The Red Thread - Sợi chỉ đỏ giới thiệu những thiết kế thời trang cưới chú trọng kỹ nghệ thủ công, chất liệu và đường nét hoàn thiện từ Choi Jae Hoon Vietnam hay những bộ âu phục may đo, đề cao phom dáng và dấu ấn cá nhân của Cao Minh Saigon.

Hoa hậu Emoura Phạm đảm nhận vai trò first face, khoe trọn vẻ đẹp kiêu sa và khí chất vương giả trong kiệt tác váy cưới của Choi Jae Hoon Vietnam tại The Red Thread 2026 ẢNH: BTC

BST Queen of Destiny là sự tôn vinh vẻ đẹp kiêu sa, quyền lực và tinh thần “bridal couture” đương đại, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh bướm, một biểu tượng của sự chuyển mình, vẻ đẹp thanh thoát và sức cuốn hút đầy mê hoặc của một nữ hoàng.

Hình ảnh cánh bướm được khai thác như biểu tượng của sự chuyển mình, vẻ đẹp tự do và sức cuốn hút nữ tính, tạo nên ngôn ngữ thiết kế vừa mềm mại, thanh thoát vừa mang khí chất vương giả ẢNH: BTC

Điểm đặc biệt của BST nằm ở kỹ thuật đính kết thủ công công phu với hàng nghìn viên đá Swarovski trên từng thiết kế. Mỗi chi tiết được thực hiện tỉ mỉ, đòi hỏi sự chính xác và tay nghề cao nhằm tạo nên hiệu ứng bắt sáng đa chiều, tựa những dải ánh sáng phản chiếu trên đôi cánh bướm.

Sự kết hợp giữa kỹ nghệ thủ công, chất liệu cao cấp và cấu trúc phom dáng couture góp phần tạo nên diện mạo lộng lẫy, thể hiện rõ tinh thần cầu toàn trong nghệ thuật chế tác váy cưới Hàn Quốc ẢNH: BTC

Không chỉ gây ấn tượng bởi mức độ đầu tư vào chi tiết, Queen of Destiny còn thể hiện dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng của NTK Choi Jae Hoon: đề cao vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đủ sức tạo nên sự nổi bật.

Siêu mẫu Lan Khuê hóa nữ hoàng trong tuyệt tác váy cưới Sophia tại The Red Thread 2026 ẢNH: BTC

Thiết kế được đính kết hàng nghìn viên đá Swarovski cao cấp hoàn toàn thủ công, tạo nên hiệu ứng bắt sáng nổi bật trên từng bước catwalk của siêu mẫu ẢNH: BTC

Thông qua BST, Choi Jae Hoon Vietnam tiếp tục giới thiệu tinh hoa Bridal Couture Hàn Quốc đến thị trường Việt Nam, mang đến những lựa chọn váy cưới dành cho cô dâu yêu thích vẻ đẹp sang trọng, nghệ thuật và dấu ấn cá nhân ẢNH: BTC

Với chú rể, BST Timeless Elegant - Season 2 của Cao Minh Saigon với chủ để Khi nghệ thuật may đo cổ điển giao thoa cùng phong cách sống hiện đại, là sự tiếp nối tinh thần thanh lịch vượt thời gian, nơi nghệ thuật may đo cổ điển được tái diễn giải qua góc nhìn của phong cách sống hiện đại.

Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon xuất hiện với vẻ nam tính, lịch lãm trong BST Timeless Elegant tại The Red Thread 2026

ẢNH: BTC

Tiếp nối những giá trị cốt lõi của nghệ thuật may đo nam giới, BST Timeless Elegant - Season 2 được lấy cảm hứng từ phong cách của những quý ông thập niên 1940 - 1950.

BST khai thác vẻ đẹp vượt thời gian của “classic menswear - thời trang nam kinh điển”, đồng thời mang đến góc nhìn mới về tủ trang phục của người đàn ông hiện đại

ẢNH: BTC

Sự thanh lịch không còn giới hạn trong môi trường công sở hay những sự kiện trang trọng mà hiện diện trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống, từ các cuộc gặp gỡ kinh doanh, những ngày cuối tuần thư thái đến kỳ nghỉ và các buổi tiệc tối. Tinh thần ấy được thể hiện qua ba nhóm phong cách chủ đạo: Business Elegance, Weekend & Resort Elegance và Social & Evening Elegance.

"Ông trùm" trong Trại buôn người - diễn viên Danis Nguyễn đảm nhận vai trò vedette ẢNH: BTC

Danis Nguyễn khoác lên mình thiết kế từ lụa Dupioni đen kết hợp cùng quần âu màu Ivory, mang đến hình ảnh quý ông lịch lãm với cá tính thẩm mỹ riêng biệt. Đáng chú ý, lớp lót bên trong áo sử dụng tác phẩm nghệ thuật do chính Danis Nguyễn sáng tác, biến một chi tiết thường ít được nhìn thấy thành dấu ấn đặc biệt của trang phục.

Phong cách lịch lãm hiện đại được thể hiện qua hình ảnh quý ông trong những bộ âu phục, áo blazer và áo khoác may đo, chú trọng phom dáng chuẩn mực cùng đường nét hoàn thiện chỉn chu ẢNH: BTC

Các tông màu nâu sô cô la, xanh navy đậm và trắng ngà tạo chiều sâu cho trang phục, tôn lên vẻ lịch lãm, chỉn chu của quý ông trong những buổi tiệc tối và sự kiện trang trọng ẢNH: BTC







