Áo khoác len đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt ngày thu đông

Áo khoác len chất liệu dệt dày dặn, len lông mềm xù hay dệt kim giúp giữ ấm hiệu quả và dễ phối cùng chân váy ngắn hoặc dài.
Chia sẻ bài viết
Áo khoác len luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi thời tiết chuyển mùa nhờ khả năng giữ nhiệt tốt và tính tiện dụng cao. Bề mặt vải mềm mịn cùng vô số họa tiết dệt khác nhau giúp dòng áo này dễ dàng đáp ứng nhiều phong cách từ đơn giản đến nổi bật. Việc chuẩn bị một chiếc áo khoác len trong tủ đồ sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thiện một bộ trang phục vừa vặn và thanh lịch.
Một trong những công thức mặc đẹp được nhiều cô nàng yêu thích mỗi khi thời tiết chuyển lạnh là kết hợp áo khoác len với chân váy ngắn. Sự tương phản giữa phom áo có phần rộng rãi và thiết kế váy ngắn gọn gàng đem lại sự hài hòa.
Nếu những chiếc cardigan trơn màu mang đến vẻ đẹp tối giản thì các thiết kế len họa tiết lại mở ra nhiều lựa chọn thú vị cho mùa lạnh.
Một chiếc cardigan trắng có phần cổ phối nơ hoặc thiết kế dáng ngắn khi kết hợp cùng chân váy len, váy liền thân sẽ tạo nên diện mạo nữ tính theo tinh thần tiểu thư.
Áo khoác len luôn giữ vị trí quan trọng trong thời trang thu đông nhờ sự linh hoạt về chất liệu cũng như màu sắc. Dù là chất len dệt kim, len lông xù hay các họa tiết vặn thừng, việc kết hợp khéo léo với chân váy giúp tạo nên phong cách chỉn chu hằng ngày.