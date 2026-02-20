Điểm xuyết vào những chuyến du lịch đầu năm với khăn lụa họa tiết hoa

Không ồn ào như trang sức bản lớn hay cầu kỳ như những lớp layer phức tạp, những chiếc khăn lụa họa tiết hoa có thể trở thành điểm nhấn tinh tế, nâng tầm phong cách cho những chuyến đi chơi đầu năm.

Sự kết hợp giữa váy midi tối giản và khăn lụa họa tiết mang đến vẻ nữ tính nhẹ nhàng cho những chuyến du lịch đầu năm. Cách buộc khăn gọn gàng ở cổ thành hình nơ không chỉ giúp tôn gương mặt mà còn tạo điểm nhấn cho phần thân trên. Chiếc váy midi dáng chữ A màu trắng kem, thiết kế sát nách và cổ tròn gọn gàng. Chiếc khăn lụa họa tiết hoa cỡ nhỏ giúp cho chiếc váy trắng trơn không quá đơn điệu.

Chiếc khăn họa tiết hoa nhỏ được buộc lệch sang một bên tạo thành hình chiếc nơ và thả hai vạt phía trước tạo điểm nhấn cho trang phục tối giản ẢNH: CHARMILLES

Với những ngày dạo phố hoặc ghé quán cà phê đầu năm, phong cách trẻ trung pha chút nữ tính luôn là lựa chọn lý tưởng. Khăn lụa đồng tông khi được buộc nửa đầu mang đến nét phá cách, áo hai dây hồng pastel dáng peplum với chi tiết bèo nhún ở ngực và thân áo. Kết hợp cùng quần jeans trắng kem cá tính, chiếc khăn hồng với họa tiết hoa nhí đem đến hơi thở mùa xuân cho trang phục.

Khăn lụa cùng tông áo được buộc nửa đầu đầy cá tính, phù hợp với những bản phối trẻ trung cho ngày xuân ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Áo crop top len móc màu đen viền trắng mang hơi hướng nghỉ dưỡng khi phối cùng quần jeans xanh cạp cao. Khăn lụa buộc kiểu bandana ôm đầu giúp diện mạo gọn gàng hơn thay vì thêm nhiều phụ kiện khác. Nền khăn tối kết hợp họa tiết hoa giúp tạo điểm nhấn vừa phải ẢNH: @LINGLINGKWONG

Khi hướng đến vẻ ngoài chín chắn hơn trong những chuyến đi đầu năm, việc thay đổi cách sử dụng khăn lụa cũng tạo nên ấn tượng khác biệt. Quấn khăn theo kiểu turban không chỉ mang hơi thở thời trang mà còn làm mềm đi sự cứng cáp của những trang phục phom đứng. Có thể kết hợp với áo sơ mi trắng và chân váy midi xòe nhẹ để vẻ ngoài thêm thanh lịch. Thay vì buộc ở cổ, khăn lụa họa tiết vàng và xanh nhạt được quấn kiểu turban ôm đầu, tạo điểm khác biệt.

Khi trang phục theo tông tối giản, một phụ kiện nổi bật có thể tạo khác biệt rõ rệt cho set đồ ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Những chuyến du lịch cần sự linh hoạt trong di chuyển, vì thế công thức áo blazer, áo thun và quần jeans luôn được yêu thích. Chỉ cần thêm một chiếc khăn lụa buộc gọn ở cổ, trang phục lập tức có thêm điểm nhấn tinh tế. Họa tiết hoa với những màu khác khác nhau nổi bật trên trang phục với những sắc màu trung tính tối giản.

Họa tiết hoa nhiều màu trên nền trắng ngà của khăn giúp trang phục du lịch vừa thoải mái mà vẫn sinh động ẢNH: @CHIPUPU

Với phong cách tối giản, một chiếc khăn nền kem viền đỏ mảnh và họa tiết hoa nhỏ có thể tạo khác biệt rõ rệt. Khi phối cùng áo thun trắng thêu chi tiết nhỏ và quần jeans xám, trang phục vẫn giữ sự đơn giản nhưng không đơn điệu. Cách buộc nhẹ như một chiếc mũ quanh đầu giúp mọi ánh nhìn đều hướng lên gương mặt của người diện.

Sự đồng điệu giữa họa tiết trên khăn và chi tiết thêu nhỏ trên áo giúp bản phối dù đơn giản vẫn mang hơi thở mùa xuân ẢNH: @LINGLINGKWONG

Họa tiết hoa vốn gắn liền với sự khởi đầu mới của mùa xuân. Chọn tông màu phù hợp với trang phục và làn da là đủ để chiếc khăn lụa hoa giúp bộ đồ nổi bật hơn mà vẫn giữ sự tinh tế cần thiết.