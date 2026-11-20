The Red Thread - Sợi chỉ đỏ giới thiệu những thiết kế thời trang cưới chú trọng kỹ nghệ thủ công, chất liệu và đường nét hoàn thiện từ Choi Jae Hoon Vietnam hay những bộ âu phục may đo, đề cao phom dáng và dấu ấn cá nhân của Cao Minh Saigon.
BST Queen of Destiny là sự tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa, quyền lực và tinh thần “bridal couture” đương đại, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh bướm, một biểu tượng của sự chuyển mình, vẻ đẹp thanh thoát và sức cuốn hút đầy mê hoặc của một nữ hoàng.
Điểm đặc biệt của BST nằm ở kỹ thuật đính kết thủ công công phu với hàng nghìn viên đá Swarovski trên từng thiết kế. Mỗi chi tiết được thực hiện tỉ mỉ, đòi hỏi sự chính xác và tay nghề cao nhằm tạo nên hiệu ứng bắt sáng đa chiều, tựa những dải ánh sáng phản chiếu trên đôi cánh bướm.
Không chỉ gây ấn tượng bởi mức độ đầu tư vào chi tiết, Queen of Destiny còn thể hiện dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng của NTK Choi Jae Hoon: đề cao vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đủ sức tạo nên sự nổi bật.
Với chú rể, BST Timeless Elegant - Season 2 của Cao Minh Saigon với chủ để Khi nghệ thuật may đo cổ điển giao thoa cùng phong cách sống hiện đại, là sự tiếp nối tinh thần thanh lịch vượt thời gian, nơi nghệ thuật may đo cổ điển được tái diễn giải qua góc nhìn của phong cách sống hiện đại.
Tiếp nối những giá trị cốt lõi của nghệ thuật may đo nam giới, BST Timeless Elegant - Season 2 được lấy cảm hứng từ phong cách của những quý ông thập niên 1940 - 1950.
Sự thanh lịch không còn giới hạn trong môi trường công sở hay những sự kiện trang trọng mà hiện diện trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống, từ các cuộc gặp gỡ kinh doanh, những ngày cuối tuần thư thái đến kỳ nghỉ và các buổi tiệc tối. Tinh thần ấy được thể hiện qua ba nhóm phong cách chủ đạo: Business Elegance, Weekend & Resort Elegance và Social & Evening Elegance.
Danis Nguyễn khoác lên mình thiết kế từ lụa Dupioni đen kết hợp cùng quần âu màu Ivory, mang đến hình ảnh quý ông lịch lãm với cá tính thẩm mỹ riêng biệt. Đáng chú ý, lớp lót bên trong áo sử dụng tác phẩm nghệ thuật do chính Danis Nguyễn sáng tác, biến một chi tiết thường ít được nhìn thấy thành dấu ấn đặc biệt của trang phục.