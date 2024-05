Giải 'cơn khát' mua sắm mùa hè này khi du lịch ở Pattaya, Thái Lan

Central Pattaya

Central Pattaya là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Pattaya, nổi tiếng với không gian rộng rãi và nhiều cửa hàng đa dạng. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, Central Pattaya cung cấp mọi thứ từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ điện tử và đồ gia dụng. Du khách có thể khám phá các thương hiệu nổi tiếng. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến để giải cơn khát mua sắm và tận hưởng không khí sôi động của thành phố.

Terminal 21 Pattaya

Terminal 21 Pattaya là một trung tâm mua sắm độc đáo, nổi tiếng với thiết kế theo chủ đề sân bay và các điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Mỗi tầng của trung tâm này được trang trí theo phong cách của các thành phố như Tokyo, Paris, và London. Du khách có thể mua sắm các mặt hàng thời trang, đồ điện tử, và đồ trang sức, cùng với nhiều lựa chọn ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. Terminal 21 Pattaya mang đến trải nghiệm mua sắm mới lạ và thú vị.

Royal Garden Plaza

Royal Garden Plaza là một trung tâm mua sắm kết hợp với giải trí, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và các hoạt động vui chơi. Trung tâm này có nhiều cửa hàng thời trang, đồ điện tử, và đồ lưu niệm, cùng với các nhà hàng và quán cà phê. Royal Garden Plaza cũng có một bảo tàng Ripley's Believe It or Not! và nhiều trò chơi giải trí, làm cho trải nghiệm mua sắm trở nên sôi động và thú vị. Đây là điểm đến cho các gia đình và nhóm bạn muốn tận hưởng ngày mua sắm và giải trí.

Central Marina

Central Marina là một trung tâm mua sắm nhỏ hơn so với Central Pattaya, nhưng vẫn cung cấp nhiều lựa chọn mua sắm và giải trí cho du khách. Nằm gần bãi biển, Central Marina có nhiều cửa hàng thời trang, đồ điện tử, và các quán cà phê. Trung tâm này cũng có một khu vực ăn uống ngoài trời và các cửa hàng bán đồ lưu niệm, làm cho trải nghiệm mua sắm trở nên đa dạng và thoải mái. Central Marina là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn tránh sự đông đúc nhưng vẫn muốn tận hưởng mua sắm và giải trí.

Tukcom Pattaya

Tukcom Pattaya là một trung tâm mua sắm chuyên về đồ điện tử và công nghệ, nổi tiếng với nhiều cửa hàng bán các mặt hàng như điện thoại di động, máy tính bảng, và phụ kiện điện tử. Du khách có thể tìm thấy nhiều lựa chọn đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp. Tukcom Pattaya cũng có các cửa hàng bán đồ gia dụng và đồ chơi điện tử, là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm các mặt hàng công nghệ tại Pattaya.

Pattaya mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mua sắm thú vị. Mỗi địa điểm đều có nét đặc sắc riêng, từ kiến trúc độc đáo đến các hoạt động giải trí đa dạng. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch tới Pattaya, hãy thêm những địa điểm này vào danh sách của mình để tận hưởng trải nghiệm mua sắm và giải trí trọn vẹn. Chuyến đi của bạn sẽ trở nên đáng nhớ hơn khi khám phá các địa điểm mua sắm tuyệt vời này.





