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Giày sáng màu, chi tiết 'đắt giá' của mùa thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/10/2026 12:00 GMT+7

Khi những gam màu quen thuộc dần nhường chỗ cho sắc trắng, kem, hồng phấn hay những tông màu dịu mắt, giày sáng màu đang trở thành điểm nhấn thú vị giúp phong cách mùa thu thêm nữ tính, nhẹ nhàng.

Nếu giày đen từng được xem là lựa chọn an toàn trong tủ đồ, mùa thu năm nay mở ra một cách tiếp cận mềm mại hơn với những đôi giày mang sắc độ sáng. Từ trắng kem, hồng phấn đến những gam màu pastel, kiểu giày này không chỉ tạo cảm giác nhẹ nhàng cho tổng thể mà còn giúp những bộ trang phục đơn giản trở nên có điểm nhấn.

Giày bệt mũi tròn với chất liệu ren cùng sắc trắng kem mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, duyên dáng. Khi kết hợp cùng váy trắng ngắn và cardigan mỏng cùng tông, đôi giày gần như hòa vào tổng thể nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn nhờ chất liệu có độ trong và họa tiết tinh tế.

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 1.

Cách phối đồng điệu trang phục cho thấy giày sáng màu không nhất thiết phải tương phản với trang phục mới tạo được hiệu ứng thời trang. Ngược lại, chúng giúp tổng thể trở nên liền mạch và gợi cảm giác nữ tính

ẢNH: @_T.FG10

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 2.

Với những cô nàng yêu phong cách lãng mạn, sắc hồng phấn là lựa chọn dễ tạo thiện cảm. Đôi giày bệt mang sắc hồng nhạt khi đi cùng váy maxi cùng tông tạo phù hợp cho những chuyến dã ngoại ngoài trời

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Không chỉ phù hợp với váy, giày dép sáng màu còn có thể làm mềm những bộ trang phục mang sắc tối. Với phong cách thường ngày, áo xanh pastel kết hợp quần lửng đen tạo nên diện mạo gọn gàng. Lúc này đôi sandal trắng với chi tiết đính nơ nữ tính trở thành điểm nối giúp tổng thể bớt nặng nề. 

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 3.

Đôi sandal đế bệt phù hợp cho những ngày cần sự thoải mái, gam màu tương phản giữa quần tối màu và giày sáng màu tạo sự đối lập thu hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: @FOURMOOD

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 4.

Giày Mary Jane trắng kem tiếp tục phát huy lợi thế khi đi cùng những trang phục mang tinh thần trẻ trung như áo tay phồng họa tiết gingham hồng, chân váy ngắn nữ tính

ẢNH: SALAVI

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 5.

Nếu giày bệt tạo nên vẻ thoải mái và gần gũi, giày cao gót trắng lại mang đến một sắc thái khác: sang trọng và có phần điệu đà. Thiết kế mũi nhọn, đính nơ kết hợp cùng chiếc váy trắng ngắn nhiều tầng tạo nên tổng thể mang hơi hướng tiểu thư nhưng không quá nặng nề

ẢNH: @KARLOTTA

Mỗi chuyến du ngoạn hay dạo chơi ngoài trời luôn cần sự thoải mái tối đa cho từng bước đi. Những đôi giày bệt sáng màu có phom dáng tròn khi bắt cặp cùng tà váy maxi thướt tha sẽ lập tức đưa phái đẹp hóa thân thành những nàng thơ kiêu kỳ.

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 6.

Giày đế bệt với họa tiết hoa lá hoặc ren nhỏ xuất hiện tạo điểm nhấn cho đôi chân, đi cùng set trang phục sáng màu đồng điệu đầy lãng mạn

ẢNH: SALAVI

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 7.

Không dừng lại ở những phom dáng đế bệt dạo phố, giày sáng màu khi khoác lên mình chi tiết đính nơ hay hạt ngọc trai óng ánh sẽ trở thành "vũ khí" đắt giá tôn đôi chân thon dài

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Giày sáng màu, điểm sáng 'đắt giá' của mùa thu - Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa giày sáng màu và tất cao cổ trắng đang là trào lưu phủ sóng mạnh mẽ cho giới trẻ. Sự kết hợp này gợi nhắc về phong cách búp bê cổ điển, tôn vinh nét đáng yêu nhưng vẫn cực kỳ thời thượng

ẢNH: @KOOKYHOUSE

 

mùa thu Đôi giày giày sáng màu

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