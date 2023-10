Đằng sau sự xa hoa, mỹ lệ, Thượng Hải có gì cho tín đồ thời trang?

So với những địa danh khác của Trung Quốc, Thượng Hải có nhiều địa danh nổi bật hiện đại, độc đáo. Nơi đây còn được xem là một trong những kinh đô thời trang của thế giới (dù vẫn xếp sau "big four" - 4 tuần lễ thời trang lớn của thế giới là Milan, New York, Paris, London…). Điều đó làm cho cảm nhận về thành phố này trở nên phong phú, đa dạng hơn. Nhiều mỹ từ khác với "xa hoa, mỹ lệ" được gắn với nơi đây mà nếu chưa tới, chưa chắc du khách đã cảm nhận được…



Thượng Hải nằm bên con sông Hoàng Phố nổi tiếng, nơi có các hoạt động kinh tế, thời trang nhộn nhịp bậc nhất thế giới và rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn, giá trị



Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải (SWFC) từng được bình chọn tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới (2008), là điểm đến không thể bỏ qua khi thăm Thượng Hải



Cao 492,3m, tầm nhìn của SWFC rất đẹp, bao quát từ Thượng Hải cũ, mới, Bến Thượng Hải, Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, Tháp Jinmao, sông Hoàng Phố...



Sky Walk 100 là đài quan sát lớn nhất thế giới, từng là hội trường du lịch cao nhất thế giới. Dài 55 m, cao 474 m, qua các vách kính, Thượng Hải rất khác - trở nên tuyệt đẹp



Cảnh đêm thành phố nhìn từ Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải

Êm dịu và thanh lịch…

Rời bỏ những điểm đến xa hoa sáng rực đèn màu trong đêm, thả bộ trên những nhánh phố nhỏ, đôi khi bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn sự êm ả. Cuộc sống đời thường của những người dân Thượng Hải mang đậm chất Á Đông phản chiếu qua những nếp sống dung dị, lối sinh hoạt đời thường - rõ nét nhất là ở những phụ nữ Trung Hoa đã luống tuổi… Song hành với cuộc sống dân dã, yên ả là nét đẹp văn hóa, thời trang, nghệ thuật của thành phố. Đây cũng là điểm nhấn nổi tiếng thế giới, là chi tiết không thể bỏ qua nơi đây.

Giữa vô vàn tráng lệ, xa hoa, Thượng Hải vẫn có nhịp sống bản địa rất riêng. Đó là sự bình dị của gia đình Á đông, nếp dân dã của những người trung niên, cao niên

Thời trang Thượng Hải đã phát triển qua nhiều thế kỷ, tuy nhiên từ khi trở thành một trong năm cảng buộc phải mở cửa cho thương mại quốc tế sau khi Vương quốc Anh và triều đại nhà Thanh ký kết Hiệp ước Nam Kinh thì bắt đầu chịu ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây. Văn hóa, thời trang thay đổi rõ nét. Những trang phục thời thượng (phù hợp độ tuổi, hình dáng cơ thể) như áo khoác, áo jacket hay sườn xám được thay dần cho các trang phục cũ như trang phục Trung Sơn truyền thống khiến cho phong cách sống của người Thượng Hải rất thanh lịch, tận đến ngày nay vẫn luôn giữ được triết lý tinh tế và toàn diện như vậy.

Bên cạnh những trang phục hiện đại, người Thượng Hải vẫn chuộng dùng các trang phục truyền thống. Điều đó làm cho sự giao thoa Đông - Tây trong thành phố này được nổi bật

Một người phụ nữ với trang phục hiện đại mua sắm trên đường Nam Kinh (Nánjing Lù) - phố mua sắm chính của Thượng Hải

Qipao, cheongsam (sườn xám) trên những đường phố Thượng Hải làm nên sự êm ả và thanh lịch của thành phố sầm uất top đầu thế giới này

Quyến rũ và sang trọng

Thượng Hải là sự kết hợp tinh tế của vẻ đẹp phương Tây pha lẫn với vẻ đẹp phương Đông. Sự sang trọng trong lối kiến trúc hiện đại từ những tòa nhà cao chọc trời luôn giao hòa với vẻ đẹp cổ kính, sự quyến rũ tiềm ẩn trong các công trình mang kiến trúc phương Đông. Bên cạnh việc khám phá văn hóa, thời trang, nghệ thuật bản địa, các công trình, địa danh của thành phố là nơi rất đáng đến.

Wu Kang là con đường lịch sử đáng tham quan của thành phố. Vẻ đẹp của nơi đây là các tòa biệt thự, khu dân cư cổ mang phong cách kiến trúc Tây Ban Nha, Pháp



Yuyuan nổi tiếng bởi các nhà cổ, lầu cổ tọa lạc trong một khu rộng lớn. Hiện là di tích quốc gia và là một trong những điểm thu hút du khách chính của Thượng Hải

Khu tô giới Pháp - một địa danh cũng là một phần lịch sử của thành phố

Chùa Phật Ngọc trong thành phố

Vẻ đẹp náo nhiệt, hiện đại của Bến Thượng Hải với các công trình nguy nga, tráng lệ theo phong cách Gothic, Baroque cùng cửa hàng của các thương hiệu thời trang xa xỉ trên thế giới hay khu vườn, nhà cổ mang lối kiến trúc độc đáo, đậm phong cách Trung Hoa - Dự Viên (Yuyuan), tòa tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu hiện đại tân tiến cùng sự nguy nga, cổ xưa của Chùa Phật Ngọc, chùa Long Hoa… đều là nơi đáng trải nghiệm.

Tháp Thượng Hải cao đến 632 m, thiết kế rất thông minh dạng thân xoắn giúp giảm sức đẩy của gió, lan can xoắn ốc giúp nạp mưa điều hòa không khí, sưởi ấm tòa tháp



Ô cửa tròn trong vườn Yu Yuan cổ kính

Bảo tàng nghệ thuật Trung Quốc tại thành phố

Sự quyến rũ của thành phố này còn ẩn trong sự mỹ miều ở các lễ hội văn hóa, đêm diễn thời trang, triển lãm, cuộc thi và diễn đàn về thời trang do chính quyền thành phố này chủ trương phát triển.



Tuần lễ thời trang được Bộ Thương mại hỗ trợ, là sự kiện văn hóa, kinh doanh do chính quyền thành phố tổ chức, thu hút nhiều tài năng thiết kế từ khắp nơi trên thế giới

Mang những phong vị mới mẻ, Thượng Hải cùng những lễ hội thời trang, văn hóa, nghệ thuật và các công trình, danh lam, thắng cảnh của mình chắc chắn sẽ đưa tới những trải nghiệm thú vị, ai cũng nên ghé ít nhất một lần trong đời.

Theo: Shangshai Daily, Insight Guides, China Highlights, China Discovery