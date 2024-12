Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên dự triển lãm Ô Exhibition 2024

Dàn nghệ sĩ Việt mang đến những khoảnh khắc thời trang ấn tượng khi tham dự Ô Exhibition 2024 trong những diễn giải khác nhau từ dresscode "Angel without Wings và Children of Apocalypse" của chương trình.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại triển lãm trong bộ trang phục từ Gia Studios

ẢNH: BTC

Ô Exhibition là triển lãm kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật và công nghệ được tổ chức bởi tạp chí L'Officiel Vietnam. Chương trình năm nay quy tụ gần 30 nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ đa lĩnh vực, cùng nhau tạo nên một hành trình cảm xúc xoay quanh chủ đề Hy vọng.

Ban tổ chức sự kiện cho biết với chủ đề dresscode lần này, những chiếc váy dạ hội sáng màu với lối make up trong vắt như những "nàng tiên" trong thế giới diệu kỳ sẽ là một lựa chọn nữ tính và nổi bật hơn cả. Đối với các tín đồ muốn tìm kiếm sự nổi loạn thì vải ren, lưới, lông vũ hay da với tông màu tối sẽ là những ứng viên chất liệu tốt nhất.

Chiếm số lượng đông đảo nhất trên thảm đỏ Ô by L'Officiel là những bộ trang phục đồ sộ và đa dạng được lựa chọn kỹ lưỡng từ các thương hiệu nội địa. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong sáng tạo và thiết kế của các cá nhân cũng như thương hiệu thời trang trong nước.

Ca sĩ Tóc Tiên chọn thiết kế của Lê Thanh Hòa khi tham dự khai mạc triển lãm ẢNH: BTC

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tái xuất rạng rỡ sau khi làm mẹ. Một tác phẩm tượng trưng bày trong triển lãm được tạo hình từ chính vóc dáng thực của cô ẢNH: BTC

Hai đại sứ của Ô Exhibition 2024 là Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Võ Hoàng Yến xuất hiện rất sớm trong những bộ trang phục ấn tượng mang phong cách đối lập.

Trong khi Võ Hoàng Yến diện bộ trang phục mang hai gam màu trắng đen đối lập với điểm nhấn là phần peplum làm từ lông vũ của nhà thiết kế Hà Thanh Việt thì Kỳ Duyên khoe vẻ quyến rũ bí ẩn với váy lưng trần phối áo khoác lông Mango.

Miss Universe Vietnam 2024 Kỳ Duyên ẢNH: BTC

Hai người đẹp chưng diện đối lập, mang đến hình ảnh của "thiên thần" và "đứa trẻ" trong thế giới hậu tận thế ẢNH: BTC

Đại sứ Ô Exhibition 2024 Hurrykng xuất hiện nổi bật với áo len đính hạt lấp lánh ở phần cổ áo và quần jeans. Trên tường là bức ảnh nam nghệ sĩ chụp cho dự án ẢNH: BTC

Fashionista Quỳnh Anh Shyn chưng diện ấn tượng với đầm xuyên thấu phối nhiều chi tiết, phụ kiện lạ mắt ẢNH: BTC

Á hậu Thảo Nhi Lê lộng lẫy và cuốn hút với trang phục từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Người đẹp chụp ảnh trong không gian chapter 2: Inheritance of the Machine ẢNH: BTC

Với chủ đề Hope: Between Despair and Renewal, không gian của triển lãm được chia làm 3 khu vực riêng biệt tương ứng với 3 chương, kể về hành trình từ suy tàn đến tái sinh của nhân loại.

Hành trình này được xây dựng từ trải nghiệm cá nhân của các nhà thiết kế, nghệ sĩ cùng câu chuyện của các đại sứ đồng hành cùng sự kiện. Ba chương bao gồm Echoes of Humanity, Inheritance of the Machine và Rebirth & Renewal.

Alex Fox (bên trái) và Hurrykng (bên phải) ẢNH: BTC

“Sau 4 năm, Ô Hope là triển lãm đầu tiên được chia làm 4 không gian với 4 cách triển khai hy vọng. Alex đứng ở tầng 53 của tòa nhà Bitexco để cùng mọi người đặt vấn đề về hy vọng, và mong rằng khi đến tầng 61 với chủ đề Rebirth and Renewal, mỗi người sẽ có những suy tư riêng về hy vọng, có thể tự do khám phá hành trình tìm kiếm niềm hy vọng bên trong”, Giám đốc sáng tạo L'Officiel Vietnam Alex Fox nói trong buổi khai mạc.