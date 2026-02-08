Diện váy hoa, đầm họa tiết, nàng lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp

Váy hoa, váy họa tiết mang đến niềm vui bất tận cho phái nữ. Khó có thể diễn tả hết vẻ đẹp đa sắc của trang phục họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên cây cỏ vì nếu trong khu vườn xuân có bao nhiêu loài hoa thơm cỏ lạ thì trong tủ đồ của nàng cũng có bấy nhiêu chiếc váy đẹp lãng mạn, miên man.

Váy hoa cổ vuông tôn nét nữ tính dịu dàng của cô nàng mùa xuân. Họa tiết hoa trên các chất vải cotton, poplin, linen... thoáng mát mang lại sự thông thoáng dễ dịu và giàu tính thẩm mỹ ẢNH: GIGI

Hóa nàng thơ không tuổi với váy hoa, đầm họa tiết

Rải rác nơi công sở, trên đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp bóng dáng những chiếc váy hoa, đầm họa tiết xuất hiện. Váy voan tơ dáng xòe nhẹ in họa tiết hoa cỏ, đầm sơ mi, váy babydoll vải cotton mềm viền đăng ten cùng những khóm hoa nở rộ... Những thiết kế mang đến diện mạo trẻ trung, ngọt ngào này chính là bí quyết để chị em "hack tuổi".

Diện trang phục họa tiết, quý cô không cần những đôi giày, chiếc túi cầu kỳ. Hãy phối váy hoa cùng xăng đan cao gót, giày búp bê màu trung tính, giày thể thao, Mary Jane cổ điển... và một tinh thần tươi vui, tự tin là chính mình.

Váy hoa dáng midi, có thêm chi tiết cổ bẻ hoặc buộc nơ, tay dài hoặc tay con phù hợp với các không gian làm việc trang trọng. Các thiết kế mini dress, váy hai dây, đầm yếm in hoa... nàng nên diện cho các buổi dạo phố du xuân, hẹn hò hoặc dịp gặp gỡ thân tình.

Váy hoa dáng midi xòe nhẹ phối xăng đan cao gót phù hợp cho nàng công sở, diện khi đi chơi xuân, gặp gỡ bạn bè. Chất liệu voan hoa mỏng nhẹ, mềm mại nên được ưa thích mặc nhiều trong mùa xuân hè ẢNH: K&K FASHION

Nàng tỏa sáng trong thiết kế họa tiết đầy trẻ trung và ngọt ngào. Trang phục họa tiết khi được styling cầu kỳ vẫn có thể tạo nên hình ảnh kiêu kỳ, quý phái. Ở bản phối này, thiết kế váy hai dây được phối cùng tất ren họa tiết, giày Mary Jane cao gót đính nơ, chuỗi vòng cổ ngọc trai và mái tóc búi cao ẢNH: GIGI

Váy hoa mang đến cái nhìn vừa ngọt ngào, lôi cuốn vừa dịu dàng nữ tính. Đây chính là lý do khiến nàng không thể ngừng sắm thêm nhiều mẫu váy họa tiết khác ẢNH: K&K FASHION

Mỗi bản vẽ họa tiết mang đến một góc nhìn riêng về mùa xuân - vẻ tinh khôi giản dị, sự rực rỡ tươi sáng hay nét an nhiên hiền hòa. Tất cả được chuyển tải qua từng nét vẽ, cách phối các gam màu và đặc biệt là phom dáng. Thiết kế midi cổ sơ mi không tay làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của nàng ẢNH: GIGI

Trên nền chất liệu vải cotton ren lỗ màu trắng là những họa tiết mang sắc xanh chàm. Mini dress được tạo điểm nhấn bằng đường xếp ly hình học, viền ren và đăng ten để tô điểm cho bờ vai và cổ thêm duyên dáng ẢNH: GIGI

Họa tiết trừu tượng, họa tiết dệt nổi, hoa thêu đính trên trang phục mang đến góc nhìn đa dạng nhiều màu sắc cho tủ đồ xuân ẢNH: K&K FASHION

Mang hơi thở mùa xuân vào váy áo cùng mẫu đầm chiffon xếp tầng bồng bềnh nữ tính. Thiết kế có nơ cổ duyên dáng, họa tiết và tông màu tươi sáng giúp nàng ghi điểm thanh lịch, trang nhã trong những ngày mùa xuân

ẢNH: DECOS




