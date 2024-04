Đến Nhật Bản thì hãy mua những món quà ý nghĩa này dành tặng cho người thân

Quạt gấp Sensu

Trong cái nóng oi bức của mùa hè Nhật Bản, quạt gấp Sensu không chỉ là công cụ giải nhiệt hiệu quả mà còn là một món quà lưu niệm đầy ý nghĩa. Với thiết kế tinh xảo và họa tiết truyền thống, mỗi chiếc quạt Sensu còn là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với văn hóa Nhật Bản. Chúng không chỉ làm mát mà còn có thể trở thành vật trang trí độc đáo trong ngôi nhà của bạn, dễ dàng tìm mua với một mức giá phải chăng.

Quạt gấp Sensu được bày bán tại một cửa hàng lưu niệm ở Tokyo Freepik

Mèo Maneki Neko



Trong văn hóa Nhật Bản, mèo Maneki Neko được xem là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Đặt trước cửa hàng hoặc trong nhà, con mèo này với hành động vẫy tay mang ý nghĩa thu hút khách hàng và tài lộc. Mèo vẫy chân trái thường gắn liền với việc chào đón khách, trong khi chân phải vẫy được cho là thu hút tài lộc. Mèo vẫy cả hai chân thường mang ý nghĩa bảo vệ và tăng cường may mắn cho gia đình và doanh nghiệp.

Maneki Neko Envato

Yukata



Yukata là một loại kimono mùa hè của Nhật Bản, được làm từ vải bông nhẹ và thường được mặc trong các lễ hội hoặc các sự kiện ngoài trời vào mùa hè. Đặc trưng bởi sự thoáng mát và thoải mái, Yukata không chỉ phổ biến với người dân địa phương mà còn được du khách yêu thích như một món quà mang tính biểu tượng. Việc mặc Yukata cũng được xem là một cách để tận hưởng và tôn vinh văn hóa truyền thống Nhật Bản trong không khí lễ hội.

Pixabay

Bùa may mắn Omamori



Omamori là những chiếc bùa may mắn truyền thống của Nhật Bản, thường được mua tại các đền thờ và chùa chiền. Chúng được thiết kế nhỏ gọn, thường bọc trong vải brocade sặc sỡ và chứa lời nguyện cầu hoặc bảo vệ. Omamori phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ việc cầu may mắn trong học tập, sự nghiệp, tình yêu, đến sức khỏe và an toàn trong du lịch. Mang một chiếc Omamori là cách để thể hiện lòng kính trọng và niềm tin vào truyền thống tâm linh của Nhật Bản.

Bùa may mắn Omamori Envato

Các loại bánh kẹo Nhật Bản



Nhật Bản nổi tiếng với các loại bánh kẹo đa dạng và độc đáo, phản ánh sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực của họ. Từ Mochi mềm mại, Dorayaki ngọt ngào, đến KitKat với hàng loạt hương vị đặc biệt như trà xanh, sô cô la wasabi, bánh kẹo Nhật Bản không chỉ là một món ăn vặt mà còn là một phần của nghệ thuật ẩm thực. Các loại bánh kẹo này thường được chọn làm quà tặng bởi sự mới lạ và hấp dẫn, phù hợp để chia sẻ với bạn bè và người thân.

Cửa hàng bán bánh kẹo với nhiều loại KitKat Pixabay

Mỗi món quà từ Nhật Bản không chỉ là một vật phẩm mua sắm thông thường mà còn là một mẩu chuyện văn hóa, một nghệ thuật tinh tế mà bạn mang về tặng cho người thân. Chọn một trong những món quà ý nghĩa này, bạn không chỉ gửi gắm tình cảm mà còn truyền tải những giá trị văn hóa sâu sắc của Nhật Bản. Hãy để những món quà này kể lại những câu chuyện của chuyến đi và để lại ấn tượng khó quên trong lòng người nhận.

Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên