Ấn tượng những thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ Tây Bắc

Bộ sưu tập quy tụ những người mẫu trình diễn sáng giá như: Siêu mẫu Hương Giang - Á quân The New Mentor 2023, siêu mẫu Cẩm Tú - 1st Runner-up Miss Vietnam Finess Model 2021, Lâm Hoàng Oanh - top 6 The Face Vietnam, Hoàng Ngân - top 12 The Face Vietnam, Cao Xuân Tài - Man Of The World 2018, Đinh Ngọc Bảo Châu - Miss Teen International 2017