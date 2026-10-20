Đỗ Thị Hải Yến mang cảm hứng áo dài, yếm Việt đến Busan

Đồng hành cùng Đỗ Thị Hải Yến tại Busan, nhà thiết kế ( NTK) Lâm Gia Khang xây dựng loạt trang phục từ cảm hứng áo dài, yếm Việt và kỹ thuật xử lý chất liệu, kết hợp tinh thần đương đại trong hình ảnh của nữ diễn viên
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Không chỉ dừng lại ở chiếc đầm dành cho thảm đỏ, loạt thiết kế của Đỗ Thị Hải Yến tại Busan còn cho thấy cách NTK tiếp cận trang phục như một câu chuyện xuyên suốt, từ những khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng đến trang phục đồng hành trong hành trình.
Bề mặt vải taffeta được xử lý bằng kỹ thuật dập xoắn, tạo những nếp nhăn ngẫu nhiên thay vì một bề mặt phẳng thông thường.
Cảm hứng áo dài tiếp tục được thể hiện qua Corin Dress, thiết kế dáng suông bằng vải lanh, xẻ hai tà, với phần cổ và bản lai lớn phối viền màu trắng ngà. Lớp lót bằng lụa cùng đường nét tiết chế tạo nên vẻ mộc mạc nhưng vẫn chỉn chu.
Sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến trên thảm đỏ Busan trong các thiết kế của Lâm Gia Khang cũng mở ra câu chuyện về cách thời trang Việt tiếp cận sân khấu quốc tế. Từ cảm hứng áo dài, yếm truyền thống đến tinh thần Đông Dương, nhà thiết kế lựa chọn cách diễn giải di sản qua phom dáng và chất liệu hiện đại.