Đỗ Thị Hải Yến mang cảm hứng áo dài, yếm Việt đến Busan

Không chỉ dừng lại ở chiếc đầm dành cho thảm đỏ, loạt thiết kế của Đỗ Thị Hải Yến tại Busan còn cho thấy cách NTK tiếp cận trang phục như một câu chuyện xuyên suốt, từ những khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng đến trang phục đồng hành trong hành trình.

Âm hưởng Đông Dương (Indochine) được thể hiện qua một thiết kế riêng sử dụng kỹ thuật cắt xéo (bias cut), phát triển từ một tấm vải duy nhất, với đường cắt liền mạch và phần lưng khoét hở ẢNH: NTK

Thiết kế được phối cùng quần lụa Việt Nam, đai lưng kiểu cummerbund màu đỏ chusa và chiếc nón xếp đồng điệu với sắc đỏ của trang phục ẢNH: NTK

Sự kết hợp giữa kỹ thuật dựng phom, chất liệu lụa và phụ kiện tạo nên hình ảnh gợi nhắc tinh thần Đông Dương, đồng thời giữ được nét phóng khoáng trong cách tiếp cận thời trang đương đại ẢNH: NTK

Áo khoác Tulip Jacket bằng organza mỏng nhẹ, phom vừa qua hông, nổi bật với phần cổ trụ ba lớp và hoa linh lan đính bằng vải. Đây là thiết kế được làm mới trên chất liệu organza, phối cùng áo thun ba lỗ và chân váy bút chì dài qua gối, tạo tổng thể thanh lịch, hiện đại ẢNH: NTK

Bề mặt vải taffeta được xử lý bằng kỹ thuật dập xoắn, tạo những nếp nhăn ngẫu nhiên thay vì một bề mặt phẳng thông thường.

Bên cạnh thiết kế dành cho thảm đỏ, những bộ trang phục còn lại mở rộng câu chuyện về cảm hứng Việt Nam trong thực hành sáng tạo của NTK ẢNH: NTK

Cảm hứng áo dài tiếp tục được thể hiện qua Corin Dress, thiết kế dáng suông bằng vải lanh, xẻ hai tà, với phần cổ và bản lai lớn phối viền màu trắng ngà. Lớp lót bằng lụa cùng đường nét tiết chế tạo nên vẻ mộc mạc nhưng vẫn chỉn chu.

Khi kết hợp với quần lụa Habutai dáng quả trám bo tròn, ống rộng và áo thun cổ yếm, tổng thể mang tinh thần phóng khoáng, vượt khỏi cách mặc áo dài truyền thống quen thuộc ẢNH: NTK

Một thiết kế khác khai thác cảm hứng từ yếm Việt và nội y của phụ nữ xưa, được làm mới bằng ngôn ngữ thời trang đương đại. Chi tiết cài nút phía sau cho phép mặc ngược thiết kế để biến thành áo khoác, trong khi chất liệu mỏng, xuyên thấu cùng đường xẻ tà tạo độ nhẹ nhàng cho trang phục ẢNH: NTK

Áo khoác Bahia bằng vải kaki pha cotton và linen có phom rộng, nổi bật với phần cổ lớn liền vạt trước, tạo hình dáng khăn choàng ẢNH: NTK

Thiết kế phối cùng quần ống suông bằng cupro, mang tinh thần hiện đại, đồng thời gợi nhắc áo dài Việt qua đường may liền sườn và chất liệu satin. ẢNH: NTK

Tại lễ bế mạc và trao giải BIFF Hải Yến tái xuất ấn tượng trong một thiết kế may đo riêng của Lâm Gia Khang: đầm dạ hội đen phối mảng trắng mang hiệu ứng thị giác tương phản

Sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến trên thảm đỏ Busan trong các thiết kế của Lâm Gia Khang cũng mở ra câu chuyện về cách thời trang Việt tiếp cận sân khấu quốc tế. Từ cảm hứng áo dài, yếm truyền thống đến tinh thần Đông Dương, nhà thiết kế lựa chọn cách diễn giải di sản qua phom dáng và chất liệu hiện đại.







