Áo trễ vai mềm mại sánh đôi với sự phóng khoáng của quần ống rộng

Không cần đến bảng màu rực rỡ hay chi tiết rườm rà, bản phối giữa áo trễ vai và quần ống rộng, quần suông chinh phục ánh nhìn bằng sự tiết chế có chủ ý. Phần áo ôm nhẹ cơ thể trong khi đi cùng những chiếc quần thiết kế thoải mái, giúp dễ dàng khi di chuyển. Khi hai thái cực đối lập gặp nhau tạo thành điểm cân bằng, vừa cảm thấy thoải mái, vừa giữ được nét chỉn chu cần thiết.

Chiếc áo trễ vai tông kem với viền nâu mảnh chạy ngang vai khéo léo dẫn ánh nhìn, phom áo ôm vừa vặn, đi kèm chi tiết thắt nơ hai bên bắp tay như một nút điều tiết, giữ cho nét nữ tính không trở nên quá mong manh. Quần ống rộng kẻ ca rô dáng dài với thiết kế thoải mái khi mặc, giúp mỗi bước đi trở nên mềm mại và tự nhiên hơn.

Xuống phố đầy cá tính nhưng vẫn thoải mái với bộ đôi áo trễ vai cùng quần ống rộng kẻ ca rô ẢNH: @PO.OR.NA

Với sắc đen chủ đạo, áo trễ vai ôm gọn phần thân trên, đường cắt ngang vai rõ ràng tạo nên nền thị giác vững vàng. Mạch thị giác được dẫn xuống chiếc quần ống rộng cùng tông, phom rủ dài và thoáng, mang lại sự liền mạch và hiện đại. Đây là bản phối lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ lại nét nữ tính sắc sảo.

Set trang phục tone sur tone phù hợp cho những cô gái không biết mặc gì khi xuống phố ẢNH: @UNIBYHEART

Với những ngày muốn xuất hiện trong phong cách tối giản thì những gam màu trung tính là lựa chọn không bao giờ sai. Chiếc áo trễ vai ôm sát, khoe vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần ống rộng xám dài qua gót tạo nên bộ trang phục tối giản nhưng vẫn thoải mái và thu hút. Thêm một chiếc kính nhỏ hoặc túi đeo vai góp phần hoàn thiện phong cách đường phố năng động, cá tính.

Phong cách tối giản được hoàn thiện bằng áo trễ vai và quần ống rộng màu trung tính ẢNH: @CHIPUPU

Áo trễ vai đen khi phối cùng quần ống rộng xám thể hiện sự phóng khoáng của người mặc ẢNH: SELEEN

Bộ trang phục tone sur tone với chiếc áo trễ vai len màu đen, tay áo lửng gọn gàng, đi cùng quần ống suông cạp cao với nếp ly nhẹ kéo dài tỷ lệ cơ thể, mang lại hiệu ứng cao ráo và thanh thoát. Phụ kiện được tiết chế tối đa như khuyên tai nhỏ, kính râm đặt hờ và giày cao gót mũi nhọn ánh bạc, tất cả cùng khép lại một bản phối mang tinh thần hiện đại nhưng không đơn điệu.

Áo lệch vai giúp khoe bờ vai thon gọn, khi kết hợp với quần ống suông cùng tông tạo sự thanh lịch cho môi trường công sở ẢNH: GUMAC

Chất len ôm sát kết hợp cùng cổ áo buông lệch mang đến cảm giác mềm mại, kín đáo cho thiết kế trễ vai tông kem. Lớp corset be nhạt được thêm vào như một điểm nhấn cấu trúc, giúp định hình vòng eo rõ ràng mà không làm mất đi sự nhẹ nhàng vốn có. Quần ống suông đồng tông với phom dáng thẳng, giữ cho tổng thể liền mạch và thanh thoát. Giày mũi nhọn sáng màu hoàn thiện bản phối, phù hợp cho cả môi trường công sở sáng tạo lẫn những buổi hẹn cuối tuần.

Phối layering với áo thun trễ vai bên trong, bên ngoài là áo corset nâu xẻ tà. Hoàn thiện với chiếc quần tone sur tone tạo nên hình ảnh quý cô thanh lịch ẢNH: JM DRESS

Với dáng ôm gọn và cổ lệch nhẹ, áo trễ vai đen giữ vai trò “neo” thị giác cho phần thân trên. Quần ống rộng xám nhạt rủ dài, cạp dây rút mang tinh thần thể thao phóng khoáng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa cấu trúc và tự do. Các phụ kiện tối giản như kính gọng trắng, dây chuyền kim loại mảnh và túi dáng mềm giúp tổng thể năng động hơn nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát thẩm mỹ.

Áo trễ vai đen đi cùng quần ống rộng xám tôn lên tinh thần năng động của thời trang đường phố ẢNH: VYMY STORE

Áo trễ vai đen dáng ôm với đường cổ ngang gọn gàng làm nổi bật bờ vai và xương quai xanh theo cách tiết chế. Quần ống suông nâu cạp cao trở thành điểm nhấn chủ đạo, phần đai liền thân bản to cùng khóa kim loại không chỉ định hình vòng eo mà còn tăng độ chỉn chu cho tổng thể. Túi da nâu nhỏ và giày cao gót quai mảnh khép lại bản phối trong tinh thần thanh lịch, phù hợp cho những dịp cần sự trang nhã nhưng không cứng nhắc.

Tiết chế sự gợi cảm của áo trễ vai khi phối cùng quần ống suông sắc nâu thanh lịch ẢNH: YODY

Áo trễ vai và quần ống rộng, ống suông gặp nhau ở điểm chung của sự tự do có kiểm soát. Một bên định hình hình thể bằng đường cắt mềm mại, bên còn lại giải phóng chuyển động bằng phom dáng phóng khoáng. Không cần tuyên ngôn lớn, sự kết hợp này vẫn đủ để khắc họa phong thái hiện đại, linh hoạt và nữ tính.