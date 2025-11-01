Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ

Từ những kiểu denim cổ điển, bootcut hoặc loe đến đen hoặc trắng, quần jeans cũng có thể được mặc vào ban đêm.

Quần jeans đen, bốt cao gót và áo khoác maxi

Nói đến quần jeans và trang phục dạ hội thanh lịch thì không thể không nhắc đến phong cách đen cổ điển, một món đồ chủ đạo trong tủ đồ ẢNH: @SAMYCK

Quần jeans đen có thể kết hợp với áo nỉ và giày thể thao cho trang phục thường ngày, nhưng cũng có thể kết hợp với bốt cao cổ và áo liền quần cổ thấp để tạo nên vẻ ngoài thoải mái và sang trọng. Những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt, chẳng hạn như một chiếc thắt lưng khóa vàng và một chiếc áo khoác maxi đồng bộ - bộ trang phục đen toàn tập không bao giờ lỗi mốt.

Quần jeans và dép đế xuống

Lựa chọn đầu tiên là quần jeans ống loe và áo khoét sâu, dù là bodysuit tối giản hay áo khoác da ẢNH: @DEVONAOKI

Một đôi khuyên tai dạng thác nước và giày đế xuồng dễ đi sẽ hoàn thiện set đồ. Việc tìm ra cách phù hợp để biến tấu quần jeans, vốn thường được xem là món đồ thường ngày, thành một chiếc quần hoàn hảo, điểm xuyết nét cá tính cho những bộ trang phục dạ hội thanh lịch nhất, chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với cách phối đồ khéo léo này, bạn sẽ có một set đồ hoàn hảo để đi "quẩy" vào buổi tối.

Quần jeans ống loe, áo sơ mi thanh lịch và khăn choàng lông

Phong cách đường phố và sàn diễn thời trang đã rõ ràng: cơn sốt lông thú đang lên ngôi ẢNH: @DADELIA.STORE

Cho một buổi tiệc cocktail cùng bạn bè, hay một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến, bạn có thể kết hợp quần jeans ống loe yêu thích với áo sơ mi lụa, sau đó hoàn thiện vẻ ngoài với một chiếc khăn choàng ấm áp, thậm chí có thể quàng qua vai như một chiếc khăn choàng maxi. Sau đó, hãy thỏa sức lựa chọn trang sức của bạn - vòng cổ mặt dây chuyền, vòng tay và hoa tai tối đa.

Quần jeans phối áo lông ngắn, công thức hoàn hảo cho buổi tối: vừa ấm áp, vừa gợi cảm và thời thượng, tạo nên vẻ cuốn hút khó rời mắt ẢNH: @VIRTUALREALITEA

Quần jeans vẫn là lựa chọn hoàn hảo cho buổi tối, chỉ cần thêm áo crop ngắn và giày cao gót, phong cách của bạn lập tức trở nên gợi cảm và đầy khí chất.

Quần jeans sáng màu, tất ren và giày cao gót

Một trong những sự kết hợp thanh lịch nhất, hoàn hảo ngay cả cho một buổi tối đặc biệt, chính là quần jeans sáng màu và giày cao gót ẢNH: @ELSAHOSKBRS

Gợi ý từ người mẫu Elsa Hosk là một đôi giày cao gót màu đỏ, kết hợp với tất ren trắng, tạo nên điểm nhấn sang trọng, tạo nên sự khác biệt. Để trông chỉn chu hơn, hãy hoàn thiện bộ trang phục với áo blazer đen lửng, một sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.

Quần jeans trắng và áo len cổ tròn

Để có vẻ ngoài tươi sáng, nhẹ nhàng và thanh lịch, hãy phối đồ layer thật tinh tế ẢNH: @MINMOTE.NO

Bạn có thể chọn áo lụa có chi tiết nội y, rất hợp khi kết hợp với áo len cổ tròn màu tương phản, ví dụ như áo màu kem, như chiếc áo này của The Frankie Shop. Quần jeans trắng và giày ba lê mỏng tang: bộ trang phục này cũng hoàn hảo cho một buổi tối tại nhà hàng sang trọng nhất.