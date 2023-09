Đỗ Mạnh Cường lần đầu trình diễn tại New York Fashion Week

Lần đầu tiên mang bộ sưu tập đến New York Fashion Week, nhà thiết kế Việt Nam - Đỗ Mạnh Cường giới thiệu 50 mẫu thiết kế mới cho mùa mốt Xuân Hè 2024. Khác với các show diễn trước đây luôn có các người đẹp là model và hoa hậu người Việt, bộ sưu tập lần này được trình diễn hoàn toàn bởi 30 model quốc tế.

Phần lớn trang phục được phối layer, kết hợp các bộ đồ liền thân ôm sát kết hợp đầm tạo khối phồng, chân váy lông, bra top hoa 3D... để tạo nên hiệu ứng thị giác quyến rũ, gợi cảm nhưng thanh lịch và sang trọng

Nhà thiết kế cho biết tinh thần chủ đạo của bộ sưu tập lần này là phong cách đường phố sang trọng (luxury street style). Theo đó những thiết kế cầu kỳ, được xử lý chi tiết tốn nhiều thời gian và công sức vốn gắn liền với thời trang cao cấp được mix and match theo phong cách street wear. Cách thức phối, kết hợp tạo ra các look trong BST được lấy cảm hứng từ tinh thần phóng khoáng trong cách ăn mặc của các fashionista tại New York, Mỹ.

Các chất liệu chủ đạo quen thuộc được nhà mốt sử dụng bao gồm vải dạ tweed, gấm, tafta, organza, cotton, lụa, lông, voan tơ… Với dải màu sắc chủ đạo bao gồm đen, trắng và hồng. Họa tiết chấm bi và các chi tiết hoa draping 3D thủ công nhiều kích cỡ phủ sóng phần lớn bộ sưu tập.

Nhà thiết kế Việt thể hiện thế mạnh trong kỹ thuật cắt may, dựng phom trang phục, kết hợp chi tiết và màu sắc. Những bộ cánh mang chi tiết đính kết kỳ công xuất hiện trên đường băng với hơi thở cuộc sống, giàu tính ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày chứ không mang nặng tính trình diễn như thường thấy.



Một trong các điểm đặc biệt của show diễn đầu tiên mà NTK Đỗ Mạnh Cường tổ chức tại Tuần lễ thời trang New York là việc show có thời lượng ngắn chỉ 15 phút, số lượng 50 mẫu thiết kế và toàn bộ người mẫu trình diễn là model quốc tế. Các yếu tố Việt Nam trong show bao gồm sàn runway hình chữ S, dàn khách mời người mẫu, hoa hậu đến từ Việt Nam ngồi ghế front -row và ê kíp hình ảnh là người Việt.

Show diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2024 nằm trong khuôn khổ của New York Fashion Week SS 2024 đánh dấu sự phát triển của nhà mốt Việt trên phạm vi quốc tế.



Ảnh: Kiếng Cận team