Thời trang 24/7

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
02/05/2026 12:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang luôn biến đổi không ngừng, giày đế bệt vẫn giữ vững vị thế như một biểu tượng của sự đơn giản mà cuốn hút. Với thiết kế gọn gàng, ôm chân và dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau, kiểu giày này không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn tôn lên nét tinh tế cho người mang.

Giày đế bệt không bị giới hạn trong một khuôn mẫu phong cách nhất định, mà ngược lại, đây là món đồ có khả năng “biến hóa” đáng kinh ngạc. Nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, phụ kiện này luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu vẻ đẹp thanh lịch và nữ tính.

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 1.

Theo đuổi phong cách shoujo girl với chiếc giày đế bệt đen tuyền. Sự kết hợp giữa áo blouse họa tiết nhỏ với những đường bèo nhún tinh tế cùng chân váy trắng bồng bềnh nữ tính. Đôi giày đi cùng tất trắng như một nét chấm phá cổ điển, sự tương phản màu sắc đầy thu hút

ẢNH: LOLLIE

Bản phối mang tinh thần tối giản nhưng vẫn toát lên nét ngọt ngào với áo blouse họa tiết kẻ ca rô cùng chân váy xòe ngắn tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế.

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 2.

Điểm nhấn nổi bật chính là đôi giày đế bệt da bóng phối cùng tất trắng, sắc đen của giày hài hòa với chiếc chân váy ngắn trẻ trung, hoàn thiện diện mạo preppy ngày hè

ẢNH: @ _HINTHY

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 3.

Đầm quây cúp ngực chất liệu da màu đen phối cùng giày búp bê đen quai đỏ nổi bật, tạo sự tương phản đầy cuốn hút, giúp bản phối thêm phần ấn tượng

ẢNH: KIDO

Với phong cách tiểu thư kiêu kỳ thì giày đế bệt sắc trắng, kem chính là “vũ khí” giúp hoàn thiện vẻ ngoài một cách tinh tế và cuốn hút.

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 4.

Thiết kế váy hồng dáng babydoll mềm mại kết hợp cùng tất mỏng chấm bi trong trẻo. Điểm nhấn của trang phục nằm ở chiếc giày đế bệt trong suốt với thiết kế lưới họa tiết chấm bi tông nude nhẹ nhàng tạo sự duyên dáng

ẢNH: SOMEE STUDIO

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 5.

Mang nét thanh lịch, sự kết hợp hài hòa giữa áo sơ mi trắng tay ngắn viền bèo điệu đà cùng quần shorts đen dáng suông chỉn chu. Gam màu trắng - đen kinh điển giúp tôn lên vẻ nữ tính, đi cùng đôi giày đế bệt tông kem chủ đạo phối đen, mang hơi hướng cổ điển

ẢNH: @KJMBAE

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 6.

Chiếc váy trễ vai màu tím pastel được thiết kế từ chất liệu voan bồng bềnh, điểm nhấn của trang phục chính là đôi giày búp bê màu kem trang nhã, không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn hoàn thiện nét thanh lịch

ẢNH: GOLA DESIGNS

So với các loại giày cao gót hay sneaker, giày đế bệt mang lại cảm giác nhẹ nhàng và linh hoạt hơn nhờ thiết kế ôm chân và đế thấp. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở chất liệu.

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa gam màu đen và trắng thanh lịch, tinh khôi với áo trắng tay phồng và chân váy đen dáng xòe cổ điển. Đôi giày da đế bệt phối cùng tất trắng tạo sự tương phản cuốn hút

ẢNH: PETI.DRS

Cách phối giày đế bệt để vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 8.

Một chút đáng yêu được thể hiện qua chiếc váy babydoll trắng tinh khôi với họa tiết hoa nhí tinh tế và phần tay bồng duyên dáng. Nổi bật hơn khi đôi giày đế bệt tông đen thành điểm nhấn, vừa tạo sự tương phản thú vị vừa mang lại cảm giác thời thượng

ẢNH: AREUM ROOM

Giày đế bệt không chỉ là món phụ kiện đơn giản mà còn là “chìa khóa” hoàn thiện phong cách. Với sự linh hoạt và tinh tế trong từng thiết kế, giày đế bệt luôn giữ vững sức hút riêng, trở thành lựa chọn lý tưởng của mỗi cô nàng giúp phong cách thêm trọn vẹn.

giày đế bệt Phụ kiện giày búp bê phối đồ với giày đế bệt

Sắc hồng pastel tôn nét tinh khôi và ngọt ngào của nàng

Diện chân váy midi, nàng tự tin theo đuổi phong cách thanh lịch

Từ đi chơi đến du lịch: Một chiếc quần shorts denim, nhiều cách diện

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên

Chút tinh nghịch xuống phố với mũ vành tròn

Hè này rực rỡ cùng những chiếc váy đỏ họa tiết

Dễ mặc, dễ phối cùng váy sơ mi

Tóc ngắn layer, kiểu tóc dẫn dắt xu hướng hè 2026

