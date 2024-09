Đơn giản mà vẫn thời thượng khi xuống phố với áo trễ vai

Một trong những điểm mạnh của áo trễ vai là tính đa dụng, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Từ quần jeans đơn giản đến chân váy xòe, áo trễ vai đều có thể hòa hợp một cách hoàn hảo. Ví dụ, một chiếc áo trễ vai màu trắng kết hợp với quần jeans cạp cao và một đôi giày sneakers sẽ mang lại vẻ ngoài năng động, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Ngược lại, nếu bạn kết hợp với chân váy midi và giày cao gót, bộ trang phục sẽ trở nên thanh lịch và đầy quyến rũ.

ẢNH: HEALING

ẢNH: THE SWAN CLOSET

Khi chọn áo trễ vai, màu sắc và chất liệu đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên phong cách. Những gam màu trung tính như trắng, đen hay be là lựa chọn an toàn, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều dịp khác nhau. Trong khi đó, các chất liệu như cotton, lụa hay ren đều mang lại cảm giác thoải mái, mát mẻ, đồng thời tạo nên sự mềm mại, nữ tính cho người mặc.



ẢNH: À MON BEL AMOUR

Phụ kiện là yếu tố không thể thiếu để hoàn thiện phong cách khi mặc áo trễ vai. Một chiếc vòng cổ mảnh hay khuyên tai nhỏ sẽ giúp tôn lên phần cổ và bờ vai trần, tạo điểm nhấn tinh tế. Ngoài ra, một chiếc túi xách nhỏ gọn hay mũ cói cũng sẽ góp phần tạo nên một set đồ hoàn hảo cho những buổi dạo phố cuối tuần.



ẢNH: UNI BY HEART

Điểm đặc biệt của áo trễ vai là khả năng phù hợp với nhiều dáng người. Dù bạn có vóc dáng mảnh mai hay đầy đặn, áo trễ vai vẫn có thể tôn lên những đường nét cơ thể một cách tự nhiên. Với những ai có bờ vai thon gọn, áo trễ vai sẽ làm nổi bật nét duyên dáng của bạn. Đối với những ai có bờ vai rộng hơn, bạn có thể chọn áo trễ vai có thiết kế tay phồng nhẹ để tạo sự cân đối.



ẢNH: PANTIO

ẢNH: MIDLE

Mặc dù là một thiết kế cổ điển, áo trễ vai vẫn luôn được làm mới và cập nhật theo xu hướng thời trang. Những biến tấu trong thiết kế, từ kiểu dáng đến họa tiết, giúp áo trễ vai không bao giờ lỗi mốt, luôn giữ được vị thế quan trọng trong làng thời trang. Điều này cho thấy sự bền vững của áo trễ vai trong tủ đồ của bất kỳ ai, là món đồ mà bạn có thể mặc đi mặc lại qua nhiều mùa mà vẫn giữ được sự thời thượng.



ẢNH: PANTIO

ẢNH: MIDLE

Áo trễ vai chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách đơn giản nhưng vẫn muốn thể hiện sự thời thượng khi xuống phố. Với những cách kết hợp linh hoạt, sự lựa chọn phụ kiện phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến hóa với áo trễ vai trong mọi hoàn cảnh mà không lo bị nhàm chán.