Da mặt vẫn chùng nhão... dù đã can thiệp phương pháp căng da

Nguyên nhân “hết hạn trẻ hóa” dù mới căng da phẫu thuật

Quá trình lão hóa là một trong những nguyên nhân chính khiến da mặt trở nên chùng nhão sau phẫu thuật căng da. Kết quả căng da mặt là không vĩnh viễn, thường được kéo dài trên 10 năm, vì quá trình lão hóa tự nhiên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến làn da nên khi tuổi tác tăng, da cũng sẽ mất dần khả năng sản xuất collagen và elastin - hai dạng protein quan trọng giúp da đàn hồi và săn chắc. Điều này dẫn đến sự biến đổi cấu trúc da, làm da trở nên mỏng hơn và dễ bị chùng nhão dù đã can thiệp thẩm mỹ.

Hình ảnh trước và sau của nữ khách hàng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, phương pháp làm đẹp căng da mặt @drkevinsadati

Chăm sóc hậu phẫu không đúng cách cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình phục hồi và duy trì kết quả. Sau khi phẫu thuật căng da, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời là điều cực kỳ quan trọng. Tác động của tia tử ngoại có thể làm cho da trở nên tổn thương và gây sạm da.

Thảm họa căng da ở các cơ sở thẩm mỹ “chui” cũng là một trong những lý do gây ra biến chứng như da chùng nhão, sẹo lồi, viêm nhiễm... Mỗi người có tình trạng da khác nhau, việc lựa chọn không cẩn thận có thể dẫn đến những kết quả khác xa so với mong đợi. Vì vậy, việc tìm hiểu và thăm khám các cơ sở làm đẹp uy tín, có kinh nghiệm là bước quan trọng để đảm bảo lựa chọn phương pháp thích hợp và nên hiểu rõ về những rủi ro sau phẫu thuật.

Biến chứng da mặt bị viêm nhiễm, sẹo lồi... khi thực hiện căng da phẫu thuật tại các cơ sở thẩm mỹ “trôi nổi”

Dừng lại hay tiếp tục căng da mặt lần 2?

Căng da mặt phẫu thuật lần 2 phụ thuộc vào sức khỏe và tay nghề của bác sĩ phẫu thuật. Đối với những người ở độ tuổi từ 44 trở lên hoàn toàn có thể căng da mặt lại một lần nữa để loại bỏ bớt da thừa và nâng mô chảy xệ. Nhiều người dù đã căng da mặt nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện các dấu hiệu lão hóa chỉ sau vài năm. Đối với những người ở độ tuổi như vậy sẽ cần được kiểm tra tim mạch, tình trạng thể chất và xét nghiệm máu trước khi phẫu thuật. Thông thường, sau khi đã căng da mặt một lần thì đường chân tóc và tai sẽ có những thay đổi nhỏ. Nếu ca phẫu thuật lần 2 không được thực hiện cẩn thận thì những thay đổi này sẽ trở nên rõ rệt hơn, tổn hại và ảnh hưởng đến dây thần kinh khuôn mặt.

Hình ban đầu khi chưa phẫu thuật của khách hàng L.N.T

Và hình ảnh sau khi L.N.T thực hiện căng da mặt nội soi, cấy mỡ thái dương, rãnh mũi má tại BV thẩm mỹ Nam An

Những chia sẻ thực tế từ khách hàng căng da mặt nội soi

Trẻ hóa nhờ thẩm mỹ là lựa chọn tối ưu cho người lớn tuổi, chị L.N.T chia sẻ: “Lúc mới làm, mặt còn sưng nên chưa thấy ưng nhưng bây giờ rõ nét, chị rất hài lòng, nhìn căng đẹp, ông xã chị bảo nhìn vào trẻ hơn 6, 7 tuổi. Chị muốn có một kết quả mỹ mãn nên kiêng khem kỹ càng tận 3 tháng, sẹo thì bôi thuốc nên lành nhanh”.

Tuy nhiên, khi thực hiện làm đẹp, đặc biệt cần chuyên môn cao như căng da phẫu thuật, phải chú ý lựa chọn những cơ sở, bệnh viện thẩm mỹ uy tín, tránh “tiền mất tật mang”.

L.N.T bay về Mỹ ngay sau khi thực hiện căng da nội soi tại bệnh viện Nam An. Cô trực tiếp phản hồi với BS Đỗ Quang Khải về nhan sắc hiện tại sau một năm can thiệp thẩm mỹ

Căng da mặt nội soi là gì?

Bác sĩ Cường Nguyễn (Hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM) cung cấp: "Căng da mặt nội soi còn được gọi là căng da mặt mini, là một hình thức phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến có thể giúp giải quyết các dấu hiệu lão hóa vừa phải ở vùng mặt và cổ. Không giống như căng da mặt truyền thống đòi hỏi vết mổ lớn và thời gian phục hồi lâu, kỹ thuật này sử dụng vết mổ tối thiểu và dụng cụ phẫu thuật nhỏ để nâng mô mềm, thắt chặt cấu trúc bên trong và khôi phục vẻ ngoài trẻ trung hơn. Thủ tục này thường được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được hội đồng chứng nhận chuyên về kỹ thuật nội soi".

Ngôi sao nhạc pop người Úc, Sia khoe gương mặt thon gọn tại Lễ trao giải thưởng Vẻ đẹp Ban ngày thường niên lần thứ 5 vào ngày 1.10.2023 tại Mỹ

Bác sĩ phẫu thuật của cô, tiến sĩ Talei tự hào cho biết: "Chìa khóa của phẫu thuật thẩm mỹ là giữ cho nó trông tự nhiên. Thay vì cố gắng sáng tạo và chỉnh sửa, bạn hãy quay lại và tìm hiểu xem bên trong mọi người trông như thế nào". “Nếu bạn biết bên trong chúng trông như thế nào thì bên ngoài trông vẫn bình thường. Giống như, đẹp bên trong, đẹp bên ngoài - bên trong cũng tự nhiên, bên ngoài tự nhiên. Vì vậy, bạn chỉ cần tôn trọng giải phẫu và đó là cách dễ nhất để giữ mọi người tự nhiên”, Sia đã có dũng cảm để thay đổi vẻ ngoài của mình và cô đang cho cả thế giới biết. Ca sĩ người Úc, người nổi tiếng với việc che mặt bằng những bộ tóc giả lớn, thừa nhận vào tháng 10.2023 rằng cô đã phẫu thuật căng da mặt.

Lợi ích của phẫu thuật căng da mặt nội soi so với phương pháp truyền thống

Bác sĩ Cưởng Nguyễn cung cấp thêm: "Lợi ích của việc lựa chọn phẫu thuật căng da mặt nội soi so với phương pháp truyền thống là rất nhiều. Đầu tiên, quy trình này đòi hỏi ít vết mổ hơn, dẫn đến sẹo tối thiểu trên da. Thời gian phục hồi cũng ngắn hơn đáng kể do kỹ thuật nội soi không cần phải cắt hoặc khâu nhiều. Ngoài ra, bệnh nhân có thể ít bị bầm tím và sưng hơn so với các loại phẫu thuật khuôn mặt khác. Cuối cùng, vì chỉ sử dụng những dụng cụ rất nhỏ trong quy trình căng da mặt nội soi nên sẽ ít nguy cơ nhiễm trùng hơn so với các ca phẫu thuật truyền thống".

Sau khi căng da mặt, bệnh nhân có thể cần phải điều trị duy trì định kỳ để có được vẻ ngoài như mong muốn

Nhìn chung, căng da mặt nội soi mang lại nhiều lợi ích khi so sánh với các phương pháp truyền thống bao gồm thời gian hồi phục ngắn hơn, sẹo tối thiểu và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nếu bạn quan tâm đến việc làm mới diện mạo của mình nhưng không muốn trải qua một quá trình phẫu thuật thẩm mỹ lớn thì hãy cân nhắc nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ được hội đồng chứng nhận về việc liệu loại quy trình này có phù hợp với bạn hay không?

Đối với những bệnh nhân trung niên đang cân nhắc thực hiện căng da mặt bằng nội soi, điều quan trọng là phải có những kỳ vọng thực tế về những gì có thể đạt được với quy trình này. Mặc dù kỹ thuật này sẽ nâng một số mô mềm nhất định trên khuôn mặt cũng như giảm nếp nhăn và đường nhăn do lão hóa, nhưng nó không thể xóa tất cả các dấu hiệu lão hóa như các kỹ thuật xâm lấn hơn như căng da mặt hoặc căng da chân mày truyền thống.

Kỹ thuật phẫu thuật thực tế được sử dụng trong quá trình căng da mặt nội soi phụ thuộc vào nhu cầu và kết quả mong muốn của từng bệnh nhân. Tuy nhiên, nói chung, các vết rạch nhỏ được thực hiện ở gần hoặc phía sau chân tóc trước khi đưa các dụng cụ đặc biệt vào để thao tác với các mô bên dưới. Sau đó, mỡ thừa có thể được loại bỏ bằng phương pháp hút mỡ nếu cần thiết.

Ảnh: Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An, Viện thẩm mỹ Kim Anh cung cấp