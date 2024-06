Địa điểm mua sắm yêu thích của khách du lịch tại Ấn Độ

DLF Promenade Mall

DLF Promenade Mall nằm ở Vasant Kunj, là một trong những khu mua sắm nổi tiếng nhất New Delhi. Với thiết kế hiện đại, khu mua sắm này quy tụ nhiều thương hiệu thời trang cao cấp, nhà hàng sang trọng và rạp chiếu phim chất lượng. DLF Promenade Mall còn có khu vực giải trí ngoài trời, phù hợp cho cả gia đình. Du khách có thể tận hưởng những giây phút mua sắm, giải trí và thưởng thức ẩm thực phong phú tại đây.

Pixabay

Ambience Mall

Ambience Mall nằm tại Gurgaon, gần New Delhi, là điểm đến thích hợp cho những tín đồ mua sắm. Với diện tích rộng lớn, Ambience Mall có hơn 200 cửa hàng từ các thương hiệu nổi tiếng, cùng với khu ẩm thực phong phú và các dịch vụ giải trí như rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em. Không chỉ là nơi mua sắm, Ambience Mall còn mang đến không gian thư giãn và giải trí đa dạng cho du khách.

Envato

Pacific Mall Tagore Garden

Pacific Mall Tagore Garden nằm ở phía Tây New Delhi, là điểm mua sắm yêu thích của người dân địa phương và du khách. Khu mua sắm này nổi bật với kiến trúc hiện đại, hệ thống cửa hàng đa dạng và nhiều lựa chọn ẩm thực. Du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ thời trang, điện tử đến các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Pacific Mall Tagore Garden cũng có khu vui chơi và rạp chiếu phim, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí.

Envato

Metro Walk Mall

Metro Walk Mall tọa lạc tại Rohini, New Delhi, là khu mua sắm kết hợp công viên giải trí. Với thiết kế mở, Metro Walk Mall mang đến không gian thoải mái cho du khách khi mua sắm và tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời. Khu mua sắm này có nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê, phù hợp cho cả gia đình và bạn bè. Đặc biệt, công viên giải trí Adventure Island bên cạnh là điểm nhấn thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Pixabay

The Chanakya

The Chanakya nằm ở Chanakyapuri, là khu mua sắm sang trọng với không gian hiện đại và dịch vụ cao cấp. Tại đây, du khách có thể tìm thấy các thương hiệu thời trang quốc tế, cửa hàng trang sức và mỹ phẩm đẳng cấp. The Chanakya còn có khu vực ẩm thực với các nhà hàng và quán cà phê sang trọng, mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Không gian mua sắm tinh tế và dịch vụ chất lượng khiến The Chanakya trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

Pixabay

Mỗi khu mua sắm tại Ấn Độ đều mang đến những trải nghiệm và dịch vụ độc đáo, giúp du khách có một kỳ nghỉ đáng nhớ. Từ không gian hiện đại của DLF Promenade Mall đến sự sang trọng của The Chanakya, bạn sẽ tìm thấy sự thoải mái và hài lòng. Hãy lựa chọn một trong những địa điểm trên cho chuyến du lịch Ấn Độ của bạn và tận hưởng những giây phút mua sắm, giải trí tuyệt vời.

Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên