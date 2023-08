Được và mất khi sử dụng filler để trẻ hóa, tạo hình đôi môi

Lão hóa môi và hành trình đi tìm giải pháp

Một số tình trạng lão hóa điển hình như có thể dẫn đến mất thể tích môi hoặc xuất hiện một vài nếp gấp đôi môi và nếp nhăn quanh miệng

Đây có thể là do lão hóa, tổn thương do ánh nắng mặt trời, hút thuốc hoặc yếu tố di truyền. Trong một số trường hợp, có người còn mắc phải tình trạng môi không cân đối về mặt thẩm mỹ và môi mỏng do di truyền. Điều này khiến việc trẻ hóa vùng môi trở thành nhu cầu làm đẹp thẩm mỹ được coi như hàng đầu trên thế giới hiện nay.



Bác sĩ Andy Huỳnh cho biết: "Một quá trình trẻ hóa thành công đòi hỏi phải có kỹ năng cao và sự kết hợp tốt giữa tiêm và công nghệ. Có một số kỹ thuật làm đầy môi giúp định hình đôi môi và mang lại kết quả hài lòng".

Quá trình lão hóa môi là gì? Đôi môi thường dễ bị tổn thương khi lão hóa. Chúng dễ dàng có dấu hiệu lão hóa về mặt thể chất, trở nên rộng hơn và mỏng hơn, đồng thời làm giảm mức độ lộ răng trước. Đường viền màu đỏ son cũng mất đi độ sắc nét, trở nên phẳng và các đường gấp quanh miệng phát triển. Bạn cũng sẽ bắt đầu nhận thấy các nếp gấp ở mũi má trở nên nổi rõ hơn. Quá trình lão hóa liên quan đến một số thay đổi về xương, da, răng, cơ và mỡ.

Theo tuổi tác, nền xương của môi ít có khả năng hỗ trợ hơn, dẫn đến thiếu sự nhô ra và hạ thấp của các mô mềm

Các trường hợp mất răng hoặc mòn răng theo thời gian cũng sẽ làm giảm độ dọc của môi. Sự hỗ trợ cho môi bị giảm đi. Nếp nhăn vùng da quanh môi là tình trạng thường xuyên xảy ra, với làn da lão hóa biểu hiện lớp biểu bì mỏng đi. Biểu bì trở nên phẳng với độ bền kéo giảm và mất độ đàn hồi của da. Da già/ lão hóa cũng tiết ra ít dầu hơn, gây khô da mãn tính.

Chất làm đầy (filler) là công nghệ tốt nhất hiện nay?

Bác sĩ Hải Lê (Viện thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê) cho biết: "Hiện nay có rất nhiều tạo hình môi với các sản phẩm và công nghệ khác nhau. Kết quả của việc làm đẹp môi hoặc trẻ hóa đôi môi thường là sự cân bằng giữa vẻ ngoài thẩm mỹ hấp dẫn và tự nhiên. Tiêm chất làm đầy môi là một trong những phương pháp được nhiều người ưa chuộng. Chất làm đầy dạng tiêm hiện nay giúp chỉnh sửa đôi môi mỏng do di truyền hoặc cải thiện tình trạng môi có thể bị mất hình dạng, thể tích theo tuổi tác hoặc các tình trạng khác. Các bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp sẽ giúp sử dụng kỹ thuật làm đầy môi để khôi phục lại sự đầy đặn và hình dạng của môi.

Một khách hàng trước và sau khi sử dụng chất làm đầy (tiêm filler) tạo hình cho đôi môi được căng mọng, gợi cảm

Việc điều trị bằng chất làm đầy môi bao gồm việc đánh giá cẩn thận vùng và xây dựng kế hoạch điều trị hiệu quả. Nó cũng liên quan đến việc lựa chọn chuyên môn các chất làm đầy và phương pháp phù hợp để mang lại kết quả xuất sắc một cách nhất quán.

Kỹ thuật làm đầy môi kiểu Nga, "môi Tây"

Chuyên gia thẩm mỹ Dr. Văn Cường (Hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM) cung cấp: "Đây là một bước tiến mới trong phương pháp điều trị môi bằng chất làm đầy và trở thành xu hướng rộng rãi trên Instagram cũng như với những người nổi tiếng hàng đầu, ở Việt Nam các TMV thường gọi nó là tiêm môi Tây".

Còn được gọi là kỹ thuật “less is more” vì lượng chất làm đầy được sử dụng vừa phải hơn hầu hết các phương pháp khác. Vì vậy, đây là phương pháp được nhiều bệnh nhân ưa chuộng nhất

Một làn môi căng mọng và ấn tượng như đường cong của thần Cupid (Cupid's Bow Lips) mà không cần tạo khối quá nhiều cho đường viền môi và những người không nhất thiết cần viền môi được định hình lại hoặc tăng cường. Phong cách này nâng vẻ đẹp của đôi môi giúp bạn nữ có vẻ ngoài siêu sao, xứng đáng để chụp ảnh selfie. Kỹ thuật làm đầy môi Nga là phương pháp nâng môi thẩm mỹ ngày càng được ưa chuộng trong những năm qua. Bác sĩ thẩm mỹ sử dụng lượng chất làm đầy nhỏ, ống tiêm nhỏ hơn để tiêm những lượng chất làm đầy nhỏ này và việc tiêm được thực hiện theo chiều dọc. Do đó, bạn có thể chắc chắn kiểm soát tốt hơn kết quả của quá trình, đó là một cái bĩu môi giống búp bê mà bạn có thể khoe một cách tự hào. Tuy nhiên, kỹ thuật này đi kèm với nhược điểm của nó. Nguy cơ khó chịu, bầm tím và sưng tấy sẽ tăng lên vì có nhiều điểm tiêm hơn.

Góc nghiêng của đôi môi được làm đẹp theo công nghệ tiêm filler, phong cách môi Tây

Phù hợp với ai?

Nếu bạn đang muốn cải thiện đôi môi của mình và quan tâm đến việc nâng môi, thay vì tạo hình viền ngoài của môi và tạo khối cho khuôn mặt, bạn có thể làm đẹp với kỹ thuật làm đầy môi kiểu Nga.



Tuy nhiên chi phí của phương pháp này sẽ cao hơn với các kỹ thuật khác, nhưng đôi môi có thể tồn tại lâu hơn so với phương pháp tiêm chất làm đầy môi truyền thống. Nếu trước đó bạn đã sử dụng filler, nhưng giờ lại thích công nghệ làm đẹp môi này bạn vẫn thực hiện được. Đôi môi của bạn sẽ được đánh giá và có thể cần phải điều trị hòa tan chất làm đầy môi bằng hyalase trước đó. Bằng cách này, chất làm đầy cũ được loại bỏ một cách an toàn và hiệu quả, sau đó tiêm lại hình dạng mới của mình. Quy trình làm đầy môi kiểu Nga mất khoảng 30- 45 phút, nhưng bạn có thể cần dành thêm thời gian để kem gây tê phát huy tác dụng.

Ưu điểm

Tạo sự dày dặn cho đôi môi mỏng hoặc bị lão hóa. Có thể giúp cân bằng đôi môi không đối xứng. Kết quả có ngay và lâu dài. An toàn và ít xâm lấn. Tăng cường sự tự tin.

Nhược điểm

Gây sưng nhẹ và tấy đỏ. Có thể dẫn đến kết quả không đồng đều nếu được thực hiện bởi người hành nghề thiếu kinh nghiệm. Cần phải chỉnh sửa theo thời gian. Chi phí cao. Không phải là giải pháp lâu dài.

Các phương pháp làm đẹp đôi môi bằng chất làm đầy càng trở nên phổ biến khi mọi người tìm cách nâng cao vẻ đẹp tự nhiên của mình. Khi được thực hiện bởi một bác sĩ có trình độ và kinh nghiệm, các phương pháp điều trị bằng chất làm đầy môi có thể giúp tăng thêm độ đầy đặn, cân bằng đôi môi không đối xứng và tăng cường sự tự tin. Tuy nhiên, giống như tất cả các quy trình thẩm mỹ, điều quan trọng là phải cân nhắc ưu và nhược điểm trước khi đưa ra quyết định.



Ảnh: Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê, Viện Thẩm mỹ Dr. Nguyễn Văn Cường