Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Sắc đỏ khi kết hợp cùng trắng luôn tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa rực rỡ và tinh tế. Trong những ngày đầu xuân, bảng màu này không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn là tuyên ngôn phong cách của người phụ nữ hiện đại.

Sự kết hợp giữa áo cổ yếm trắng kem và quần lụa đỏ rượu vang tạo sức hút mạnh mẽ cho những ngày đầu năm. Chiếc áo cổ yếm tông trắng kem với phần cổ cao được cách điệu bằng chi tiết cut out nhỏ phía trước tạo điểm nhấn tinh tế mà không phô trương. Thiết kế peplum ôm nhẹ vòng eo, đi cùng quần lụa ống rộng màu đỏ rượu vang nổi bật, đầy sang trọng ẢNH: @_DTHANHTU

Ngày đầu năm, nhiều người ưu tiên những thiết kế đậm chất truyền thống để hòa mình vào không khí lễ hội. Áo dài đỏ dáng suông tôn lên vóc dáng người phụ nữ, phần tay voan xuyên thấu là chi tiết đắt giá, giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại ẢNH: @CHANCHAN.0411

Trong những ngày xuân còn phảng phất hơi lạnh, layering trang phục đỏ - trắng theo phong cách tối giản là lựa chọn vừa thực tế vừa thời thượng. Bạn có thể chọn một chiếc áo cardigan hay áo gile sắc đỏ tươi tắn, bên trong layer cùng áo sơ mi hoặc áo thun trắng làm nền sáng giúp sắc đỏ thêm phần nổi bật ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Khi phối cùng chân váy dù ngắn hay dài cũng dễ dàng tôn lên nét nữ tính ngày xuân của người mặc ẢNH: @MYYYYYYYY_Y

Tinh thần retro tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những bản phối xuân thanh lịch với chiếc áo gấm sắc đỏ tay ngắn, phần cổ tròn cùng thiết kế chiết eo gọn gàng gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển của thập niên trước. Khi kết hợp cùng chân váy trắng dáng dài xòe nhẹ, sự tương phản giữa hai gam màu thu hút thị giác. Phần lai nhún tầng mang đến chuyển động mềm mại, giúp hình ảnh trở nên uyển chuyển hơn dưới nắng xuân ẢNH: @DOXI.STUDIO

Áo len đỏ rượu vang chất liệu dày dặn, bề mặt hơi xù mang đến sự sang trọng cho những buổi dạo phố xuân. Thiết kế tay lỡ rộng vừa phải đem đến sự thoải mái, bên trong là áo sơ mi trắng cổ bèo được khéo léo để lộ phần cổ và tay áo, tạo sự tương phản rõ ràng giữa hai gam màu, phù hợp cho những buổi gặp mặt đầu năm ẢNH: @THE.SWEATERWEATHER