Dàn mẫu nhí Việt rời Thâm Quyến, báo chí Trung Quốc rộn rã đưa tin

Xuất thần và cuốn hút, những người mẫu nhí Việt Nam diện những thiết kế tinh tế, sải từng bước đi mạnh mẽ và duyên dáng trên sân khấu hình chữ T của sàn diễn thời trang Thâm Quyến - thuộc một trong hai tuần lễ lớn nhất Trung Quốc và lớn hàng đầu khu vực, mang đến cho thế giới một bữa tiệc thị giác thời trang hoành tráng.

Tuần lễ thời trang có sự góp mặt của 80 thương hiệu cùng hàng trăm người mẫu nổi tiếng đến từ các quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam

Những trang phục thiết kế giàu tính truyền thống đã được dàn mẫu nhí Việt thể hiện xuất sắc, mang màu sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Các BST trình diễn tại tuần lễ - trong khuôn khổ Việt Nam đa sắc gồm có Nàng thơ, Chuyện đêm, Bài hát năm mới và Sắc màu Việt Nam

Những suy nghĩ sâu sắc của NTK về tuổi thơ được thể hiện trọn vẹn qua từng trang phục trong các BST trình diễn

Nàng thơ, Chuyện đêm và Bài hát năm mới lần lượt có màu hồng và trắng, đen và đỏ chủ yếu mang đến sự rộn rã về sắc màu, tươi vui về tâm lý thiết kế, trình diễn

14 gương mặt lựa chọn là 14 mẫu nhí Việt vốn đã từng vang danh trong các sàn diễn, show diễn nội địa từ trước tới nay như: Ngô Gia An An, Ngô Gia An Vy, Đặng Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Ngọc An Nhi, Trần Lê Thụy Vân, Trần Lê Mộc Lan, Trần Bảo Châu, Dương Ngân Khánh, Huỳnh Thanh Như, Nguyễn Phúc Bảo Hân, Bùi Vũ Linh Đan, Elizabeth Nguyễn, Nguyễn Bảo Ngọc Anh, Đặng Thủy Tiên.



Sắc màu Việt Nam bao gồm Ngự sắc và Họa sắc truyền tải concept độc đáo về sắc màu truyền thống huy hoàng của Việt Nam kết hợp với thời trang hiện đại

Không chỉ sở hữu và thuần thục các kỹ năng trình diễn, thời trang, tự tin, dàn mẫu Việt còn sở hữu nét đẹp khuôn mặt đậm chất Á Đông cùng những bước catwalk uyển chuyển và thần thái chuyên nghiệp. Điều đó đã tạo nên những khoảnh khắc trình diễn đầy bất ngờ cho khán giả xứ Trung và khán giả quốc tế.

Báo, đài Trung Quốc và khu vực đưa tin về đoàn Việt Nam

Có thể nói, đây là cơ hội để các người mẫu nhí Việt thể hiện tài năng, đến gần hơn với công chúng quốc tế. Hơn cả điều đó, mỗi mẫu nhí đã, đang dần trở thành đại sứ quảng bá văn hóa Việt - quảng bá vẻ đẹp đa sắc màu của Việt Nam.

Theo nhận xét của các chuyên gia thời trang thì sự kiện này được xem là bước mở đầu tự hào, khả thi cho hàng loạt các sự kiện quốc tế của làng thời trang Việt trong thời gian sắp tới.

NTK Hoàng Minh Hà - đạo diễn thời trang của đoàn Việt Nam cho biết: "Chương trình trong mơ, đầy không khí nghệ thuật với sân khấu được thiết kế theo từng chuỗi chủ đề. Bối cảnh, ánh sáng và âm nhạc vô cùng độc đáo. Tất cả hòa quyện mang đến bữa tiệc thị giác tuyệt vời và khó quên cho khán giả. Các người mẫu nhí Việt Nam diện những bộ váy áo tinh xảo, tự tin xuất hiện trên sân khấu đẹp tựa như những bông hoa nở rộ trong ánh sáng chói chang của tuổi thơ".



"... Chúng tôi tôn trọng tính cách và ước mơ độc đáo của trẻ em. Đồng thời cam kết tìm kiếm một sân khấu đẹp, độc đáo, cho phép các em tự do thể hiện mình và tỏa sáng vẻ đẹp cũng như sức sống của trẻ thơ. Sân khấu và tuần lễ thời trang lần này rất xứng đáng để trải nghiệm và cũng đã giúp chúng tôi hoàn thành ước mơ, mục tiêu của mình một cách trọn vẹn".

NTK Hoàng Minh Hà và đại diện đoàn Việt Nam - bà Vũ Lan Anh tại tuần lễ

"Việt Nam đa sắc kết lại một phần nhưng cũng mở ra một chân trời thời trang nghệ thuật đẹp đẽ, nơi đó, kỳ vọng sẽ có những sân chơi đa diện, đa sắc cho trẻ em nói riêng và cho những người làm thời trang nói chung. Và, hơn hết là mở ra một cơ hội quảng bá văn hóa Việt ở thế giới thời trang, văn hóa quốc tế", bà Vũ Lan Anh (đại diện đoàn Việt Nam) chia sẻ.



Nguồn: NVCC, Shenzhen Fashion Week