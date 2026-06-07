Ngày hè đặc biệt của cô bé 7 tuổi khoác áo blouse

Trong chương trình khám bệnh miễn phí dành cho trẻ mồ côi vì dịch Covid-19, do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 6.6, hình ảnh một bé gái theo mẹ tham gia hoạt động thiện nguyện trong chiếc áo blouse cùng nụ cười trong trẻo và sự nhanh nhẹn khi phụ mẹ những việc đơn giản, đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người.

Chị Tiêu Duy Nhàn, công tác tại Khoa dược, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM (mẹ của Khiết Hân), cho biết việc đưa con đi theo trong hoạt động cộng đồng giúp con có một mùa hè đầy ý nghĩa.

Bé Hân thích thú khi trải nghiệm một ngày đi làm thiện nguyện ẢNH: TUẤN QUANG

"Con gái vừa bước vào kỳ nghỉ hè. Bé ở nhà một mình sẽ sử dụng điện thoại hoặc máy tính nhiều, điều này không tốt cho trẻ. Vì vậy, tôi muốn đưa con tham gia thiện nguyện để bé quan sát công việc của mẹ, hiểu hơn về những gì mẹ đang làm và có cơ hội tiếp xúc với các hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng", chị Nhàn chia sẻ.

Theo chị Nhàn, đây không phải lần đầu tiên Khiết Hân theo mẹ đến nơi làm việc hay tham gia các chương trình thiện nguyện. Từ khi Hân còn nhỏ, chị Nhàn thường đưa bé đến bệnh viện hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng để bé dần quen với môi trường làm việc của mẹ và mạnh dạn, tự tin khi tiếp xúc với mọi người.

"Bé rất thích những hoạt động liên quan đến khám bệnh và phát thuốc. Khi thấy tôi làm việc liên tục, con hay nói nhỏ rằng: Mẹ để con phụ cho. Dù chỉ là những việc rất nhỏ nhưng tôi cảm nhận được con đang học cách quan tâm đến người khác và muốn chia sẻ công việc với mẹ", chị Nhàn xúc động nói.

Được theo mẹ trải nghiệm một ngày làm thiện nguyện, bé Hân cho biết rất thích thú. Em cũng hiểu được rằng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nên cố gắng phụ mẹ và các cô chú dược sĩ các phần việc nhỏ để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, mất đi người thân vì đại dịch Covid-19.

Bé Hân đứng cạnh phụ mẹ làm những công việc đơn giản ẢNH: TUẤN QUANG

Không chỉ trong các hoạt động cộng đồng, chị Nhàn còn cố gắng rèn cho con tính tự lập trong cuộc sống hằng ngày. Theo chị Nhàn, việc giáo dục trẻ không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể đến từ những công việc rất đơn giản trong gia đình.

"Mỗi khi rửa chén, tôi sẽ rửa còn con phụ tráng nước. Khi giặt đồ hoặc dọn dẹp nhà cửa, tôi cũng cho con tham gia những phần việc phù hợp. Tôi muốn con hiểu rằng mọi thành viên trong gia đình đều cần có trách nhiệm và biết giúp đỡ lẫn nhau", chị Nhàn nói.

Những buổi chiều sau giờ học, làm việc, hai mẹ con chị thường cùng nhau làm việc nhà. Từ phơi quần áo, sắp xếp đồ đạc đến những việc nhỏ khác, chị đều hướng dẫn con thực hiện từng bước. "Tôi muốn con biết tự chăm sóc bản thân trước, sau đó mới có thể giúp đỡ những người xung quanh. Khi trẻ biết chia sẻ công việc gia đình, các con cũng sẽ học được cách quan tâm và hỗ trợ người khác trong cuộc sống", chị Nhàn kể.

Chị Nhàn cho rằng những hoạt động thiện nguyện mang đến cho trẻ cơ hội cảm nhận rõ hơn giá trị của sự yêu thương và lòng nhân ái. "Tôi không kỳ vọng con phải thật giỏi hay đạt được thành tích gì đặc biệt. Điều tôi mong nhất là sau này con trở thành người biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi muốn nuôi dưỡng trong con lòng nhân ái và những giá trị đạo đức từ khi còn nhỏ", chị Nhàn bày tỏ.