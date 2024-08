Khám phá bộ sưu tập Tsuyosa của Citizen qua sự kiện ‘Sức mạnh của thời gian’

Nhắc đến thương hiệu đồng hồ Nhật Bản bền bỉ, giới mộ điệu sẽ nghĩ ngay đến Citizen. Trải qua tuổi đời hơn một thế kỷ, Citizen đã thành công đánh dấu vị thế của mình trong ngành công nghiệp đồng hồ. Được biết đến với tinh thần luôn hướng tới tương lai, trách nhiệm xã hội và toàn diện, thương hiệu đã khẳng định sự cam kết chất lượng đối với tiêu chuẩn gia công độc quyền từ các thành phần thô sơ cho tới khâu lắp ráp cuối cùng. Các thiết kế của Citizen nổi bật lên sự giao thoa liền mạch giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, là điều khiến những "kiệt tác" của thương hiệu trở thành kho báu vượt thời gian, là biểu tượng không thể thiếu trong bộ sưu tập của giới mộ điệu đam mê sưu tầm.

Với mong muốn lan tỏa tinh thần Tsuyosa (mang ý nghĩa "mạnh mẽ" trong tiếng Nhật) rộng rãi hơn trong thế giới đồng hồ, Citizen đã tổ chức độc quyền sự kiện "The Strength of Time" lấy cảm hứng từ sức mạnh không ngừng biến đổi của thời gian để định hình mọi khía cạnh của sự tồn tại, kiến tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian. Với Citizen, ẩn sâu bên trong sự phát triển của con người là sự rèn giũa của dòng chảy thời gian thông qua những trải nghiệm tích lũy từ môi trường trong từng khoảnh khắc quý giá. Do đó, sức mạnh của thời gian đã dệt nên mối liên hệ mật thiết phản ánh khả năng của con người với vai trò thế giới tự nhiên. "Strength of Time" như một lời gợi nhắc về tầm quan trọng của thiên nhiên và thời gian đã tạm bị lãng quên khi con người mải mê hướng mắt vào câu chuyện phát triển.

Bộ sưu tập Tsuyosa

Phiên bản lần này đã làm mới mình khi được chế tác bằng thép không gỉ với sự tích hợp công nghệ hiện đại Eco-Drive tạo nên một thiết kế độc đáo, nâng tầm hiệu suất vượt trội so với những đối thủ trong tầm giá nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi với môi trường. Bộ sưu tập được phối hợp cùng dây đeo riêng, có thể thay đổi linh hoạt, mang lại sự tiện lợi và phù hợp với mọi phong cách ăn diện mà không làm mất đi tính thẩm mỹ đặc trưng của chiếc đồng hồ. Với độ bền và khả năng chống nước cao, chiếc đồng hồ này sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo cho mọi hoạt động hàng ngày, từ công việc, giải trí đến những khoảnh khắc đời thường. Bộ sưu tập Tsuyosa không chỉ mang hơi hướng mạnh mẽ, tinh tế mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chuyển đổi mượt mà từ hiện đại sang cổ điển thanh lịch. Đối với những ai yêu thích sự sang trọng, thiết kế tinh xảo nhưng vẫn khẳng định được chất lượng để sử dụng hàng ngày với mức giá phải chăng thì Tsuyosa là sự lựa chọn lý tưởng.

Để không khí sự kiện trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn, không thể thiếu sự hiện diện của những gương mặt tài năng trong giới showbiz Việt. Đầu tiên phải nhắc đến Song Luân, một nghệ sĩ đa tài với vai trò diễn viên, ca sĩ đã làm nên sự thành công vang dội của nhiều chương trình truyền hình danh tiếng. Đồng hành cùng Song Luân là hai nam diễn viên lẫy lừng Nhan Phúc Vinh và Mạnh Trường, họ là những gương mặt thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ vào thần thái và sự cống hiến hết mình, khắc ghi tên tuổi trong giới nghệ sĩ Việt. Cuối cùng là sự góp mặt MC Lý Thành Cơ, khách mời sẽ được lắng nghe nhiều chia sẻ mới mẻ từ góc nhìn của một Blogger đã đặt chân tới vô vàn địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước, trở thành người sở hữu kho tàng kiến thức tinh hoa về phong cách sống và là tác giả của những ấn phẩm tạp chí danh giá. Sự quy tụ của những tên tuổi hàng đầu hứa hẹn sẽ đem đến chuỗi hoạt động hấp dẫn trong sự kiện.

Tsuyosa là minh chứng của thương hiệu về độ bền, mở ra một chương mới trên hành trình đưa sự cao cấp đến tay khách hàng trong tầm giá. Hãy cùng theo dõi đêm sự kiện được độc quyền tổ chức bởi Citizen tại Showroom Boutique để đón chờ những câu chuyện thú vị sắp diễn ra nhé.

