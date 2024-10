Những điều thú vị về lễ hội Halloween sắp tới

Vì sao có ngày Halloween?

Halloween bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại ở Ireland. Dân tộc Celt bắt đầu năm mới của họ vào ngày 1.11 theo Dương lịch. Vào đêm 31.10, họ tổ chức lễ hội này để đánh dấu sự kết thúc của mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông. Người Celt tin rằng vào đêm trước năm mới, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết trở nên mờ nhạt, các linh hồn người chết có thể quay trở lại trần gian nên họ thường đốt lửa cháy sáng và mặc những trang phục ma quái để xua đuổi tà ma hay đón người thân "về nhà" trong đêm lễ hội này.

ẢNH: ENVATO

Halloween tổ chức vào ngày mấy?

Halloween được tổ chức hàng năm vào ngày 31.10. Đây là ngày cuối cùng của tháng 10 và cũng là đêm mà các hoạt động vui chơi, lễ hội diễn ra sôi nổi. Dù nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu, nhưng ngày nay, Halloween đã lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ, nơi lễ hội này trở thành một sự kiện văn hóa lớn với sự tham gia của cả người lớn và trẻ em.

ẢNH: PIXABAY

Những hoạt động thú vị diễn ra trong lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween không thể thiếu các hoạt động như hóa trang thành các nhân vật ma quái, bí ẩn. Trẻ em thường tham gia trò chơi "trick or treat" (cho kẹo hay bị ghẹo) bằng cách gõ cửa nhà hàng xóm để xin kẹo. Ngoài ra, các cuộc thi khắc bí ngô, trang trí nhà cửa thành các ngôi nhà ma ám cũng là những hoạt động rất được yêu thích. Người lớn thường tổ chức tiệc hóa trang, xem phim kinh dị và tham gia các buổi diễu hành Halloween sôi động.

ẢNH: ENVATO

Lưu ý khi tham gia lễ hội Halloween

Khi tham gia lễ hội Halloween, đặc biệt là tại các khu vực đông người, bạn nên chú ý đến an toàn, nhất là đối với trẻ em. Hãy chọn trang phục và phụ kiện an toàn, tránh các vật sắc nhọn hay dễ cháy. Nếu tham gia trò chơi "trick or treat", hãy đi theo nhóm và chỉ đến các khu vực được biết là an toàn. Ngoài ra, bạn nên kiểm tra kỹ kẹo trước khi cho trẻ em sử dụng để đảm bảo chúng không bị hư hỏng hoặc có nguy cơ gây dị ứng.

ẢNH: ENVATO

Halloween không chỉ là dịp để vui chơi, hóa trang mà còn là cơ hội để mọi người cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội đặc trưng. Với những hoạt động thú vị và những điều cần lưu ý, lễ hội này đã trở thành sự kiện quan trọng trong văn hóa của nhiều quốc gia. Hãy cùng tham gia và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Halloween này nhé!

Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên