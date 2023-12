Đại tiệc GQ, sao Hoa ngữ đi thuyền gỗ, diện trang phục NTK Việt Nam

Đi thuyền để vào thảm đỏ dự sự kiện chính là những "hạng mục" ấn tượng nhất của GQ Men Of The Year 2023. Nổi bật trong đó có thể nói là màn chụp hình thời trang trên thuyền đẹp lung linh mà các sao Hoa ngữ đỉnh lưu hàng đầu giới giải trí xứ Trung thực hiện. Các fan được một phen mãn nhãn không chỉ bởi thần thái xuất sắc của các sao, thần thái thời trang hoàn hảo mà còn bởi những bộ cánh hàng hiệu thế giới, hàng thiết kế cao cấp nội địa lung linh miễn bàn.

Bộ cánh của nữ sao đỉnh lưu Bạch Lộc được các fan thời trang đánh giá cao. Chất liệu lụa mềm mại ôm lấy cơ thể mảnh mai màu xanh dịu hơi khác biệt với các trang phục dạ tiệc, sự kiện khác khiến người đẹp 9X ghi điểm.

Chiếc đầm có màu xanh tuy không thuộc dòng các màu đặc trưng của sự kiện (thường là các màu rực rỡ hoặc các gam đơn sắc như đen, trắng...) nhưng lại hợp chủ đề bộ ảnh

Kiểu tóc và trang điểm của nữ sao Dĩ Ái Vi Doanh cũng được đánh giá là phù hợp với trang phục, khoe được vẻ đài các của gương mặt và bờ vai. Tạo dáng trên thuyền, khoe nhan sắc thanh tân trong ngày hội của GQ, sao nữ Hoa Ngữ tiếp tục "trên đà chiến thắng" ở các bảng xếp hạng và ở bảng vàng thời trang, với outfit này cô đã được thăng hạng.

Chiếc đầm haute couture xanh cùng tà dài dài thướt tha thuộc BST xuân hè của Alexandre Vauthier

Tan Jianci nổi tiếng bởi khả năng múa Latin, diễn xuất, ca hát... Tuy nhiên điểm mạnh của anh còn là thời trang. Bộ cánh và phụ kiện tại GQ 2023 của Tan Jianci rất ấn tượng



Phụ kiện và thiết kế độc đáo là hai chi tiết rất được coi trọng trong phong cách thời trang tại đại tiệc nhan sắc GQ các năm. Ngắm nhìn một lượt các trang phục mà dàn sao Hoa ngữ mang đến sự kiện GQ Men of The Year 2023 (và cả các năm trước) các fan của dàn sao và những tín đồ thời trang dễ dàng thấy nổi bật điều đó.

Nam thần Hứa Quang Hàn trong bộ suit mang gam màu cổ điển nhưng lại có thiết kế khá độc đáo đốn tim hàng ngàn fan nữ theo dõi sự kiện và hâm mộ anh

Nam thần Lưu Vũ mang đến thiết kế đen rất ấn tượng, gồm chiếc quần ống rộng và áo choàng dài. Anh tạo điểm nhấn bằng dải lụa kiểu khăn màu ghi sẫm bạc sang chảnh

Đặc biệt, trong đêm đại tiệc nhan sắc của GQ, hai mỹ nhân xứ Trung đã diện đầm của các nhà thiết kế Việt. Có thể nói những năm gần đây, quan điểm... thẩm mỹ của sao xứ Trung và các NTK Việt rất tương đồng. Sau các mỹ nhân nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba... thì Dương Siêu Việt, Mao Hiểu Đồng nối tiếp đặt niềm tin vào tay nghề và sự sáng tạo của NTK Việt Nam.

Mỹ nhân phim Vân Tương Truyện gợi cảm và cuốn hút trong thiết kế lung linh của NTK Việt Nam - Trà Linh

Mỹ nhân Dương Siêu Việt diện đầm của nhà thiết kế Việt, đẹp lung linh tại sự kiện nổi bật nhất năm của châu Á và thế giới là GQ Men of The Year vừa qua

Dàn sao Hoa ngữ năm nay đã xuất hiện với hình ảnh đẹp đẽ, chỉn chu cùng với những set thời trang vô cùng thú vị...

GQ Men of The Year là đêm hội do tạp chí dành cho nam hàng đầu tại Trung Quốc - GQ tổ chức. Ngay khi thông báo về chủ đề và concept cho sự kiện năm nay, GQ 2023 đã trở thành "điểm nóng" của C-Biz được công chúng ngóng chờ. Quả là không phụ lòng mong đợi, dàn sao cùng những bộ cánh mang tới của họ đã đúng như tuyên bố trong livestream của Rocco Liu - Tổng Biên tập tạp chí GQ về chủ đề thảm đỏ năm nay là "Trạng thái tinh thần: Phát điên". Kết thúc đại tiệc cả nhà tổ chức và các fan cùng khẳng định - dàn sao tham dự đã tự do và đột phá hơn cả về phong cách và thời trang.

