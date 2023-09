Áp lạnh - liệu pháp đóng băng cơ thể cải thiện làn da đến giảm cân

Liệu pháp áp lạnh hay còn gọi "đóng băng cơ thể" này có thể giúp chống lại các kilôgam dư thừa và có tác dụng tăng cường sức khỏe cho toàn bộ cơ thể. Là một trị liệu cảm lạnh không xâm lấn, một phương pháp cực kỳ lạnh.

Làm đẹp với trị liệu áp lạnh (cryotherapy) là gì?

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng thấy rõ những người sống ở ngoài miền Bắc hay Đà Lạt (nơi có thời tiết lạnh hơn trong Nam), làn da của họ luôn trắng hồng và đẹp hơn người ở xứ nóng.

Khoảng 2 - 3 năm gần đây, cryotherapy đã được phát triển theo nhiều cách và trở nên phổ biến hơn không chỉ trong thể thao và y học mà còn được sử dụng cho các mục đích làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và giảm cân @cryofitasia

Nguyên nhân không chỉ là do gen. Nhiều người ở xứ nóng khi đến các vùng này sinh sống, sau một thời gian, da cũng hồng hào lên trông thấy. Lý do hoàn toàn là vì môi trường lạnh. Trong tiết trời lạnh căm căm, làn da sẽ ửng hồng hơn. Nguyên nhân do máu trong cơ thể được vận chuyển liên tục với lưu lượng và tốc độ nhanh hơn mức bình thường.

Cryotherapy hay liệu pháp áp lạnh là kỹ thuật khiến cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ cực lạnh trong vài phút (khoảng -110 độ đến -180 độ). Điều này sẽ kích hoạt cơ chế sinh tồn của cơ thể và đem lại cho chúng ta một loạt lợi ích tích cực @cryofit-asia-review

Nhờ đó cơ thể được sưởi ấm và giữ cho các chức năng hoạt động bình thường. Tình trạng này nếu diễn ra đều đặn sẽ giúp cơ thể mau hồi phục, tăng cường khả năng trao đổi chất, cải thiện làn da hồng hào khỏe mạnh. Nhận thấy tác động tuyệt vời của yếu tố không khí lạnh lên làn da và cơ thể, con người đã áp dụng nhiệt lạnh vào làm đẹp và chăm sóc sức khỏe bằng khá nhiều phương pháp và công nghệ khác nhau.

Trị liệu cho khuôn mặt lạnh

Đầu tiên, chuyên gia sẽ làm sạch khuôn mặt của bạn. Sau đó, họ liên tục bắn nitơ lỏng bay hơi mịn quanh mặt bạn. Điều này làm đóng băng các dây thần kinh, đặc biệt là trên trán và giữa hai lông mày khiến chúng rơi vào trạng thái "ngủ đông" tạm thời và giúp các cơ thư giãn. Quá trình chăm sóc da mặt kết thúc với việc chuyên gia trị liệu thoa gel lô hội lên mặt bạn và để yên trong 5 phút.

Tổng cộng thời gian khoảng 12 phút. Phương pháp trị liệu này được cho là có tác dụng thúc đẩy sản xuất collagen, thải độc tố, làm lỗ chân lông trông nhỏ hơn, nâng cơ da và cải thiện tông màu cũng như kết cấu của da. Ngay sau buổi điều trị, làn da của bạn sẽ không còn khô và săn chắc hơn, tuy nhiên nếp nhăn nếu có vẫn sẽ còn, không thể mất đi.

Liệu pháp áp lạnh toàn thân

Áp lạnh toàn thân có nghĩa là tăng tốc quá trình phục hồi của bạn chỉ trong 3 phút. Cơ thể bạn (từ cổ đến ngón chân) được bao quanh bởi không khí siêu làm mát -185 độ C. Cái lạnh cực độ thực sự có thể khởi động toàn bộ hệ thống của bạn, cụ thể là hệ thống thần kinh, miễn dịch và nội tiết. Nó làm cho các mạch máu và mao mạch trải qua một giai đoạn co mạch (mạch máu co lại) và sau đó giãn mạch (mạch máu giãn ra), từ đó khiến các độc tố "ẩn" trong các lớp da bị phá vỡ và đào thải dễ dàng hơn.

Bạn sẽ bước vào một chiếc máy có màn hình hiển thị nhiệt độ âm đáng kinh ngạc. Nhiệt độ đó sẽ tiếp tục giảm xuống cho đến -185 độ C (ít nhất) và bạn sẽ nhận ra rằng 3 phút là một khoảng thời gian rất dài @CryoFit

Nhưng vì nhiệt độ giảm dần nên cảm giác này không giống như nhảy thẳng xuống làn nước lạnh cóng mà giống cảm giác khỏa thân trên một ngọn núi đầy tuyết và sương mù. Răng va vào nhau run rẩy... đó là những dấu hiệu cho thấy não đang khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn và đó là cách một người đốt cháy nhiều calo hơn trong một buổi tập.

3 phút sau, bạn mặc áo choàng tắm, thoát khỏi máy và ngay lập tức cảm nhận nóng ran khắp chân (đó là nơi bạn cảm thấy lạnh nhất), các mạch máu đã "sống động" trở lại @CryoConditioning

Để phòng ngừa, chuyên gia trị liệu có thể yêu cầu bạn đạp xe vài phút để hỗ trợ lưu thông máu và tạo ra hơi ấm.

Hãy nhớ rằng những người bị huyết áp cao không nên thực hiện phương pháp điều trị này, cùng với một số bệnh khác mà chuyên gia sẽ hỏi bạn trước khi bắt đầu. Và để được trị liệu phương pháp áp lạnh, huyết áp ổn định là điều kiện tiên quyết đầu tiên.

Bài viết với sự tư vấn chuyên môn của bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Văn Cường (hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM)