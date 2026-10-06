Giày sáng màu, chi tiết 'đắt giá' của mùa thu

Khi những gam màu quen thuộc dần nhường chỗ cho sắc trắng, kem, hồng phấn hay những tông màu dịu mắt, giày sáng màu đang trở thành điểm nhấn thú vị giúp phong cách mùa thu thêm nữ tính, nhẹ nhàng.
Chia sẻ bài viết
Nếu giày đen từng được xem là lựa chọn an toàn trong tủ đồ, mùa thu năm nay mở ra một cách tiếp cận mềm mại hơn với những đôi giày mang sắc độ sáng. Từ trắng kem, hồng phấn đến những gam màu pastel, kiểu giày này không chỉ tạo cảm giác nhẹ nhàng cho tổng thể mà còn giúp những bộ trang phục đơn giản trở nên có điểm nhấn.
Giày bệt mũi tròn với chất liệu ren cùng sắc trắng kem mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng. Khi kết hợp cùng váy trắng ngắn và cardigan mỏng cùng tông, đôi giày gần như hòa vào tổng thể nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ chất liệu có độ trong và họa tiết tinh tế.
Không chỉ phù hợp với váy, giày dép sáng màu còn có thể làm mềm những bộ trang phục mang sắc tối. Với phong cách thường ngày, áo xanh pastel kết hợp quần lửng đen tạo nên diện mạo gọn gàng. Lúc này đôi sandal trắng với chi tiết đính nơ nữ tính trở thành điểm nối giúp tổng thể bớt nặng nề.
Mỗi chuyến du ngoạn hay dạo chơi ngoài trời luôn cần sự thoải mái tối đa cho từng bước đi. Những đôi giày bệt sáng màu có phom dáng tròn khi bắt cặp cùng tà váy maxi thướt tha sẽ lập tức đưa phái đẹp hóa thân thành những nàng thơ kiêu kỳ.