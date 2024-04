'Điểm danh' những kinh đô thời trang hàng đầu trên thế giới

Paris - Pháp

Paris không chỉ là thủ đô của Pháp mà còn là trung tâm thời trang của thế giới. Khi du khách bước chân đến đây, họ sẽ bị cuốn hút bởi hàng loạt cửa hàng thời trang từ cao cấp đến bình dân, từ các nhà mốt lừng danh như Chanel, Louis Vuitton đến các thương hiệu đường phố sáng tạo. Đường Faubourg Saint-Honoré và Champs-Élysées là hai điểm đến không thể bỏ qua khi muốn trải nghiệm mua sắm tại kinh đô ánh sáng.

Envato

New York - Mỹ

New York, được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ", cũng là một trong những địa điểm hàng đầu cho những tín đồ thời trang. Khu vực Fifth Avenue là nơi tụ họp của những cửa hàng thời trang cao cấp và các thương hiệu lớn như Tiffany & Co. và Bergdorf Goodman. Ngoài ra, SoHo và Williamsburg cũng là những khu vực lý tưởng để tìm kiếm thời trang đường phố và các mặt hàng vintage độc đáo.

Pixabay

London - Anh

London là thành phố mang đến sự pha trộn hoàn hảo giữa thời trang truyền thống và hiện đại. Oxford Street và Regent Street là trái tim của khu mua sắm, nơi bạn có thể tìm thấy từ các thương hiệu bình dân như Zara và H&M đến những nhà mốt Anh quốc danh tiếng như Burberry. Camden Market và Notting Hill cũng là những điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích thời trang độc lập và vintage.

Pixabay

Tokyo - Nhật Bản

Tokyo là điểm nóng của sự sáng tạo thời trang, nơi các phong cách từ Harajuku đến Shibuya đều tồn tại bên cạnh nhau, tạo nên một bức tranh đa dạng về thời trang đường phố. Ginza là khu vực mua sắm cao cấp, nơi hội tụ của các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới và những cửa hàng độc đáo chỉ có ở Nhật Bản.

Freepik

Milan - Ý

Milan được coi là một trong những kinh đô thời trang quan trọng nhất thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế cao cấp. Với các sự kiện như Tuần lễ thời trang Milan, thành phố này thu hút các nhà thiết kế, người mẫu và nhà báo từ khắp nơi trên thế giới. Khu vực Quadrilatero della Moda, nơi có các cửa hàng của Prada, Armani và Versace, là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đam mê thời trang cao cấp.

Envato

Mỗi thành phố trong số các kinh đô thời trang hàng đầu thế giới không chỉ mang đến những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà còn phản ánh văn hóa, lịch sử và tinh thần đổi mới trong lĩnh vực thời trang. Dù bạn là người mê thời trang cao cấp hay đường phố, mỗi điểm đến đều có cái để kể và khám phá, biến chuyến đi của bạn thành một hành trình đáng nhớ thông qua thế giới của thời trang.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên