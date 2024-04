Homestay Tam Đảo có view thư giãn 'cực chill', hứa hẹn kỳ nghỉ thú vị

Dream House

Dream House, nằm đầu tiên trong danh sách các homestay tại Tam Đảo, đích thực là một điểm đến khó quên. Với vị trí kín đáo trên sườn núi, nơi này không chỉ mang lại sự yên tĩnh, riêng tư mà còn là địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê săn mây. Dù chỉ với diện tích khiêm tốn, Dream House vẫn thu hút du khách nhờ cảnh quan hùng vĩ và không gian thư giãn đầy chất thơ, đảm bảo mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ.

Envato

Bách Xanh House

Bách Xanh House là điểm đến cho những ai đam mê khám phá và muốn sống chậm lại, thưởng thức từng khoảnh khắc yên bình. Được bao phủ bởi cây xanh và có một vườn tược rộng rãi, Bách Xanh House cung cấp không chỉ chỗ ở mà còn là nơi để bạn cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ của không khí núi rừng. Mỗi buổi sáng thức dậy tại đây đều là một trải nghiệm mới mẻ.

Freepik

Up In The Air Homestay

Nằm trên đỉnh cao của Tam Đảo, Up In The Air Homestay mang đến cho bạn trải nghiệm sống "trong mây". Với thiết kế hiện đại và tinh tế, homestay này mang lại cảm giác như đang lơ lửng giữa bầu trời và mây. Nếu bạn là người yêu thích sự mới lạ và muốn ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao, đây chính là sự lựa chọn không thể bỏ qua.

FB UpintheAirNhatrenmay

Tam Đảo Xanh Homestay



Tam Đảo Xanh Homestay, với thiết kế gần gũi và mộc mạc, là điểm đến cho những ai trân trọng sự giản dị và muốn trải nghiệm cuộc sống thôn dã thực thụ. Không chỉ là một homestay Tam Đảo phù hợp cho 2 người, điểm đến này tựa như một chốn bình yên nằm ẩn sâu bên trong cánh rừng rậm rạp. Có thể nói, Tam Đảo Xanh Homestay nằm tại một nơi mà cả cây cối, chim chóc, mây trời cùng nhau hòa vào làm một. Dù tọa lạc trong cánh rừng nhưng homestay này vẫn được xây dựng và bố trí đầy đủ tiện nghi hiện đại..

FB tamdaoxanhhomestay

Dù là dành một cuối tuần hay một kỳ nghỉ dài hơi, những homestay tại Tam Đảo sẽ giúp bạn lấy lại sự cân bằng và yên tĩnh trong tâm trí. Từng góc nhỏ của những ngôi nhà này không chỉ mang đến cho bạn view đẹp mắt mà còn là nơi lý tưởng để thả lỏng và phục hồi năng lượng. Đừng ngần ngại lưu lại những khoảnh khắc thư giãn tại những nơi này, chắc chắn bạn sẽ muốn quay lại.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên