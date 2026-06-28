Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt

Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách tối giản đã giúp chân váy da bước vào một giai đoạn mới. Những thiết kế đơn sắc không họa tiết hay đính hoa đã giúp những chiếc váy da linh hoạt hơn trong nhiều bản phối.

Chân váy da mini màu đen bóng kết hợp cùng áo blouse trắng voan với chi tiết bèo nhún tinh tế ở cổ và tay. Sự tương phản giữa chất liệu ren nữ tính của áo và độ bóng mạnh mẽ của váy làm nổi bật vẻ ngoài khác biệt ẢNH: EMWEAR

Chiếc váy da dáng midi màu nâu đậm được phối cùng áo len polo sọc trắng đỏ toát lên nét mạnh mẽ. Phom dáng xòe nhẹ của váy giúp tôn dáng, thể hiện được sự chuyên nghiệp trong môi trường công sở ẢNH: RECHIC

Váy da mini màu đỏ burgundy đồng bộ với áo peplum nhung cùng tông, tạo nên phong cách tone sur tone sang trọng và đầy sức hút. Đường cắt may sắc sảo cùng phụ kiện ánh vàng nhấn mạnh vẻ ngoài quyến rũ, chỉ cần thêm một túi xách ánh kim là có thể tỏa sáng tại các buổi dạ tiệc ẢNH: RECHIC

Chân váy xếp ly chất liệu da dáng ngắn màu be nhạt được nâng tầm bởi áo khoác crop ngắn tay cùng tông và lớp áo trắng layering bên trong. Sự phối hợp tối giản nhưng vẫn giúp người mặc thanh lịch, dễ dàng di chuyển trong ngày dài ẢNH: LAMER FASHION

Váy da mini đen dáng ôm được kết hợp cùng áo khoác da metallic ánh vàng, lớp áo thun đen bên trong giúp cân bằng tổng thể, chiếc áo khoác lúc này tựa điểm nhấn tránh sự đơn điệu cho bản phối sắc đen ẢNH: YODY

Cá tính trong chiếc váy da burgundy midi với chi tiết xẻ nhẹ tràn đầy sức sống, áo cardigan sọc trắng đen ngắn cùng phụ kiện kính màu thời thượng mà vẫn thoải mái cho những ngày hè. Phụ kiện đồng tông như túi xách và giày cao gót dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài thu hút ẢNH: KCLOSET