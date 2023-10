Fashion Show 'Việt Nam tỏa sáng' tôn vinh vẻ đẹp đất nước và văn hóa Việt Nam

BST My Way của cô gái trẻ Trang Trần (Nam Định) là sự kết hợp tinh tế hai khái niệm “thời trang” và “doanh nhân”. Với lối kỹ thuật rập ly trên các chất liệu vải như Lụa và Ogranza, My way như lời tự sự, kể về hành trình trải nghiệm của những người trẻ trong lĩnh vực thời trang.