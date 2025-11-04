Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Ẩm thực

Hương vị quê hương: Cá tra um măng le muối chua

Trang Thy
Trang Thy
04/11/2025 20:45 GMT+7

Cá tra sông nước phương Nam um với măng chua nơi đại ngàn nắng gió xứng đáng là mỹ vị nhân gian...

Dịp vào TP.HCM mới đây, tôi được thưởng thức món cá tra um với măng le muối chua ngon quá đỗi. Cá tra đánh bắt từ sông nước bày bán ở chợ. Măng le muối chua từ cao nguyên được thương lái chuyển vào nội thành làm thỏa lòng người phố thị.

Hương vị quê hương: Cá tra um măng le muối chua - Ảnh 1.
Hương vị quê hương: Cá tra um măng le muối chua - Ảnh 2.

Cá tra um măng cần có cà chua và rau thơm

ẢNH: TRANG THY

Nhớ thuở còn trong quân ngũ 25 năm trước, tôi cùng đồng đội hành quân dã ngoại dài ngày giữa núi rừng Tây nguyên mưa dầm dề. Chúng tôi trú trong căn nhà vách đất, mái lợp tôn lỗ chỗ, nước mưa chảy ướt cả người. Ngoài giờ thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi vào rừng cắt măng le mang về cải thiện bữa cơm đạm bạc. Tay cầm liềm, chân giẫm lớp lá ẩm mục len lỏi dưới tán rừng. Măng mọc khá nhiều sau những ngày mưa. Về đến nơi trú quân, chúng tôi cặm cụi chế biến nào măng xào, nào canh, nào trộn gỏi... Và bởi măng quá nhiều nên chúng tôi muối chua dành ăn dần. Lột vỏ măng và cắt lấy phần non rồi cho vào nồi luộc vừa chín thì vớt ra rổ để ráo nước. Sau đó, cho vào nước muối pha loãng trong vài ngày là có măng chua.

Hương vị quê hương: Cá tra um măng le muối chua - Ảnh 3.

Món cá tra um măng trong bữa cơm gia đình

ẢNH: TRANG THY

Cá tra um măng cần có thêm quả Cà chua chín và gia vị cùng rau thơm cho món ăn đậm đà. Xắt nhỏ cà chua cho vào nồi có tí dầu phộng sôi trên bếp rồi dùng vá đảo nhẹ nghe xèo xèo thật vui tai. Cà chua chín thì cho nước vào nồi, tiếp sau là cá cùng bột nghệ và các loại gia vị khác. Nước sôi, cho măng xắt mỏng vào nồi, đậy nắp và đun nhỏ lửa. Chừng 20 phút sau, hương thơm tỏa trong gian bếp khi mở nắp nồi. Thế là cho rau thơm cắt nhỏ vào rồi nhấc xuống, thêm ít tiêu xay nhuyễn là có món cá um măng đậm đà hương vị.

Đĩa cá um trông thật hấp dẫn, tỏa hương thơm gọi mời. Thịt cá béo ngọt quyện với vị chua dịu của măng muối thấm vào từng tế bào vị giác. Cá um măng với hương thơm đặc trưng, phảng phất mùi phù sa sông nước phương Nam cùng chút hương rừng miền cao nguyên đất đỏ. Giữa phố thị phồn hoa được thưởng thức món cá um măng thật khó gì sánh bằng.

