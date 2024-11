Cường Đàm ghi dấu ấn với triển lãm cá nhân đầu tiên

Paramount là triển lãm cá nhân đầu tiên của nhà thiết kế, Giám đốc sáng tạo Cường Đàm. Sự kiện khai mạc tối 26.11 tại TP.HCM đánh dấu bước ngoặt mới trên hành trình sáng tạo của anh tiếp sau những điểm sáng từ sàn diễn Rendezvous, bộ sưu tập Figure và không gian thời trang Inflowing.

Paramount đặt ra hệ quy chiếu mới cho khái niệm vị thần. Vị thần không ở đâu xa mà tồn tại bên trong mỗi người, trải qua vô số lát cắt để chờ thời khắc được khai phóng. Toàn bộ triển lãm được bày trí thành 3 không gian riêng biệt tương ứng với các giai đoạn khám phá chiều sâu của nội tâm ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

The Seed là không gian mở đầu, nơi đứa trẻ được người mẹ sinh ra và cũng là khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên giữa đứa trẻ và vị thần bên trong mỗi người. "Điểm khởi nguồn của vị thần tối thượng ngự trị bên trong chính mỗi cá thể", nghệ sĩ tâm sự ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

16 tác phẩm trong không gian trung tâm The Versions chính là cuộc đối thoại nội tâm của tác giả. Tác phẩm được trưng bày theo bố cục đối xứng men theo hình ê líp, tượng trưng cho hai nhóm cảm xúc Cảm tính và Lý tính

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Hành trình phát triển của đời người được trải phẳng qua 16 tác phẩm trong không gian The Versions.

Theo đó, The Source, Amanok đại diện cho hình tượng người mẹ và người cha - hai con người vĩ đại đầu tiên đứa trẻ gặp trên cuộc đời. Người xem bắt gặp chính mình trong The First Sense of Self, khung hình đầu tiên mỗi người tự dựng lên cho bản thân; đi qua những phức cảm của Racing Heart, Body Heat hay hành trình đi tìm bản thể từ trong "bóng tối" của Eclipse, The Cut và Labyrinth.

Khi những đấu tranh giữa sáng và tối, ẩn và hiện được liên kết chặt chẽ, Apatheia dần xuất hiện. Đây là trạng thái tâm trí không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, nỗi sợ hay đam mê, chỉ còn lại sự bình thản và nguồn năng lượng mạnh mẽ từ bên trong. Một cái kết mở, một vị thần đang chờ được hiển lộ ngay sau One Soul (Linh hồn hợp nhất).

Không gian The Versions tựa như một mê cung của tâm trí, nơi mỗi cá nhân tự đối thoại với vô số phiên bản "tôi" cùng tồn tại trên hành trình tìm kiếm cái tôi bản thể cao nhất ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Không gian chung rộng lớn hệt như một "ngôi đền" nhưng không mang màu sắc tôn giáo. Ở đó, với ngôn ngữ chủ đạo là vải vóc kết hợp các bức tượng, nghệ thuật điêu khắc, trình diễn ánh sáng và âm thanh, nam nghệ sĩ trải lòng chia sẻ hành trình khám phá nội tâm sâu sắc của chính mình ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Không gian cuối cùng mang tên gọi của triển lãm - Paramount đưa người xem bước vào phòng nguyện của bản ngã tối thượng. Nơi đây, mỗi người tự khám phá ra rằng vị thần không phải đấng tối cao bên ngoài, mà là chính mình – “higher self” – phần thần sâu thẳm tồn tại bên trong mỗi người.

Trong không gian ánh sáng chuyển động và âm thanh tĩnh lặng, những mâu thuẫn cuối cùng được hòa giải. Không còn là nhị nguyên giữa xấu và tốt, đúng và sai, mà mọi trải nghiệm – dù là những tổn thương sâu sắc đều trở thành một phần cần thiết tạo nên bức tranh đa chiều mang tên cuộc đời.

Cường Đàm trong không gian Paramount. Triển lãm mở cửa từ 26-30.11 tại Nina Space Studio, Q.1, TP.HCM ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nam nghệ sĩ cho biết dù phải đối mặt với nỗi sợ hãi to lớn khi phải phơi bày cả những yếu điểm bên cạnh thế mạnh của bản thân qua triển lãm nhưng anh vẫn chọn cách dấn thân, qua đó đem đến cho khán giả một chiêm nghiệm thành thực về khái niệm "vị thần bên trong chính mình".

"Tôi muốn dành tặng những tác phẩm này cho những người đã và đang đánh mất niềm tin ở bản thân, rằng bản thể rộng lớn, đầy sức mạnh vẫn luôn ở đây, bên trong chính bạn và chỉ chờ ngày được khai phóng. Chỉ có bạn mới đủ dũng cảm để giành quyền chủ động định đoạt số phận của chính mình", Cường Đàm nói.

Bên cạnh triển lãm là Pop up như một cửa hàng nho nhỏ, nơi nghệ sĩ Hà Nội giới thiệu các thiết kế thời trang từ CDam và Chats by CDam như một hoạt động thử nghiệm, thăm dò với tín đồ thời trang tại TP.HCM và khu vực phía Nam ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM