  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/11/2025 16:00 GMT+7

Với bốt cổ ngắn và áo khoác blazer, cũng như giày cao gót và áo sơ mi lụa, đây là cách diện quần jeans vào buổi tối vừa lịch sự vừa sang trọng.

Từ những kiểu denim cổ điển, bootcut hoặc loe đến đen hoặc trắng, quần jeans cũng có thể được mặc vào ban đêm.

Quần jeans đen, bốt cao gót và áo khoác maxi

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ- Ảnh 1.

Nói đến quần jeans và trang phục dạ hội thanh lịch thì không thể không nhắc đến phong cách đen cổ điển, một món đồ chủ đạo trong tủ đồ

ẢNH: @SAMYCK

Quần jeans đen có thể kết hợp với áo nỉ và giày thể thao cho trang phục thường ngày, nhưng cũng có thể kết hợp với bốt cao cổ và áo liền quần cổ thấp để tạo nên vẻ ngoài thoải mái và sang trọng. Những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt, chẳng hạn như một chiếc thắt lưng khóa vàng và một chiếc áo khoác maxi đồng bộ - bộ trang phục đen toàn tập không bao giờ lỗi mốt.

Quần jeans và dép đế xuống

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ- Ảnh 2.

Lựa chọn đầu tiên là quần jeans ống loe và áo khoét sâu, dù là bodysuit tối giản hay áo khoác da

ẢNH: @DEVONAOKI

Một đôi khuyên tai dạng thác nước và giày đế xuồng dễ đi sẽ hoàn thiện set đồ. Việc tìm ra cách phù hợp để biến tấu quần jeans, vốn thường được xem là món đồ thường ngày, thành một chiếc quần hoàn hảo, điểm xuyết nét cá tính cho những bộ trang phục dạ hội thanh lịch nhất, chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với cách phối đồ khéo léo này, bạn sẽ có một set đồ hoàn hảo để đi "quẩy" vào buổi tối.

Quần jeans ống loe, áo sơ mi thanh lịch và khăn choàng lông

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ- Ảnh 3.

Phong cách đường phố và sàn diễn thời trang đã rõ ràng: cơn sốt lông thú đang lên ngôi

ẢNH: @DADELIA.STORE

Cho một buổi tiệc cocktail cùng bạn bè, hay một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến, bạn có thể kết hợp quần jeans ống loe yêu thích với áo sơ mi lụa, sau đó hoàn thiện vẻ ngoài với một chiếc khăn choàng ấm áp, thậm chí có thể quàng qua vai như một chiếc khăn choàng maxi. Sau đó, hãy thỏa sức lựa chọn trang sức của bạn - vòng cổ mặt dây chuyền, vòng tay và hoa tai tối đa.

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ- Ảnh 4.

Quần jeans phối áo lông ngắn, công thức hoàn hảo cho buổi tối: vừa ấm áp, vừa gợi cảm và thời thượng, tạo nên vẻ cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: @VIRTUALREALITEA

Quần jeans vẫn là lựa chọn hoàn hảo cho buổi tối, chỉ cần thêm áo crop ngắn và giày cao gót, phong cách của bạn lập tức trở nên gợi cảm và đầy khí chất.

Quần jeans sáng màu, tất ren và giày cao gót

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ- Ảnh 5.

Một trong những sự kết hợp thanh lịch nhất, hoàn hảo ngay cả cho một buổi tối đặc biệt, chính là quần jeans sáng màu và giày cao gót

ẢNH: @ELSAHOSKBRS

Gợi ý từ người mẫu Elsa Hosk là một đôi giày cao gót màu đỏ, kết hợp với tất ren trắng, tạo nên điểm nhấn sang trọng, tạo nên sự khác biệt. Để trông chỉn chu hơn, hãy hoàn thiện bộ trang phục với áo blazer đen lửng, một sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.

Quần jeans trắng và áo len cổ tròn

Diện quần jeans buổi tối, cú 'lột xác' thời trang khiến bạn không ngờ- Ảnh 6.

Để có vẻ ngoài tươi sáng, nhẹ nhàng và thanh lịch, hãy phối đồ layer thật tinh tế

ẢNH: @MINMOTE.NO

Bạn có thể chọn áo lụa có chi tiết nội y, rất hợp khi kết hợp với áo len cổ tròn màu tương phản, ví dụ như áo màu kem, như chiếc áo này của The Frankie Shop. Quần jeans trắng và giày ba lê mỏng tang: bộ trang phục này cũng hoàn hảo cho một buổi tối tại nhà hàng sang trọng nhất.

Quần jeans kết hợp Áo len jeans ống loe Thanh lịch

Bài viết khác

Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi trong tiết thu

Khai mở nét thanh lịch, quyến rũ đầy ấn tượng cùng váy midi trong tiết thu

Cứ diện váy ngắn cùng bốt là tổng thể sẽ sang và chất

Cứ diện váy ngắn cùng bốt là tổng thể sẽ sang và chất

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật

Những 'bản phối' với denim gây chú ý từ sự kiện đến đời sống thường nhật

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao

Khoe trọn sắc vóc yêu kiều cùng quần shorts cạp cao

Váy áo retro lên ngôi trong những ngày cuối thu lãng mạn

Váy áo retro lên ngôi trong những ngày cuối thu lãng mạn

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan

Mùa thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo cardigan

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành

Sức hút khó cưỡng từ áo bèo nhún cho cô nàng thị thành

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top