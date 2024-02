Diện đồ đôi là cách để nàng ‘đánh dấu chủ quyền’ trong ngày lễ tình nhân

Chủ nghĩa thời trang "less is more" cũng ảnh hưởng rất nhiều đến xu hướng đồ đôi. Các món đồ tối giản nhưng vẫn dễ dàng làm nổi bật cá tính thời trang của mỗi người dù ở bất kỳ giới tính và độ tuổi nào. Thay vì chọn những món đồ màu mè lòe loẹt thì bộ đồ đôi mang tông nude nhẹ nhàng này sẽ là sự lựa chọn tối ưu hơn cả, bởi chúng không bị lỗi mốt theo năm tháng và có khả năng phối đồ đa dạng