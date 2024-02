Dàn mỹ nhân quyến rũ, nổi bật một chín một mười của bom tấn 'Xứ cát' 2

Anya Taylor-Joy được ví như búp bê sống giữa đời thực bởi vẻ đẹp khác biệt và tài năng diễn xuất. Cô nổi tiếng với The Queen's Gambit, Last night in Soho... Bộ phim hành động A Mad Max Saga cô đóng chính cũng sẽ ra mắt vào cuối tháng 5.2024