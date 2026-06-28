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Thời trang 24/7

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/06/2026 14:00 GMT+7

Thời trang hiện đại hướng đến sự đa dạng và cá nhân hóa, chân váy da không còn là món đồ chỉ dành cho phong cách mạnh mẽ mà đã trở thành lựa chọn linh hoạt, giúp phái đẹp khẳng định chất riêng biệt.

Sự trở lại mạnh mẽ của phong cách tối giản đã giúp chân váy da bước vào một giai đoạn mới. Những thiết kế đơn sắc không họa tiết hay đính hoa đã giúp những chiếc váy da linh hoạt hơn trong nhiều bản phối.

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 1.

Chân váy da mini màu đen bóng kết hợp cùng áo blouse trắng voan với chi tiết bèo nhún tinh tế ở cổ và tay. Sự tương phản giữa chất liệu ren nữ tính của áo và độ bóng mạnh mẽ của váy làm nổi bật vẻ ngoài khác biệt

ẢNH: EMWEAR

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 2.

Chiếc váy da dáng midi màu nâu đậm được phối cùng áo len polo sọc trắng đỏ toát lên nét mạnh mẽ. Phom dáng xòe nhẹ của váy giúp tôn dáng, thể hiện được sự chuyên nghiệp trong môi trường công sở

ẢNH: RECHIC

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 3.

Váy da mini màu đỏ burgundy đồng bộ với áo peplum nhung cùng tông, tạo nên phong cách tone sur tone sang trọng và đầy sức hút. Đường cắt may sắc sảo cùng phụ kiện ánh vàng nhấn mạnh vẻ ngoài quyến rũ, chỉ cần thêm một túi xách ánh kim là có thể tỏa sáng tại các buổi dạ tiệc

ẢNH: RECHIC

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 4.

Chân váy xếp ly chất liệu da dáng ngắn màu be nhạt được nâng tầm bởi áo khoác crop ngắn tay cùng tông và lớp áo trắng layering bên trong. Sự phối hợp tối giản nhưng vẫn giúp người mặc thanh lịch, dễ dàng di chuyển trong ngày dài

ẢNH: LAMER FASHION

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 5.

Váy da mini đen dáng ôm được kết hợp cùng áo khoác da metallic ánh vàng, lớp áo thun đen bên trong giúp cân bằng tổng thể, chiếc áo khoác lúc này tựa điểm nhấn tránh sự đơn điệu cho bản phối sắc đen

ẢNH: YODY

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 6.
Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 7.

Cá tính trong chiếc váy da burgundy midi với chi tiết xẻ nhẹ tràn đầy sức sống, áo cardigan sọc trắng đen ngắn cùng phụ kiện kính màu thời thượng mà vẫn thoải mái cho những ngày hè. Phụ kiện đồng tông như túi xách và giày cao gót dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài thu hút

ẢNH: KCLOSET

Đừng ngại thử chân váy da để khẳng định chất riêng biệt- Ảnh 8.

Toát lên vẻ sang trọng với váy da mini đen xẻ tà, áo gile len xám, chuỗi ngọc trai cùng túi xách cao cấp và túi xách cầm tay da là có thể tự tin tham gia các cuộc họp quan trọng

ẢNH: KCLOSET

 

chân váy da dáng midi áo blouse váy da chất liệu da

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