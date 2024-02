Bạn có biết tượng Phật lớn nhất Việt Nam đang ở đâu?

Tượng Phật Di Lặc - Núi Cấm, An Giang

Nằm trên đỉnh núi Cấm, tượng Phật Di Lặc tại An Giang không chỉ là biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc mà còn là một trong những tượng Phật được yêu mến nhất. Đây được xem là công trình tượng Phật ấn tượng bậc nhất tại miền Tây hiện nay. Tọa lạc ở độ cao khoảng 710 m so với mặt nước biển, tượng Phật Di Lặc có chiều cao là 33,6 m, diện tích bệ tượng 27x27 m. Tượng Phật với nụ cười rộng mở và thân hình phúc hậu, nhìn ra khung cảnh hùng vĩ của vùng đất An Giang, mang lại cho du khách cảm giác bình yên và hạnh phúc khi đứng trước.

Envato

Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới trên núi Bà Đen

Đại tượng Phật Di Lặc trên núi Bà Đen cao 36 m, chiều rộng lớn nhất là 45 m, diện tích bề mặt tượng lên tới 4.651 m2 và nặng 5.112 tấn. Đại tượng Phật được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo cảm hứng ruộng bậc thang. Lễ khai quang đại tượng Phật sẽ được tổ chức vào ngày 28.1.2024.

Bùi Văn Hải

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát - Chùa Linh Ứng, Đà Nẵng

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Linh Ứng là một trong những tượng Phật ấn tượng và linh thiêng nhất Việt Nam. Với vị trí độc đáo trên bán đảo Sơn Trà, tượng này cao 67 m, nhìn ra biển cả bao la, trở thành biểu tượng của lòng từ bi và hòa bình. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát không chỉ thu hút du khách bởi quy mô đồ sộ và vẻ đẹp tâm linh mà còn bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh. Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Đà Nẵng, mang lại cho du khách cảm giác thanh tịnh và yên bình.

Freepik

Tượng Phật Thích Ca - Chùa Hội Khánh, Bình Dương

Tượng Phật Thích Ca tại Chùa Hội Khánh là tượng Phật nằm dài nhất Việt Nam (dài 52 m), biểu tượng của sự thanh thản và giải thoát. Tượng này nằm trên một tảng đá lớn, với khuôn mặt bình an và thần thái nhẹ nhàng, mang lại cảm giác an ủi cho bất kỳ ai ghé thăm. Tượng Phật không chỉ thu hút phật tử tìm kiếm sự bình yên nội tâm mà còn là điểm đến ấn tượng cho du khách yêu thích văn hóa và nghệ thuật Phật giáo.

Freepik

Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á tại Ninh Bình

Tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, tượng Phật Thích Ca bằng đồng dát vàng với quy mô ấn tượng cao 10 m, nặng 100 tấn. Đây không chỉ là biểu tượng của sự trí tuệ và giác ngộ trong Phật giáo mà còn là một trong những điểm hành hương linh thiêng nhất, thu hút hàng ngàn phật tử và du khách từ khắp nơi đến chiêm bái mỗi năm.

Đình Huy

Tượng Phật A Di Đà - Chùa Phật Tích, Bắc Ninh

Tượng Phật A Di Đà tại Chùa Phật Tích, Bắc Ninh, là một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng, thể hiện lòng kính ngưỡng và sự thanh tịnh. Tượng ngồi uy nghi trên đài sen, trong tư thế thiền định, tỏa sáng giữa không gian thanh bình của chùa, thu hút phật tử và du khách đến chiêm bái và tìm kiếm sự an lành. Sự hiện diện của tượng Phật làm tăng thêm vẻ đẹp và ý nghĩa tâm linh cho chùa Phật Tích.

Pixabay

Khám phá những tượng Phật lớn nhất Việt Nam không chỉ là hành trình tìm hiểu văn hóa và nghệ thuật Phật giáo mà còn là cơ hội để tìm kiếm bình an nội tâm. Mỗi tượng Phật đều ẩn chứa những câu chuyện tâm linh và giá trị văn hóa sâu sắc, là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Việt Nam.





Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên