Cá tính ngút ngàn với trang phục họa tiết da báo

Để diện họa tiết da báo một cách cuốn hút, nguyên tắc quan trọng nhất là sự cân bằng. Ví dụ, một chiếc đầm bodycon họa tiết da báo khi kết hợp cùng một chiếc áo blazer đơn sắc sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng vẫn đủ nổi bật. Sự đối lập giữa nét mạnh mẽ của họa tiết và sự thanh lịch của blazer chính là điểm nhấn giúp người mặc tỏa sáng.

ẢNH: @SSINZ7

Quần họa tiết da báo thường đã rất bắt mắt, do đó, việc chọn áo trơn màu là cách phối hợp an toàn nhưng không kém phần hiệu quả. Áo thun trắng, đen, hoặc be là những lựa chọn cơ bản để trung hòa sự sặc sỡ của họa tiết da báo, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân.

ẢNH: @JENNIEBYRUBY

ẢNH: @JENNIEBYRUBY

Một trong những xu hướng đang gây sốt gần đây là sự kết hợp giữa áo croptop trẻ trung, năng động và quần họa tiết da báo hoang dã, quyến rũ. Bộ đôi này không chỉ tôn lên nét cá tính của người mặc mà còn thể hiện tư duy thời trang đột phá, đầy sáng tạo. Chẳng hạn, một chiếc croptop xanh than kết hợp cùng quần họa tiết da báo dáng suông sẽ mang đến vẻ ngoài vừa tinh tế, vừa nổi bật. Sự tối giản của áo giúp làm dịu đi sự "nổi loạn" của họa tiết da báo, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.

ẢNH: @IAMCORN_

Họa tiết da báo từ lâu đã là một biểu tượng của sự hoang dã, quyền lực và quyến rũ khó cưỡng. Khi được thiết kế trên áo 2 dây, họa tiết này càng trở nên mềm mại và nữ tính hơn nhưng không hề mất đi sự táo bạo vốn có.Để giảm bớt sự "nặng nề" của họa tiết da báo, quần ống rộng chính là lựa chọn hoàn hảo.Màu sắc của quần nên chọn các tông trung tính như trắng, đen, hoặc beige để tạo sự cân bằng cho áo 2 dây nổi bật.

ẢNH: @IMUR.KT

Nếu yêu thích sự cổ điển hoà quyện với hiện đại thì hãy thử ngay với bản phối áo hoạ tiết da báo cùng chân váy jeans. Sự kết hợp giữa hai món đồ này tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng không kém phần nổi bật. Áo hai dây họa tiết da báo, với đặc trưng bắt mắt, được làm dịu lại bởi vẻ giản dị của váy jeans.

ẢNH: @LIBEROSIS.VN

Khi nhắc đến thời trang công sở, người ta thường nghĩ ngay đến những bộ trang phục trung tính, gọn gàng và an toàn. Nhưng hãy thử thay đổi phong cách an toàn với chiếc áo sơ mi hoạ tiết da báo, chiếc áo này giúp bạn nổi bật mà không cần phải quá phô trương. Để giữ được sự thanh lịch và chuyên nghiệp, bạn có thể kết hợp áo sơ mi này với quần âu hoặc chân váy midi tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa cá tính và sự tinh tế.

ẢNH: CHAMYGABY

ẢNH: ELIT

Áo khoác họa tiết da báo là một item đầy thách thức nhưng cũng vô cùng thú vị để phối đồ. Với sự sáng tạo và tinh tế, bạn hoàn toàn có thể biến chiếc áo khoác này thành điểm nhấn nổi bật trong mọi phong cách.