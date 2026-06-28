Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt

Thời trang hiện đại hướng đến sự đa dạng và cá nhân hóa, chân váy da không còn là món đồ chỉ dành cho phong cách mạnh mẽ mà đã trở thành lựa chọn linh hoạt, giúp phái đẹp khẳng định chất riêng biệt.
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Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách tối giản đã giúp chân váy da bước vào một giai đoạn mới. Những thiết kế đơn sắc không họa tiết hay đính hoa đã giúp những chiếc váy da linh hoạt hơn trong nhiều bản phối.
Cá tính trong chiếc váy da burgundy midi với chi tiết xẻ nhẹ tràn đầy sức sống, áo cardigan sọc trắng đen ngắn cùng phụ kiện kính màu thời thượng mà vẫn thoải mái cho những ngày hè. Phụ kiện đồng tông như túi xách và giày cao gót dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài thu hút