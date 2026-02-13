BST Uy Mã Kim Lĩnh - Khi tinh thần bứt phá trở thành tuyên ngôn bản lĩnh

Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp đã không thể thành công chỉ vì một chữ "dám". Chữ "dám" ấy không phải là liều lĩnh, hay tìm cách đạt được mục đích bằng mọi giá, mà là sự nhận ra rằng biên giới an toàn là không đủ. Bứt phá, vì thế, chính là sự bản lĩnh để rẽ sang hướng khác khi con đường đã trở nên quen thuộc.

Trong thời hiện đại, thành công không còn là đích đến cuối cùng, khi những gì đạt được hôm nay rất dễ trở thành khuôn mẫu của ngày mai. Người đàn ông bản lĩnh chính là người không để những hào quang hay rào cản quá khứ trở thành điều định nghĩa chính mình, mà liên tục tiến bước. Tinh thần bứt phá ấy, nghe qua thì to tát, nhưng đôi khi lại hiện diện ngay từ những chi tiết đời thường: phong thái, lối sống, hay lựa chọn cá nhân. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy chính là thứ âm thầm tạo dựng nên con người mà họ muốn trở thành.

BST Uy Mã Kim Lĩnh - Biểu tượng của bứt phá

Trong một thời gian dài, trang sức nam vẫn thường bị xem là điều không phù hợp, thậm chí không cần thiết. Quan niệm ấy vô hình trung đặt nam tính vào những khuôn mẫu cũ: càng giản lược, càng ít biểu đạt thì càng tốt. Với BST Uy Mã Kim Lĩnh, thương hiệu MANCODE by PNJ chọn hướng đi ngược lại.

Tinh thần bứt phá của BST Uy Mã Kim Lĩnh thể hiện ngay trong ngôn ngữ thiết kế. Bộ sưu tập sở hữu concept riêng biệt, không trung tính hóa hình ảnh đàn ông. Những đường nét gãy gọn, sắc sảo, cấu trúc vững vàng tạo nên cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ. Mỗi thiết kế đều mang hơi thở của chuyển động như thể đang tiến về phía trước. Ở đó, từng chi tiết đều có lý do để tồn tại, mang ý nghĩa biểu trưng, vượt lên vai trò trang trí thuần túy.

Thương hiệu MANCODE by PNJ cho ra mắt BST Uy Mã Kim Lĩnh tôn vinh hành trình bứt phá không ngừng của các quý ông

Ở trung tâm bộ sưu tập là thiết kế Uy Mã, khắc họa hình ảnh chiến mã dũng mãnh sẵn sàng phi nước đại. Từ biểu tượng văn hóa đi sâu vào tiềm thức, sản phẩm chính là bước khởi đầu cho một năm mới suôn sẻ và gặt hái thành công.

Thiết kế Uy Mã là hiện thân của tinh thần tiên phong, một lời nhắc nhở về sự quyết đoán để làm chủ thời cơ, từ đó viết nên những chương mới đầy huy hoàng và ấn tượng

Được hình tượng hóa từ chiếc yên ngựa quen thuộc biểu trưng cho hành trình bền bỉ, thiết kế Tứ Yên có cấu trúc đối xứng theo bốn hướng gợi mở hình ảnh tứ phương thịnh vượng, bốn mùa hanh thông, như một lời chúc cho sự cân bằng, ổn định và phát triển dài lâu.

Gói trọn ước nguyện về một năm mới an khang, thiết kế Tứ Yên là lời chúc cho bốn phương thịnh vượng, bốn mùa vẹn tròn và vạn sự hanh thông

Với thiết kế Trường Cửu, thương hiệu MANCODE by PNJ lựa chọn ngôn ngữ của sự tích lũy. Chín viên đá được sắp đặt hài hòa, tượng trưng cho sự hài hòa vững bền và tinh thần kiên định vượt qua thách thức của thời gian.

Khép lại bộ sưu tập là bộ Charm Tài Lộc bằng vàng 24K độc quyền, có thể kết hợp cùng dây chuyền hoặc vòng tay như một điểm nhấn giàu ý nghĩa. Không quá cầu kỳ hay phô trương, Charm Tài Lộc thay cho lời chúc năm mới khởi đầu trong thế vững vàng, trọn vẹn và đầy ắp may mắn.

Đi cùng các thiết kế mang tính biểu tượng là dòng Charm vàng 24K, biểu tượng cho sự khởi đầu kiên định, mang đến vận may và sự viên mãn cho hành trình năm mới

Hành trình không dừng lại

BST Uy Mã Kim Lĩnh không dành cho tất cả mọi người. Bộ sưu tập hướng đến những người đàn ông không hài lòng với vị trí hiện tại, đang bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp, cuộc sống hay tư duy.

Bước sang năm mới Bính Ngọ - năm của chuyển động, tiến lên và khai mở BST Uy Mã Kim Lĩnh hiện diện như một biểu tượng đồng hành. Không chỉ là trang sức, bộ sưu tập trở thành lời khẳng định tinh thần bứt phá, tuyên ngôn phong cách của người đàn ông không lặp lại chính mình, và là vật mang ý nghĩa khởi đầu, song hành trên chặng đường dài phía trước.

Với những người đàn ông luôn hướng về phía trước, bứt phá không phải là lựa chọn, mà chính là bản năng.