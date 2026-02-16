  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/02/2026 12:00 GMT+7

Những ngày đầu xuân luôn là thời khắc để phái nữ khoác lên mình những gam màu rực rỡ nhất, và sắc đỏ phối tông trắng chính là một lựa chọn hoàn hảo để tôn lên nét duyên dáng trong những ngày đầu năm mới.

Sắc đỏ khi kết hợp cùng trắng luôn tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa rực rỡ và tinh tế. Trong những ngày đầu xuân, bảng màu này không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn là tuyên ngôn phong cách của người phụ nữ hiện đại.

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa áo cổ yếm trắng kem và quần lụa đỏ rượu vang tạo sức hút mạnh mẽ cho những ngày đầu năm. Chiếc áo cổ yếm tông trắng kem với phần cổ cao được cách điệu bằng chi tiết cut out nhỏ phía trước tạo điểm nhấn tinh tế mà không phô trương. Thiết kế peplum ôm nhẹ vòng eo, đi cùng quần lụa ống rộng màu đỏ rượu vang nổi bật, đầy sang trọng

ẢNH: @_DTHANHTU

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng- Ảnh 2.

Ngày đầu năm, nhiều người ưu tiên những thiết kế đậm chất truyền thống để hòa mình vào không khí lễ hội. Áo dài đỏ dáng suông tôn lên vóc dáng người phụ nữ, phần tay voan xuyên thấu là chi tiết đắt giá, giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại

ẢNH: @CHANCHAN.0411

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng- Ảnh 3.

Trong những ngày xuân còn phảng phất hơi lạnh, layering trang phục đỏ - trắng theo phong cách tối giản là lựa chọn vừa thực tế vừa thời thượng. Bạn có thể chọn một chiếc áo cardigan hay áo gile sắc đỏ tươi tắn, bên trong layer cùng áo sơ mi hoặc áo thun trắng làm nền sáng giúp sắc đỏ thêm phần nổi bật

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng- Ảnh 4.

Khi phối cùng chân váy dù ngắn hay dài cũng dễ dàng tôn lên nét nữ tính ngày xuân của người mặc

ẢNH: @MYYYYYYYY_Y

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng- Ảnh 5.

Tinh thần retro tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những bản phối xuân thanh lịch với chiếc áo gấm sắc đỏ tay ngắn, phần cổ tròn cùng thiết kế chiết eo gọn gàng gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển của thập niên trước. Khi kết hợp cùng chân váy trắng dáng dài xòe nhẹ, sự tương phản giữa hai gam màu thu hút thị giác. Phần lai nhún tầng mang đến chuyển động mềm mại, giúp hình ảnh trở nên uyển chuyển hơn dưới nắng xuân

ẢNH: @DOXI.STUDIO

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng- Ảnh 6.

Áo len đỏ rượu vang chất liệu dày dặn, bề mặt hơi xù mang đến sự sang trọng cho những buổi dạo phố xuân. Thiết kế tay lỡ rộng vừa phải đem đến sự thoải mái, bên trong là áo sơ mi trắng cổ bèo được khéo léo để lộ phần cổ và tay áo, tạo sự tương phản rõ ràng giữa hai gam màu, phù hợp cho những buổi gặp mặt đầu năm

ẢNH: @THE.SWEATERWEATHER

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng- Ảnh 7.

Áo len trắng kem họa tiết sọc đỏ với thiết kế cổ chữ V giúp phần cổ thanh thoát hơn, phom áo rộng vừa phải tạo sự thoải mái khi sơ vin. Khi phối cùng chân váy đỏ dáng chữ A cạp cao năng động. Chi tiết túi đính nút kim loại nhỏ tăng thêm nét trẻ trung mà không làm rối mắt trang phục

ẢNH: @JESTINNA

 

sắc đỏ màu trắng áo dài đỏ Mùa xuân Trang phục mùa xuân

Bài viết khác

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Áo dài hồng, sắc xuân ngọt ngào trong thời trang ngày tết

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Chút điệu đà với xu hướng cài hoa ngày tết

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Kiểu mũ cổ điển làm nên khí chất quý cô hiện đại

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Xanh lá là gam màu định hình gu thẩm mỹ đương đại

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Đầu năm, nàng ưu ái diện chân váy xếp ly mọi lúc

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top