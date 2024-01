Á hậu Minh Nhàn công khai phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện thẩm mỹ Nam An

Nhan sắc á hậu Minh Nhàn trước và sau khi can thiệp PTTM

Ngay từ cấp 3, Minh Nhàn đã cố gắng làm hết mọi phương pháp nhưng vòng 1 vẫn không cải thiện; bản chất phần đùi có nét thô hơn so với vóc dáng cũng không thay đổi khi cô luôn chăm chỉ tập gym cường độ cao. Lúc này, Nhàn nhận ra mình cần can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có được vóc dáng tự tin nhất.

Cô thẳng thắn chia sẻ cùng CEO Như Lan - Tổng giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Nam An: "Có lúc em tập thể dục liên tục, không sót một buổi nào. Cơ bụng em bắt đầu có múi nhưng phần đùi lại ngày càng to, ngực không tăng dù chỉ 1 cm, lúc đấy em nhận ra kết quả này phụ thuộc một phần thể trạng của mình. Mình cần tìm một nơi uy tín để can thiệp thẩm mỹ".

Á hậu Minh Nhàn (trước khi phẫu thuật) chia sẻ câu chuyện của mình với CEO Như Lan mong muốn truyền động lực đến phái đẹp thẩm mỹ để tự tin

Sau khoảng thời gian cân nhắc, á hậu Minh Nhàn đã tin tưởng lựa chọn BVTM Nam An để nâng cấp vòng 1 cũng như cấy mỡ mặt và hút mỡ đùi. Minh Nhàn từng chia sẻ trong một chương trình rằng: "Mọi người luôn đặt câu hỏi tốt gỗ hay tốt nước sơn; nếu một ngày mình tốt cả gỗ và nước sơn sẽ như thế nào?". Điều này, cùng quan điểm và tư duy làm nghề khi mở bệnh viện thẩm mỹ của CEO Như Lan. Nổi tiếng là tạo động lực cho nhiều chị em làm đẹp, tự tin với chính mình dù ở giao diện nào, CEO Như Lan ủng hộ suy nghĩ của á hậu Minh Nhàn và cả hai có buổi trò chuyện để truyền động lực thay đổi ngoại hình cho những chị em chưa đủ tự tin.

Hành trình thay đổi nhan sắc tại Nam An

Tại bệnh viện Nam An, Minh Nhàn đã trải qua nhiều dịch vụ như: nâng ngực nội soi, chỉnh xương mũi, hút mỡ đùi và cấy mỡ mặt để nâng tầm vẻ đẹp tự nhiên của mình. Trực tiếp bác sĩ Đỗ Quang Khải- Giám đốc chuyên môn BVTM Nam An đã đồng hành cùng cô từ quá trình tư vấn đến phẫu thuật và chăm sóc sau phẫu thuật.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải đồng hành cùng Minh Nhàn từ lúc tư vấn đến khi hậu phẫu.

Minh Nhàn thăng hạng nhan sắc, ngày càng tự tin sau khi can thiệp "dao kéo"

Nếu như Minh Nhàn ở trong quá khứ sẽ không được tự tin như hiện tại vì vòng 1 khiêm tốn làm Nhàn không tôn được sự quyến rũ của phụ nữ. Hiện tại, Minh Nhàn đã tự tin hơn rất nhiều khi có thể diện những thiết kế cut out mình từng mơ ước. Nhàn thẳng thắn chia sẻ sau gần 3 tháng phẫu thuật tại Nam An.

Ngoài ra, Minh Nhàn đã cấy mỡ thái dương, trán và ở dưới phần hốc mắt. Nhàn chia sẻ được các bác sĩ ở Nam An dặn rất kỹ rằng: "Cấy mỡ tự thân là phương pháp an toàn nếu làm ở bệnh viện lớn; đúng kỹ thuật y khoa; mỡ thích ứng với cơ thể và sau 3-6 tháng sẽ ổn định và vào form hơn". Hiện tại, Nhàn cảm thấy mặt mình trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều so với gương mặt cũ. Minh Nhàn cho 9,25 điểm cho sự đầy đặn này.

Minh Nhàn trước và sau khi cấy mỡ tự thân, trẻ hóa gương mặt

Về phần hút mỡ đùi, Nhàn khoe rằng: "Những người bạn của Nhàn kêu là trộm vía quá! Đùi thon hẳn so với ban đầu. Nghe như vậy Nhàn cảm thấy rất vui và hài lòng với kết quả hiện tại rồi".

Sau khi trải qua lần "lột xác" này, Minh Nhàn nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Mọi người ủng hộ suy nghĩ của cô gái hiện đại, giàu tri thức và cả nhận thức. Phụ nữ dù có thể bất cứ giao diện nào chỉ cần đủ tự tin và yêu bản thân, đều là phiên bản trọn vẹn nhất.

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An. Địa chỉ: 45A Đ. 3 Tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM

Website: https://benhvienthammynaman.com/