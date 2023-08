Hoa hậu Lê Hoàng Phương và chuyện chưa kể về chiếc váy 'say sóng'

Sau hành trình 4 năm với 3 lần dự thi sắc đẹp, chân dài đến từ Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương đã giành ngôi vị cao nhất là chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 - Miss Grand Vietnam 2023 (MGV 2023).

Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, cao 1m76, số đo ba vòng 87 - 63 - 95. Cô có hai lần thi nhan sắc trước đó với các thành tích top 5 Miss Universe Vietnam 2022, top 10 Miss Universe Vietnam 2019 cùng các giải thưởng Best Catwalk tại MUV 2022, Best Face và Người đẹp Biển tại MUV 2019. Lê Hoàng Phương được đánh giá là thí sinh "nặng ký" tại MGV 2023 với những lợi thế về ngoại hình, nhan sắc và kinh nghiệm trình diễn. Chiến thắng của cô mang tính thuyết phục và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng beauty queen

Xuất thân là một người mẫu chuyên nghiệp nên Lê Hoàng Phương có được sự hậu thuẫn lớn từ các nhà thiết kế Việt. Đêm thi Chung khảo MGV 2023, cô tỏa sáng lộng lẫy với mẫu đầm Mermaid lấy cảm hứng từ nàng tiên cá được thiết kế bởi NTK Đỗ Long

Ở đêm thi Chung kết MGV 2023, Lê Hoàng Phương tiếp tục gửi gắm niềm tin cho Lê Ngọc Lâm - nhà thiết kế đã đồng hành cùng cô trong hơn 5 năm, xuyên suốt hành trình cô tham dự các cuộc thi nhan sắc. Chiếc đầm "SeaSick" (Say sóng) với những đường cut out tinh tế, bắt sáng tốt với các chất liệu đá, pha lê và cườm giúp cô có những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ

Nhà thiết kế cho biết anh không mất nhiều thời gian để thiết kế đầm dạ hội cho tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam bởi với khoảng thời gian dài đồng hành, anh hiểu được kiểu dáng nào Hoàng Phương mặc đẹp và thiết kế nào có thể giúp cô tỏa sáng và tự tin nhất khi trình diễn trên sân khấu.

"Phương nói lần thi này là em hết tuổi rồi nên chiến lần này nữa được hay không được thì chấp nhận... Do vậy tôi cũng đồng hành cùng Phương với tâm thế em gái mình cố gắng thêm lần nữa thì mình cũng giúp sức cho em tỏa sáng lần nữa", Lê Ngọc Lâm tâm sự. "Với cái tên 'Say sóng', ai đó có thể sẽ liên tưởng đến sự khó chịu nhưng góc độ mà tôi muốn khai thác chính là sự say mê, khát khao đắm chìm tận hưởng trong từng khoảnh khắc".

Lê Hoàng Phương trong giây phút đăng quang MGV 2023. Mẫu đầm dạ hội màu trắng và bạc sử dụng kĩ thuật đính kết tinh xảo tạo nên những ngọn sóng 3D quấn quanh ôm trọn vòng ngực, những sợi tua rua sắp xếp ngẫu nhiên tạo độ chuyển động như từng lớp sóng khi người đẹp catwalk uyển chuyển

Một chiếc váy dạ hội đính kết lộng lẫy khác được thiết kế riêng cho Lê Hoàng Phương - cô mặc trong bộ ảnh "chào sân" Road to MGV 2023

Trước đó tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022, Lê Hoàng Phương từng gây ấn tượng với mẫu đầm dạ hội lấy cảm hứng từ san hô - một trong nhiều trang phục được Lê Ngọc Lâm "đo ni đóng giày" cho cô

Ảnh: FBNV, NTKCC