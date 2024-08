Chiêm ngưỡng những ngôi chùa cổ kính với kiến trúc độc đáo ở Lào

Chiêm ngưỡng những ngôi chùa cổ kính này, du khách sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về nền văn hóa Phật giáo và cuộc sống tâm linh của người dân Lào.

Wat Xieng Thong

Wat Xieng Thong là một trong những ngôi chùa quan trọng và nổi tiếng nhất tại Lào. Được xây dựng vào năm 1559 đến năm 1560 dưới triều đại vua Setthathirath, chùa nằm ở ngã ba sông Mekong và Nam Khan. Wat Xieng Thong nổi bật với kiến trúc mái nhà cong vút và trang trí tinh xảo, biểu tượng cho sự tôn nghiêm và truyền thống văn hóa lâu đời của Lào. Ngôi chùa này thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm đến chiêm bái và khám phá vẻ đẹp lịch sử của nó.

PIXABAY

Wat Ong Teu



Wat Ong Teu, tọa lạc tại thủ đô Vientiane, là một ngôi chùa cổ nổi tiếng với bức tượng Phật lớn bằng đồng. Ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ 16 và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Wat Ong Teu không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là trung tâm học tập Phật giáo quan trọng. Kiến trúc của chùa mang đậm nét cổ kính với những bức tường gạch đỏ và mái ngói uốn cong, tạo nên một không gian yên bình và linh thiêng.

FREEPIK

That Luang



That Luang, hay còn gọi là Pha That Luang, là biểu tượng quốc gia của Lào và là một trong những di tích quan trọng nhất. Được xây dựng vào thế kỷ 16, That Luang là một bảo tháp vàng rực rỡ, cao khoảng 45 m. Ngôi chùa này không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là địa điểm tổ chức nhiều lễ hội truyền thống quan trọng của Lào. Kiến trúc độc đáo và màu sắc vàng óng ánh của That Luang đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

PIXABAY

Wat Si Muang



Wat Si Muang là một ngôi chùa nổi tiếng khác ở Vientiane, được xây dựng vào thế kỷ 16. Nơi đây không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là nơi diễn ra nhiều nghi lễ và hoạt động tôn giáo quan trọng. Ngôi chùa này còn được biết đến với câu chuyện huyền thoại về sự hiến mình của một phụ nữ để bảo vệ thành phố. Kiến trúc của Wat Si Muang đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm, tạo nên một không gian yên bình cho du khách và người dân địa phương.

ENVATO

Wat Si Saket



Wat Si Saket, nằm ở trung tâm Vientiane, là ngôi chùa cổ nhất còn tồn tại nguyên vẹn ở Lào. Được xây dựng vào năm 1818, Wat Si Saket nổi bật với hàng ngàn bức tượng Phật nhỏ được trưng bày trong các hốc tường. Kiến trúc của chùa mang phong cách Thái Lan với những mái nhà chồng lên nhau, tạo nên một hình ảnh độc đáo và ấn tượng. Wat Si Saket không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là một di tích lịch sử quan trọng của Lào.

ENVATO

Các ngôi chùa cổ kính ở Lào không chỉ là những điểm đến tâm linh mà còn là những công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa và lịch sử. Mỗi ngôi chùa đều có câu chuyện riêng, thu hút du khách bởi vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chúng. Khi đến Lào, đừng quên ghé thăm những ngôi chùa này để hiểu thêm về đất nước và con người nơi đây.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên