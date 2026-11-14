Áo khoác len đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt ngày thu đông

Áo khoác len luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi thời tiết chuyển mùa nhờ khả năng giữ nhiệt tốt và tính tiện dụng cao. Bề mặt vải mềm mịn cùng vô số họa tiết dệt khác nhau giúp dòng áo này dễ dàng đáp ứng nhiều phong cách từ đơn giản đến nổi bật. Việc chuẩn bị một chiếc áo khoác len trong tủ đồ sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thiện một bộ trang phục vừa vặn và thanh lịch.

Một trong những công thức mặc đẹp được nhiều cô nàng yêu thích mỗi khi thời tiết chuyển lạnh là kết hợp áo khoác len với chân váy ngắn. Sự tương phản giữa phom áo có phần rộng rãi và thiết kế váy ngắn gọn gàng đem lại sự hài hòa.

Với những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, áo khoác len tối màu như xám, đen hoặc nâu phối cùng chân váy đen là lựa chọn dễ ứng dụng cho ngày xuống phố ẢNH: @_TYANGNE

Không chỉ giới hạn trong những bản phối tối giản, áo khoác len còn là món đồ đặc trưng của phong cách preppy, khi kết hợp chân váy xếp ly tạo hình ảnh cô gái nữ sinh tràn đầy năng lượng ẢNH: @_HATA.LUV

Để tăng thêm nét duyên dáng, nàng có thể kết hợp áo khoác len với mũ nồi hoặc khăn choàng len. Đây đều là những phụ kiện có khả năng bổ sung màu sắc và tạo điểm nhấn cho tổng thể ẢNH: @_TYANGNE

Nếu những chiếc cardigan trơn màu mang đến vẻ đẹp tối giản thì các thiết kế len họa tiết lại mở ra nhiều lựa chọn thú vị cho mùa lạnh.

Từ đường kẻ ngang, họa tiết hình học đến những mảng màu đan xen, mỗi chi tiết đều góp phần tạo nên cá tính riêng cho trang phục ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Áo len họa tiết Bắc Âu với gam trắng, nâu và đen là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích phong cách vintage. Khi kết hợp cùng chân váy dài màu trắng liên tưởng đến vẻ đẹp mộc mạc của thời trang mùa đông cổ điển ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Bảng màu sáng như sắc xanh cô ban giúp áo len trở thành điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục đơn sắc ẢNH: @_HATA.LUV

Một chiếc cardigan trắng có phần cổ phối nơ hoặc thiết kế dáng ngắn khi kết hợp cùng chân váy len, váy liền thân sẽ tạo nên diện mạo nữ tính theo tinh thần tiểu thư.

Những chi tiết như cổ áo lông mềm, dây buộc trước ngực hay phần viền len nổi giúp trang phục có chiều sâu mà không cần đến quá nhiều họa tiết ẢNH: @_LINHOWII

Không nhất thiết phải gắn liền với những gam màu trầm, thời trang thu đông vẫn có chỗ cho các sắc độ pastel dịu nhẹ. Những chiếc áo khoác len phối nhiều màu như hồng phấn, vàng bơ, xanh bạc hà hay xanh baby mang đến cảm giác tươi sáng, giúp diện mạo mùa lạnh trở nên sinh động hơn ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Áo khoác len luôn giữ vị trí quan trọng trong thời trang thu đông nhờ sự linh hoạt về chất liệu cũng như màu sắc. Dù là chất len dệt kim, len lông xù hay các họa tiết vặn thừng, việc kết hợp khéo léo với chân váy giúp tạo nên phong cách chỉn chu hằng ngày.