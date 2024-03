Guốc mộc quê chinh phục tín đồ thời trang thành thị

Bắt mắt, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, những đôi guốc mộc - vốn là món đồ thời trang cổ tưởng như chỉ hợp với các trang phục Việt xưa nay đã có thể phối với nhiều kiểu quần áo, tạo nên nhiều phong cách thời trang khác nhau. Điều đó làm cho ngày càng nhiều tín đồ thời trang trẻ ưng dùng và tiếp tục kết hợp làm nên những sắc thái mới cho những đôi guốc quê nghề thủ công.



Guốc không chỉ hợp còn làm đẹp thêm các trang phục Việt cổ như áo dài, bộ đồ bà ba, đồ lụa, satin... TRANG SILK

Tính sáng tạo của những người thợ thủ công đã khiến guốc gần hơn với nhịp sống và trang phục hiện đại TRANG SILK

Guốc gỗ có những ưu điểm như nhẹ, bảo vệ chân không bị tổn thương, độ bền cao. Nó cũng giúp cách ẩm, cách nhiệt tạo ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại TRANG SILK

Guốc gỗ một thời…



Guốc gỗ từ lâu đã được người lao động sử dụng như một loại sản phẩm thời trang bảo hộ. Trên thực tế, guốc gỗ thậm chí còn được Liên minh châu Âu chứng nhận là giày an toàn vì chúng có thể chịu được các vật sắc nhọn, nặng và axit đậm đặc. Theo truyền thống, các nghệ nhân lành nghề làm chúng bằng tay. Như các tín đồ có thể tưởng tượng, việc chạm khắc thủ công một đôi guốc gỗ giống hệt nhau là một công việc rất khó khăn, vì thế tính độc bản của những sản phẩm thủ công này là giá trị lớn nhất mà chúng mang lại cho người dùng.

Một đôi guốc gỗ Philippines - hàng lưu niệm được bán rộng rãi ở các khu du lịch. Làm thủ công nên mỗi ngày mỗi người thợ lành nghề chỉ làm được vài đôi ETSY

Bắt xu hướng họa tiết vintage con công những chiếc guốc mộc Sài Gòn thu hút nhiều tín đồ thời trang sành điệu GUỐC MỘC SÀI GÒN

Phần đế được làm theo phom dáng hiện đại kết hợp với chạm khắc nghệ thuật, quai cổ điển - nâng tầm sản phẩm, thu hút các tín đồ sành điệu, hiểu biết về họa tiết thời trang GUỐC MỘC SÀI GÒN

Chúng thường được mang bên ngoài giày da hoặc giày vải để nâng cao chân người mang, không bị vướng bùn trên những con đường đất, bẩn. Những người lao động nghèo, không đủ tiền mua giày, đã mang gỗ trực tiếp vào chân và đó là lý do người ta vẫn nói đôi guốc được đi lên từ… làng quê (ngoài lý do nó được sản xuất ở làng nghề thủ công). Ở những vùng khác nhau của châu Âu, người ta đưa ra các giải pháp cho những vấn đề tương tự, do đó Choppino ở Ý, Sabot ở Pháp và Bỉ, Klomp và Galoche - có hàng tá biến thể xung quanh sản phẩm đặc biệt đến từ các xưởng thủ công, thôn quê này. Và dù ở biến thể nào thì hầu hết chúng sẽ là loại sản phẩm gồm hai phần là đế gỗ và quai (chất liệu khác) hoặc một số ít là gỗ nguyên miếng (hài gỗ, giày gỗ, sục gỗ…).

Một sản phẩm gỗ Việt trên trang thương mại điện tử Etsy ETSY

Quai nhựa chấm bi thời trang phù hợp với các trang phục dạo phố hiện đại GUỐC MỘC SÀI GÒN

Guốc đẹp ở quai và cả ở phần thân gỗ - nơi có thể vẽ lên mọi ý tưởng về hội họa GUỐC MỘC SÀI GÒN

Những họa tiết trẻ, thời thượng ở thân ỗ GUỐC MỘC SÀI GÒN

Hiện đại và truyền thống đan hòa

Cùng với Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam là một trong số ít những quốc gia còn dùng nhiều guốc gỗ. Hàng chục triệu đôi guốc gỗ được sản xuất tại Hà Lan mỗi năm. Ở Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam… con số đó cũng không kém cạnh gì. Hơn cả một món đồ thời trang, những họa tiết trên guốc được bảo tồn, phát triển và nó trở thành một món đồ lưu niệm thiết yếu - nhìn guốc là biết quốc gia.

Đôi guốc gỗ dáng truyền thống được làm bằng quai hoa hiện đại nên dễ dàng phù hợp với những chiếc đầm hoa, quần lụa ống rộng và áo dài GUỐC GỖ MỘC TẨU

Thiết kế mũi biến hóa khiến chúng trở nên độc đáo, dễ lấy lòng các tín đồ sành điệu hơn GUỐC MỘC SÀI GÒN

Thiết kế quai họa tiết thổ cẩm, long, ly, quy phượng… thường dùng với các trang phục truyền thống. Quai trơn cho các bộ đồ tối giản, quai hoa dành cho trang phục hiện đại GUỐC MỘC SÀI GÒN

Chị Tâm (Guốc mộc Sài Gòn) cho biết: "Guốc nhẹ, tiện dùng bởi nguyên liệu làm nên nó là các loại gỗ như mít, thông... có đặc tính xốp, dễ xẻ, dễ tạo mẫu. Trải qua nhiều công đoạn như cưa khúc, bổ khổ, xẻ, mài thô rồi định hình, mài bóng, nhẵn, phun sơn và cuối cùng là đóng đế (hoặc sơn vẽ trang trí) đôi guốc hình thành trong sự tỉ mỉ của bàn tay người thợ".

GUỐC MỘC SÀI GÒN

"Có nhiều loại guốc từ guốc mộc, guốc sơn đến guốc vẽ khắc hoa văn... Nếu kết hợp với các nghề thủ công khác thì còn có cả các loại thêu tay, sơn mài, kết cườm tạo thành những sản phẩm thời trang mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao", chị Tâm nói tiếp.