Đổi mới tủ đồ với trang phục họa tiết ô kim cương đầy phá cách

Họa tiết ô kim cương, còn được biết đến với tên gọi họa tiết ô quả trám được tạo nên từ những hình thoi lặp lại đều đặn. Họa tiết này đã thoát khỏi khuôn mẫu cũ, trở thành điểm nhấn cá tính xuất hiện trên nhiều thiết kế hiện đại.

Chiếc áo len mỏng phom dáng vừa vặn với cơ thể, tay dài rủ mềm là gợi ý lý tưởng cho những ai muốn làm quen với họa tiết ô kim cương. Các mảng màu sáng được sắp xếp khéo léo trên nền áo mang lại cảm giác ấm áp. Khi kết hợp cùng quần đen dáng suông, tổng thể trang phục trở nên gọn gàng và dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: @AZRAELYONI

Còn nếu muốn tôn lên sự thanh lịch thì chân váy chữ A dáng midi với họa tiết ca rô bản lớn, phối màu tươi sáng cũng là lựa chọn đáng thử để tạo sự liên kết tinh tế với áo họa tiết ô kim cương ẢNH: @KIEUNSE

Những thiết kế áo dài tay cổ chữ V khoét sâu với họa tiết ô kim cương màu vàng ánh kim trên nền xanh đậm gợi lên cảm giác sang trọng và quyền lực. Phom áo ôm vừa vặn giúp tôn dáng, trong khi tay dài đóng vai trò cân bằng độ hở của phần cổ. Khi phối cùng chân váy mini dáng chữ A, cạp cao, điểm nhấn nằm ở hàng nút kim loại ánh vàng chạy dọc thân váy, giúp vòng eo gọn gàng hơn và tôn đôi chân dài.



Hương Giang diện áo họa tiết ô kim cương sắc màu trầm, cổ khoét sâu mang đến vẻ quyến rũ ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Ở bản phối nhẹ nhàng hơn, áo len mỏng màu xanh với tay dài ôm nhẹ phần thân trên mang lại cảm giác dễ chịu. Kết hợp cùng chân váy dáng ôm họa tiết ô kim cương bản nhỏ, phối hai gam hồng - trắng tạo nên vẻ ngoài nữ tính. Thiết kế cạp cao của chân váy giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn, trong khi đôi bốt cổ ngắn màu hồng, đế dày và buộc dây mang lại nét năng động.



Chân váy họa tiết ô kim cương hồng - trắng phối cùng áo tay dài màu xanh mang lại vẻ ngoài ngọt ngào ẢNH: @TAEYEON_SS

Áo sơ mi trắng tay dài, cổ nhọn và phom dáng gọn gàng luôn là biểu tượng của sự chỉn chu. Khi được layer cùng áo gile họa tiết ô kim cương tông đỏ rượu vang, xám và xanh đậm, trang phục mang đậm tinh thần học đường cổ điển nhưng vẫn đủ hiện đại. Chân váy ngắn xếp ly màu đen dáng chữ A giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi cà vạt đen trơn khiến tổng thể trở nên chững chạc và có chiều sâu hơn.



Họa tiết ô kim cương trong chiếc áo gile đậm màu hài hòa khi layer cùng áo sơ mi tay dài màu trắng và chân váy xếp ly đen ẢNH: @TAEYEON_SS

Không dừng lại ở áo hay chân váy, họa tiết ô kim cương còn được đưa vào quần tất với cách phối màu táo bạo. Quần tất với chất liệu xuyên thấu, thiết kế gam xám, xanh dương và đen kết hợp tạo nên sự hài hòa thu hút. Bên trên là áo blazer dáng dài phối theo phong cách giấu quần, sự tiết chế phụ kiện giúp làm nổi bật quần tất, giúp tổng thể trở nên gọn gàng và đầy cá tính.



Quần tất họa tiết ô kim cương ba màu kết hợp cùng áo blazer theo phong cách giấu quần thời thượng ẢNH: @LILI_IMAGINE

Áo khoác nâu sô cô la bằng da lộn, phom hơi rộng với ve áo bản vừa và túi hộp mang lại cảm giác trầm ấm và thời thượng. Bên trong là áo len họa tiết ô kim cương phối các tông be, nâu và kem, tạo sự liên kết mềm mại về màu sắc. Chân váy ngắn cùng gam màu giúp tổng thể liền mạch hơn, trong khi tất đen cao cổ và giày loafer da lộn bổ sung thêm phần cá tính.



Set trang phục áo khoác nâu layer cùng áo len họa tiết ô kim cương và chân váy ngắn mang đến vẻ cổ điển pha nét trẻ trung ẢNH: @KIEUNSE

Áo len dáng rộng màu xanh đậm với cổ tròn, in số ở giữa ngực được layer cùng áo sơ mi trắng cổ bẻ tạo nên nền tảng đơn giản cho bản phối. Điểm nhấn nằm ở quần shorts họa tiết ô kim cương bằng len mỏng, dáng suông và độ dài vừa phải, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ ẢNH: @NAYOUNGKEEM

Họa tiết ô kim cương, qua những biến tấu đa dạng, tiếp tục khẳng định vị trí trong thời trang hiện đại, trở thành điểm nhấn giúp người mặc thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

