'Đôi môi hạt dẻ' đang là xu hướng làm đẹp ưa chuộng

Tìm hiểu cách làm "đôi môi hạt dẻ", một xu hướng làm đẹp khác đang rất được ưa chuộng hiện nay. Đôi môi hạt dẻ sẽ tạo thêm kích thước cho khuôn mặt phù hợp với các cô gái.

“Đôi môi hạt dẻ” là xu hướng làm đẹp đang rất được ưa chuộng hiện nay ở Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... Đó là hình dáng của môi trên có hình răng cưa giống quả hạt dẻ và phù hợp với tỷ lệ của khuôn miệng

Đôi môi hạt dẻ là gì và tại sao mọi người thích làm điều đó?

Đôi môi hình hạt dẻ là hình dáng khuôn miệng được nhiều người ao ước. Và nó rất phổ biến ở châu Á. Môi hạt dẻ là hình dáng của môi trên có hình răng cưa giống quả hạt dẻ, đường cong của môi sẽ cân đối như nhau. Vì vậy nó được gọi là miệng hạt dẻ. Đó là một phong cách làm cho khuôn mặt có chiều sâu hơn, không làm cho bờ môi quá mỏng hay quá phẳng. Khuôn miệng có đường cong thon gọn đẹp mắt tương tự như quả hạt dẻ. Đây chính là lý do tại sao nó được gọi là môi hạt dẻ hay có người gọi là môi cánh chim vì nó có góc môi nhọn, nhô cao giống như cánh chim. Làm cho khuôn miệng trở nên ngọt ngào và quyến rũ.

Khuôn miệng cánh chim phù hợp với người châu Á có tỷ lệ môi căng mọng vừa phải, không quá dày hoặc quá mỏng. Các rãnh ở miệng tạo nên đường cong hoàn hảo, tạo thành chữ M đối xứng

Với hình dáng khuôn miệng hạt dẻ làm cho bạn trông quyến rũ và tăng thêm sự ngọt ngào, mềm mại, phù hợp với khuôn mặt của bạn hơn trước. Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi môi mịn màng không có nếp nhăn. Ngoài ra, tạo hình môi hạt dẻ giúp khuôn mặt trông cân đối hơn và nó cũng làm cho việc trang điểm dễ dàng hơn.



Với hình dáng khuôn miệng hạt dẻ làm cho bạn trông quyến rũ và tăng thêm sự ngọt ngào, mềm mại, phù hợp với khuôn mặt của bạn hơn trước

Ai phù hợp với môi hạt dẻ?



Thông thường, khuôn môi hạt dẻ là dáng môi chuẩn được cả thế giới đánh giá là đẹp. Vì vậy, nó là một đặc điểm phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng những người có đặc điểm môi truyền thống sau đây sẽ càng đẹp hơn với đôi môi hạt dẻ. Người có miệng không đối xứng, môi hai bên không cân đối, người có cái miệng hếch lên. Miệng hếch khiến khuôn mặt trông ủ rũ, khó coi. Làm miệng phúng phính có thể giúp khuôn mặt trông ngọt ngào và thân thiện hơn. Những người có đôi môi mỏng hoặc môi rất mỏng sẽ trông yếu ớt và có khuôn mặt cứng cáp.

Môi hạt dẻ giúp bờ môi của bạn thêm căng mọng, làm đầy môi và tăng thêm sức cuốn hút

Bạn có thể làm cho đôi môi của mình theo cách nào?

Môi hình hạt dẻ có thể thực hiện theo 2 cách:

Phẫu thuật môi: Đây là một phẫu thuật tạo hình miệng vĩnh viễn và chỉ có bác sĩ phẫu thuật mới có thể thực hiện được. Môi hình hạt dẻ phẫu thuật phù hợp với những người có nhiều mô môi muốn cắt bỏ để làm môi mỏng hơn. Và phải mất 2 tuần trở lên sau phẫu thuật để vết thương phẫu thuật lành lại. Đó là một quá trình phức tạp nhưng mang lại kết quả lâu dài.



Môi hình hạt dẻ phẫu thuật phù hợp với những người có nhiều mô môi muốn cắt bỏ để làm môi mỏng hơn

Sử dụng chất làm đầy hoặc chất làm đầy môi: Sử dụng chất làm đầy bao gồm việc làm đầy môi bằng chất làm đầy HA để làm cho đôi môi trông đầy đặn và định hình hơn, phù hợp với những người có môi mỏng và muốn tăng kết cấu hoặc miệng không cân xứng. Không cần phải hồi phục sau thủ thuật. Kết quả của thủ tục này là tạm thời. Chất làm đầy sau đó sẽ tự tiêu tan. Vì vậy, bạn có thể thay đổi hình dạng sau này.



Chất làm đầy có nguy hiểm không?

Lựa chọn sử dụng chất làm đầy môi hạt dẻ là cách nhanh nhất và an toàn nhất để đạt được kết quả môi hạt dẻ. Kết quả sau điều trị mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Nếu không thích kiểu đã chọn, bạn có thể sử dụng chất hòa tan để điều chỉnh. Hoặc bạn có thể đợi để làm lại sau khi chất làm đầy tự tan. Ngoài việc điều chỉnh hình dạng của miệng, chất làm đầy này còn có thể giúp đôi môi trông căng mọng và khỏe mạnh.



Về độ an toàn của chất làm đầy môi này: không có nguy cơ lo lắng - điều này là do nó là một chất làm đầy, axit hyaluronic, được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể. Với phương pháp này, chất làm đầy sẽ có khả năng bám dính tốt vào miệng, giảm nguy cơ phản ứng dị ứng; và khi hết tuổi thọ của chất độn, nó sẽ tự phân hủy, không để lại cặn trong cơ thể.



Những lưu ý khi thực hiện thủ tục này

Tiêm chất làm đầy môi là một phương pháp an toàn. Nhưng thủ tục này phải được thực hiện bởi một bác sĩ có kinh nghiệm. Lý do, vì đây là vùng có nhiều cơ và dây thần kinh. Ngoài ra, tiêm filler môi chỉ được thực hiện tại cơ sở y tế, phòng khám an toàn, đạt tiêu chuẩn. Bởi vì chất làm đầy chính hãng chỉ có tại phòng khám. Nếu thực hiện bên ngoài phòng khám, bạn có thể nhận được chất làm đầy giả hoặc kém chất lượng gây nguy hiểm.



Làm thế nào để biết chất làm đầy có thật hay không?

Mỗi nhãn hiệu chất độn đều có các điểm kiểm tra khác nhau. Nhưng nhìn chung sẽ có những vị trí chính, điều đó cần được kiểm tra như sau:

Nhìn vào số lô trên hộp, ống nạp, nhãn dán và phong bì để đảm bảo chúng đều có cùng số. Hộp phụ phải chưa được mở trước đó.

Nhãn dán đóng chặt.

Bác sĩ chỉ được mở hộp trước mặt khách hàng.

Bên trong hộp có số FDA và tài liệu ngôn ngữ.

Mỗi hộp phải chứa 2 cc chất độn.

Bạn có thể quét mã QR trên hộp hoặc gọi tới số công ty bán hàng để xác minh tính xác thực.

Tìm hiểu thông tin về thủ tục. Trong đó có việc lựa chọn phòng khám và bác sĩ chuyên khoa. Chọn hình dạng môi bạn muốn thực hiện và tham khảo ý kiến bác sĩ. Tránh các chất bổ sung chế độ ăn uống và các loại thuốc gây ra sự thay đổi tế bào trước khi điều trị. Tránh uống rượu trước khi làm thủ thuật. Thông báo cho bác sĩ về tình trạng bệnh lý và thuốc bạn dùng trước khi làm thủ thuật.

Tiêm filler môi có được lâu không?

Việc lựa chọn sử dụng chất làm đầy môi sau một liệu trình có thể kéo dài từ 6 - 18 tháng, tùy theo từng người. Phụ thuộc vào thương hiệu của chất làm đầy cũng như kỹ thuật của bác sĩ và thói quen sinh hoạt của người bệnh. Nếu được chăm sóc tốt như môi giảm tiếp xúc với nhiệt, chất làm đầy sẽ có cơ hội tồn tại lâu hơn những loại khác.



Tiêm chất làm đầy môi hình hạt dẻ là một lựa chọn khác dành cho những người muốn thay đổi hình dáng môi nhưng vẫn muốn có kết quả trông tự nhiên. Vì là phương pháp có thể dễ dàng điều chỉnh nên nếu không thích, bạn có thể sử dụng chất hòa tan hoặc đợi chất làm đầy tự tiêu tan rồi thực hiện lại quy trình. Và sử dụng chất làm đầy này là một quy trình an toàn. Không cần phải hồi phục sau thủ thuật. Ngoài ra, việc lựa chọn phòng khám tốt sẽ tăng thêm sự tự tin khi nhận được chất làm đầy chính hãng và mang lại kết quả tốt.



Bài viết với sự tư vấn chuyên môn từ bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Văn Cường và đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ của Viện Thẩm mỹ La Ratio