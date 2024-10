9 địa điểm chơi Halloween thú vị ở Singapore

Universal Studios Singapore

Halloween Horror Nights (Đêm Halloween kinh hoàng) sẽ chào đón khách tham quan với bốn ngôi nhà ma đầy ám ảnh, ba "cấm địa" hù dọa và những màn trình diễn hoành tráng. Tâm điểm của trải nghiệm năm nay là hai ngôi nhà ma được truyền cảm hứng từ bộ phim truyền hình Thế giới ma quái và Bên dưới lâu đài.

Universal Studios Singapore được xem là điểm đến thú vị trong mùa lễ Halloween ẢNH: RESORTS WORLD CENTOSA

Đừng bỏ qua các trải nghiệm "rợn tóc gáy" ở những ngôi nhà "ma ám" khác nếu bạn vẫn muốn tiếp tục thử thách lòng can đảm. Điển hình như Singapore's Most Haunted: The Killings (Những câu chuyện tâm linh địa phương ám ảnh nhất của Singapore: Các vụ án rùng rợn). Dựa trên những sự kiện có thật tại khu Loyang, địa điểm "ma ám" này tái hiện khung cảnh một căn nhà bỏ hoang rùng rợn. Ngoài ra, Cursed Scrolls: Dynasty of Darkness (Những cuộn giấy bị nguyền rủa) cũng hấp dẫn không kém khi tái hiện lại truyền thuyết Trung Hoa cổ một cách chân thật với hiệu ứng 3D hấp dẫn.

Thử lòng can đảm tại công viên trong nhà lớn nhất Singapore

Tháng 10 này, SuperPark Singapore sẽ hoàn toàn "lột xác", trở thành đại tiệc Halloween "cực chất", để du khách vừa được thỏa sức vui chơi vận động, vừa có thể hòa mình vào bầu không khí mùa lễ hội "tâm linh". Từ 12 giờ trưa đến 17 giờ chiều, các gia đình có thể ghé 3 trạm trò chơi tại SuperPark Logo, sát ngay đường ống trượt Tube Slide để các bé tham gia thử thách có thưởng "Trick or Treat" (bị ghẹo hay cho kẹo).

Nhiều điểm vui chơi thử thách sự gan dạ của du khách tại SuperPark ẢNH: SUPERPARK

Khi mặt trời lặn, không gian tại SuperPark sẽ trở nên ma mị hơn, với những bóng "ma" xuất hiện bất ngờ sẵn sàng hù dọa khách tham quan. Nếu muốn thử thách lòng can đảm, du khách có thể đến các khu vực "hù dọa" tại Action City và SuperBall. Đặc biệt, du khách sẽ được tặng kèm vòng tay phát sáng, giúp trải nghiệm "rợn tóc gáy" mùa Halloween càng thêm hấp dẫn.

Bên cạnh trải nghiệm "rợn tóc gáy" chỉ có mùa Halloween, du khách cũng có thể tham gia trò chơi vận động khác tại 20 khu vực trò chơi như đua xe trong nhà, trượt ống, bóng chày, bóng rổ hay bowling.

Chơi xe trượt nổi tiếng trên đảo Sentosa "lột xác" mùa Halloween

Lấy cảm hứng từ các câu chuyện dân gian về các linh hồn cổ xưa và hội pháp sư huyền bí, đường trượt Skyline Luge quen thuộc tại đảo Sentosa sẽ biến hóa thành cung đường ma ám "Night Luge Ride into Hell" (Chuyến xe đêm xuống địa ngục) dịp Halloween này. Khi lao xuống dốc trượt trong bóng tối, du khách hãy chuẩn bị tinh thần trước những màn hù họa "thót tim" không lường trước như ánh sáng ma mị hay các bóng ma lẩn khuất trong bóng tối.

Những màn hù dọa trong "chuyến xe đêm xuống địa ngục" sẽ gây bất ngờ cho người xem ẢNH: TICKIKIDS

Ăn mừng Halloween tại illumi

Tại sự kiện ánh sáng, âm thanh và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới, du khách sẽ được đắm mình dưới bầu trời đêm rực rỡ được thắp sáng bởi 20 triệu đèn LED. Tâm điểm của sự kiện là cây ánh sáng 47m cao nhất thế giới.

Từ ngày 19.10 - 13.11, lễ hội sẽ được trang hoàng theo chủ đề Halloween và tổ chức thêm nhiều hoạt động hấp dẫn khác cho khách tham quan như truy tìm kho báu "trick-or-treat", vẽ mặt nghệ thuật, xem bài tarot cùng các màn hình trình diễn xiếc lưu động vui nhộn.

Sự kiện ánh sáng, âm thanh và đa phương tiện lớn nhất thế giới tại illumi ẢNH: ILLUMI

Thi hóa trang tại CQ @ Clarke Quay

Sau khi được cải tạo với tổng vốn đầu tư đến 62 triệu SGD (hơn 1.177 tỉ đồng), CQ @ Clarke Quay trở thành một trong những khu ăn chơi, giải trí nổi tiếng nhất đảo quốc cả ngày lẫn đêm. Nơi đây vừa chính thức mở cửa lại vào tháng 4, quy tụ hàng loạt thương hiệu mới lẫn cũ, cùng các câu lạc bộ và quán bar nổi tiếng.

CQ @ Clarke Quay là một trong những khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở Singapore ẢNH: CLARKE QUAY

Mùa Halloween, CQ @ Clarke Quay sẽ chuyển mình thành một vương quốc huyền bí với trò chơi giải đố "Enchanted Fiesta" (Bữa tiệc phép thuật) đầy mê hoặc. Mỗi người tham gia sẽ được trang bị thẻ nhiệm vụ để chinh phục 4 thử thách quái thú: tìm con mắt bị mất của chú mèo từ chiếc hộp bí ẩn, ném cầu lửa vào quái vật chó săn, giải lời nguyền của chú quạ ma thuật, và lựa chọn phần thưởng từ những chiếc hộp của chú chuột hamster láu lỉnh. Bên cạnh đó, du khách có thể thưởng thức các đêm trình diễn nhạc sống, tham gia cuộc thi hóa trang và những bữa tiệc Halloween đặc sắc tại nhiều khu vực khác nhau trong CQ @ Clarke Quay.

Tiệc tùng theo chủ đề Halloween trên SkyPark Observation Deck

SkyPark Observation Deck (Đài quan sát Marina Bay Sands Skypark) sẽ tổ chức bữa tiệc nhạc Disco "câm" để chào mừng Halloween. Âm nhạc trong đêm tiệc thay vì phát qua hệ thống loa thì sẽ được kết nối trực tiếp với tai nghe. Trong lúc nhún nhảy theo điệu nhạc của DJ dưới bầu trời đầy sao, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh choáng ngợp của đường chân trời Đảo quốc và các "siêu cây" tại Gardens by the Bay. Mỗi vé tham gia tiệc đều kèm theo một phần nước.

Những bữa tiệc đậm màu sắc Halloween được xem là trải nghiệm thú vị đối với du khách ẢNH: SILENT DISCO ASIA

Trải nghiệm tiệc tùng hù dọa ở độ cao 282m

Mùa Halloween này, HighHouse sẽ biến hóa thành một "sân chơi địa ngục" với trải nghiệm tiệc tùng độc lạ. Khi tham gia các trò chơi trong đêm tiệc, du khách sẽ thử thách lòng can đảm với những hình ảnh trang trí rùng rợn và các diễn viên hù dọa. Không khí tiệc tùng sẽ càng thêm bùng nổ với những âm thanh hip hop, house và techno sôi động từ các DJ nổi tiếng. Sau khi trải nghiệm "sân chơi địa ngục" tại HighHouse, du khách hãy đến Nova ở tầng 63, quán bar cao nhất Singapore để tận hưởng khung cảnh từ trên cao tuyệt đẹp.

Bữa tiệc ở độ cao 282m là trải nghiệm khó lòng bỏ qua ẢNH: NOVA

Khám phá văn hóa và lịch sử địa phương theo trường phái "tâm linh"

Tọa lạc trên một ngọn đồi ở Pasir Panjang, Haw Par Villa là một công viên văn hóa châu Á, được truyền cảm hứng từ di sản văn hóa dân gian và thần thoại lâu đời Trung Hoa. Từng thuộc về gia đình sáng lập loại cao con hổ Tiger Balm nổi tiếng, dinh thự này đã được tiếp quản bởi Tổng cục Du lịch Singapore, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa và phiêu lưu cho du khách.

Hãy đến và trải nghiệm tour đêm "Thám hiểm địa ngục" (Journeys To Hell) tại công viên mỗi thứ 6 hàng tuần. Ở đó, du khách có thể khám phá bảo tàng Địa ngục (Hell's Museum), một trong số ít bảo tàng trưng bày về thế giới bên kia từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Haw Par Villa cũng góp vui vào không khí "ma mị" Halloween với "Haw Ror Villa 3". Đây là lễ hội kinh dị vui nhộn với rất nhiều khu vực vui chơi theo chủ đề, từ phòng thoát hiểm, trò chơi nhập vai và khu chợ ma quái.

Du khách có thể khám phá nhiều điều thú vị ở Haw Par Villa ẢNH: HAW PAR VILLA

Trải nghiệm nhập vai theo chủ đề thế chiến thứ hai tại Fort Canning

Dành cho những ai đam mê lịch sử và thích cảm giác mạnh, World War II Horror at Fort Canning: Underground - The Summoning (Nỗi kinh hoàng Thế chiến II tại Fort Canning: Lời triệu hồi từ địa ngục) sẽ tái hiện bối cảnh u ám, chết chóc của một boong-ke kiên cố trong Thế chiến thứ 2.

Bối cảnh u ám trong thế chiến thứ 2 được tái hiện trong mùa Halloween ẢNH: TIMEOUT

Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh năm 1942. Lúc này, các sĩ quan Anh tuyệt vọng đã vô tình triệu hồi Bellum, vị quỷ thần của chiến tranh và kéo theo hậu quả khủng khiếp. Du khách sẽ tham gia trò chơi theo từng nhóm nhỏ và khám phá khu vực boong-ke rộng hơn 1.100 m². Trong suốt hành trình, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn kịch tính với hiệu ứng đặc biệt ấn tượng.