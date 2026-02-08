Diện váy hoa, đầm họa tiết, nàng lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp

Váy hoa, váy họa tiết mang đến niềm vui bất tận cho phái nữ. Khó có thể diễn tả hết vẻ đẹp đa sắc của trang phục họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên cây cỏ vì nếu trong khu vườn xuân có bao nhiêu loài hoa thơm cỏ lạ thì trong tủ đồ của nàng cũng có bấy nhiêu chiếc váy đẹp lãng mạn, miên man.
Hóa nàng thơ không tuổi với váy hoa, đầm họa tiết
Rải rác nơi công sở, trên đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp bóng dáng những chiếc váy hoa, đầm họa tiết xuất hiện. Váy voan tơ dáng xòe nhẹ in họa tiết hoa cỏ, đầm sơ mi, váy babydoll vải cotton mềm viền đăng ten cùng những khóm hoa nở rộ... Những thiết kế mang đến diện mạo trẻ trung, ngọt ngào này chính là bí quyết để chị em "hack tuổi".
Diện trang phục họa tiết, quý cô không cần những đôi giày, chiếc túi cầu kỳ. Hãy phối váy hoa cùng xăng đan cao gót, giày búp bê màu trung tính, giày thể thao, Mary Jane cổ điển... và một tinh thần tươi vui, tự tin là chính mình.
Váy hoa dáng midi, có thêm chi tiết cổ bẻ hoặc buộc nơ, tay dài hoặc tay con phù hợp với các không gian làm việc trang trọng. Các thiết kế mini dress, váy hai dây, đầm yếm in hoa... nàng nên diện cho các buổi dạo phố du xuân, hẹn hò hoặc dịp gặp gỡ thân tình.
Họa tiết trừu tượng, họa tiết dệt nổi, hoa thêu đính trên trang phục mang đến góc nhìn đa dạng nhiều màu sắc cho tủ đồ xuân
ẢNH: K&K FASHION
Mang hơi thở mùa xuân vào váy áo cùng mẫu đầm chiffon xếp tầng bồng bềnh nữ tính. Thiết kế có nơ cổ duyên dáng, họa tiết và tông màu tươi sáng giúp nàng ghi điểm thanh lịch, trang nhã trong những ngày mùa xuân
ẢNH: DECOS