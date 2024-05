Celebrating Local Pride mùa 7 'phá băng' sàn diễn thời trang Việt năm 2024

Nối tiếp thành công của show diễn thu đông 2023, sàn diễn tôn vinh các giá trị Việt SR Celebrating Local Pride mùa thứ 7 trở lại vào ngày 25.5 tại TP.HCM với chủ đề The Movement of Fashion cùng sự tham gia của 16 local brand.

Đại diện BIDU chia sẻ tính năng mua sắm trực tiếp See now buy now tại show diễn CLP mùa 7 BTC

Bà Trần Hà Mi, Co-founder và CEO của Style Republik cho biết dựa trên những đặc thù của ngành thời trang Việt, sàn diễn Celebrating Local Pride (CLP) mùa 7 ra mắt tên gọi trung tính hơn thay vì gắn ghép theo mùa xuân hè hay thu đông, đồng thời giới thiệu website riêng. Ban tổ chức kỳ vọng cố định tổ chức show diễn hàng năm vào tháng 5 và tháng 11 để các thương hiệu có sự chủ động trong việc lên kế hoạch thiết kế, sản xuất và trình diễn các bộ sưu tập mới.

Được khởi xướng vào năm 2019, trải qua 6 mùa liên tục, CLP mang đến cơ hội trình diễn cho các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang nội địa Việt Nam trên sàn runway chuyên nghiệp. Do vậy chương trình chỉ tập trung hỗ trợ thương hiệu cải thiện doanh số thay vì thu hút sự chú ý bằng "chiêu trò". CLP mùa 7 không chỉ hỗ trợ về mặt truyền thông mà còn là cầu nối để local brand gặp gỡ, giao lưu với các nhà cung ứng hàng đầu Việt Nam, tiếp cận với các giải pháp mới trong sản xuất và kinh doanh để từ đó có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp.

CLP xuân hè 2023 BTC

CLP mùa 7 giới thiệu bộ sưu tập của 16 thương hiệu thời trang local brand Việt bao gồm: Dottie, K&K, JIRENE, Vera by Chi Pu, OnOn MADE, The Soul, SAMSTAG studio, DVRK Clothing, EMCHIC, Hangsilk x FACE talent, ESTHER Studio, De Juniel x Ther Gab, PHI by Phi Phạm, Menimal, More Than Blue và Cs En.

Dottie, thương hiệu thời trang nữ tiên phong của người Việt trẻ lần đầu tham gia Celebrating Local Pride Dottie

Thương hiệu phụ kiện Ther Gab lần đầu hợp tác cùng thương hiệu thời trang nữ De Juniel cho ra mắt bộ sưu tập trình diễn tại CLP mùa 7 Ther Gab

Lấy cảm hứng thể thao từ Olympic Paris hè 2024, CLP mùa 7 tái hiện hình ảnh năng động, trẻ trung và đầy năng lượng của thời trang Việt bằng bộ ảnh thời trang trên đường đua chạy bộ Hậu Lê

Bộ ảnh poster quy tụ 3 gương mặt trẻ gen Z đại diện cho tiếng nói của thời trang Việt hiện tại và tương lai, không ngập ngừng e ngại mà sẵn sàng bứt phá gồm Linh Ci là người mẫu giành giải thưởng The Next Fashion Influencer cùng Thiện Vương, Yum hai người mẫu thuộc đề cử Người mẫu nam và nữ của giải thưởng SRFA 2024.

Lynh Ci là gương mặt người mẫu gen Z sáng giá trong ngành thời trang Việt hiện nay Em Ci

Có thể thấy Celebrating Local Pride mùa 7 chính là sự kiện giúp "phá băng" sàn diễn thời trang Việt năm 2024. Trước đó nhiều đơn vị có kế hoạch tổ chức show xuân hè sau Tết Nguyên đán cũng phải thay đổi kế hoạch do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung. Đa số các show diễn có kế hoạch tổ chức vào tháng 3 và tháng 4 đều đã chuyển sang hình thức livestream trên các ứng dụng mạng xã hội hoặc chỉ ra mắt các bộ ảnh lookbook, ảnh ngoại cảnh...

Hiện tại, cùng với CLP mùa 7 đã có nhà thiết kế Đỗ Long, NTK Adiran Anh Tuấn và ban tổ chức Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam đang rục rịch tổ chức casting người mẫu để chuẩn bị cho các fashion show vào tháng 5 và tháng 6.