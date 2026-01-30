Bản tình ca mềm mại với váy vải lanh

Váy vải lanh họa tiết hoa nhí

Váy vải lanh họa tiết hoa nhí mang đến cho các cô gái vẻ nữ tính dịu dàng. Trên nền vải lanh nhẹ thoáng, những bông hoa nhí nhỏ xinh trải đều tạo cảm giác mềm mại. Mẫu váy sắc hồng yêu kiều với dáng suông dài kết hợp các nếp xếp ly tinh tế mang đến độ bồng bềnh vừa phải, giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái khi di chuyển.

Khi phối cùng xăng đan quai mảnh tông trung tính và túi xách tay dáng nhỏ, tổng thể trở nên hài hòa, phù hợp cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng ẢNH: CARDINA

Chiếc váy vải lanh hai dây trong gam xanh navy, phom váy suông dài vừa phải với phần dây mảnh khéo léo để lộ bờ vai và xương quai xanh thanh thoát. Chất liệu lanh thoáng nhẹ, có độ rủ tự nhiên, khiến chiếc váy trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè, khi phái đẹp muốn tìm đến sự giản dị nhưng vẫn giữ trọn nét duyên dáng và thanh lịch ẢNH: CARDINA

Váy vải lanh dáng xòe

Váy vải lanh dáng xòe với thiết kế hai dây gam tím pastel điểm họa tiết hoa màu hồng mang lại cảm giác dịu mát. Phần chân váy xòe nhẹ cùng họa tiết hoa bản lớn được điểm xuyết tinh tế giúp tổng thể không bị đơn điệu. Khi kết hợp cùng dây chuyền ánh kim mảnh, xăng đan đính đá giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, tràn đầy năng lượng ẢNH: @ZIMISHOP

Váy vải lanh sắc hồng với tay cánh tiên và cổ vuông mang đến vẻ ngọt ngào rất riêng. Họa tiết trái cây nhỏ xinh tạo điểm nhấn sinh động, chỉ cần phối cùng giày bệt thanh mảnh là đã sẵn sàng cho những bữa ăn ấm cúng bên người thân ẢNH: @ZIMISHOP

Váy vải lanh cổ chữ V

Váy vải lanh cổ chữ V luôn được yêu thích bởi khả năng tôn dáng khéo léo. Sắc vàng kem dịu nhẹ kết hợp họa tiết hoa nhí tinh tế giúp người mặc nổi bật mà không phô trương. Điểm nhấn nằm ở phần cổ chữ V viền ren mềm mại cùng hàng cúc nhỏ tinh xảo, tạo nên nét duyên dáng rất riêng ẢNH: AIRU STORE

Váy vải lanh màu hồng với họa tiết hình tam giác mang đến chiều sâu thị giác thú vị. Dáng váy suông dài kết hợp cổ chữ V viền ren trắng giúp tổng thể thêm phần yêu kiều. Chỉ cần thêm đôi xăng đan quai mảnh và trang sức tinh giản là đã hoàn thiện phong cách đầy nhẹ nhàng ẢNH: AIRU STORE

Váy vải lanh dáng suông

Nét đẹp phóng khoáng tỏa rạng trong váy vải lanh dáng suông, họa tiết hoa sắc hồng giao thoa màu tím dịu ngọt ngào. Chiếc váy dáng suông cộc tay khéo léo che mọi khuyết điểm, hoàn thiện cùng xăng đan bệt tông đen, tổng thể mang đến diện mạo nữ tính ẢNH: KENVA FASHION