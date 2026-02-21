  • An Giang
Thời trang 24/7

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố

Tiffany Trần
Tiffany Trần
21/02/2026 15:00 GMT+7

Thị trường sneaker đang bước vào giai đoạn mà ranh giới giữa giày chạy bộ hiệu năng và giày thời trang ngày càng bị xóa nhòa.

Xu hướng “retro runner” - hồi sinh các mẫu giày chạy bộ đầu những năm 2000 đang trở thành tâm điểm, phản ánh sự dịch chuyển trong gu tiêu dùng của thế hệ trẻ.

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố- Ảnh 1.

Đôi giày chạy bộ một thời trở thành tuyên ngôn phong cách theo thời trang đường phố

ẢNH: ADISTAR CONTROL 5

Nếu trước đây, giày chạy bộ được thiết kế với ưu tiên gần như tuyệt đối cho hiệu suất vận động, thì hiện nay yếu tố thẩm mỹ đã trở thành một tiêu chí quan trọng không kém. 

Các mẫu giày chạy bộ phong cách trẻ trung cá tính để xuống phố

Không còn bó hẹp trong phòng tập hay trên đường chạy, giày chạy bộ ngày nay đã trở thành món đồ thời trang quen thuộc của giới trẻ. Nhờ thiết kế ngày càng bắt mắt và tính ứng dụng cao, nhiều mẫu runner dễ dàng “biến hình” thành điểm nhấn cho bản phối streetwear năng động.

New Balance 1906R

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố- Ảnh 2.

Được yêu thích trong cộng đồng sneakerhead, 1906R mang đậm tinh thần retro runner đầu những năm 2000

ẢNH: @DDSNEAKERS

Phom giày nhiều lớp, đế dày và bảng màu trung tính giúp mẫu này dễ phối với quần cargo hoặc quần jeans ống rộng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích vẻ ngoài thể thao nhưng vẫn thời trang.

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố- Ảnh 3.

Khi phối với quần ống rộng, áo hoodie hoặc set đồ thể thao tối giản, đôi giày giúp tổng thể trở nên trẻ trung và năng động hơn

ẢNH: @DDSNEAKERS

Với tinh thần Y2K, những chi tiết runner dày dặn còn tạo điểm nhấn cá tính, giúp người mặc dễ dàng nổi bật trong các bản phối đời thường.

Adistar Control 5

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố- Ảnh 4.

Ra mắt vào cuối thập niên 1970, khởi đầu của Adistar chỉ là mẫu giày điền kinh siêu nhẹ, sinh ra để dành cho thi đấu

ẢNH:@43EINHALB

Bước qua những năm 2000, phom dáng Adistar không ngừng tiến hóa, đáp ứng xu hướng chuyển dịch sang giày chạy bộ đường dài cần độ êm ái cao, phù hợp cho cả marathon lẫn ultra-running.

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố- Ảnh 5.

Diện mạo tổng thể của Adistar Control 5 được hoàn thiện bằng lớp xử lý ánh bạc lấy cảm hứng thẩm mỹ của thời Y2K, gợi nhắc về di sản thiết kế một thời của adidas, nhưng vẫn hòa nhịp cùng tinh thần thời trang đương đại

ẢNH:@43EINHALB

Với những ai theo đuổi phong cách retro runner và streetwear cá tính, kiểu giày này đóng vai trò như một điểm nhấn thị giác cho toàn bộ trang phục.

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố- Ảnh 6.

Hồi sinh trong thực tại, dựa trên nền tảng di sản thiết kế của thương hiệu, Adistar Control 5 mang theo tinh thần hiệu suất đặc trưng của adidas, thể hiện qua phần đế ngoài cao su bền bỉ, cấu trúc thân giày lưới kỹ thuật cùng những điểm nhấn metallic mang tính biểu tượng

ẢNH: ADISTAR CONTROL 5

Phom dáng hầm hố cùng các lớp vật liệu đặc trưng giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật mà không cần phối quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Khi kết hợp với quần ống rộng, cargo hoặc set athleisure, đôi giày tạo hiệu ứng khỏe khoắn, mang lại vẻ ngoài đậm chất đường phố và bắt kịp tinh thần thời trang đương đại.

Asics gel-Kayano 14

Các mẫu giày chạy bộ với phong cách trẻ trung, cá tính để xuống phố- Ảnh 7.

Từng là giày chạy bộ hiệu năng, GEL-Kayano 14 nay được “lifestyle hóa” mạnh mẽ

ẢNH: @LUVDENIM

Điểm mạnh nằm ở thiết kế kỹ thuật nhưng không quá nặng nề, cùng các bản phối màu bạc - trắng rất hợp xu hướng. Kiểu giày này đặc biệt phù hợp với những ai theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét năng động hiện đại. Khi kết hợp cùng quần suông, áo thun trơn hoặc blazer dáng rộng, đôi giày runner giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng mà không nhàm chán. 

Giới chuyên môn nhận định xu hướng này sẽ còn tiếp tục ít nhất trong vài mùa tới. Khi nhịp sống đô thị ngày càng đề cao sự linh hoạt, người dùng ưu tiên những đôi giày có thể đồng hành cả ngày, từ di chuyển, làm việc đến gặp gỡ bạn bè. Điều này buộc các hãng phải thiết kế sản phẩm theo hướng đa nhiệm thay vì chỉ tập trung vào một mục đích sử dụng.


