Phong cách 'Old Money', mặc gì để có được vẻ ngoài nóng bỏng?

Có một xu hướng mà các tín đồ thời trang thực sự bị ám ảnh trong năm nay đó là phong cách Old Money, là "anh em họ" của xu hướng Quiet Luxury, Old money được đặc trưng bởi sự sang trọng tinh tế, đơn giản và cổ điển sản phẩm chất lượng cao cấp. Tuy nhiên Quiet Luxury được xem là casual (bình dị) hơn Old Money. Người theo phong cách Old Money này luôn chú trọng đến chất lượng, độ bền và sự tinh tế trong từng chi tiết của trang phục và phụ kiện.

Không còn những món đồ hào nhoáng, giờ đây các "tay chơi" thời trang ưa chuộng phong cách trang nhã và tinh tế, những món đồ linh hoạt và chất lượng đó là Old Money. Mặc gì để có được vẻ ngoài nóng bỏng, giao diện theo Old Money?

Dưới đây là những món đồ bắt buộc phải có để áp dụng xu hướng Old Money

Tập trung vào chiếc quần tây cổ điển

Tất cả những mẫu sang trọng và cổ điển ở đây đều là những điểm nhấn không thể bỏ qua ẢNH: @IMHRISA (trái) VÀ @ELLYSOUTFITS

Chúng ta nghĩ đến những chiếc quần xếp ly, những mẫu thẳng, những món đồ từ thế giới trang phục. Len lạnh, cotton, viscose là những chất liệu được ưa chuộng. Các fashionista mặc những chiếc quần cạp cao này với một chiếc thắt lưng mỏng giúp bộ trang phục trở nên sang trọng hơn. Và đừng quên bổ sung phần trên khi có thể "đóng thùng" để phô diễn hết nét đẹp của trang phục.

Chiếc áo len tối giản không họa tiết

Chiếc áo len cashmere tinh tế một xu hướng rất dễ áp dụng nhưng đồng thời vẫn thanh lịch được lấy cảm hứng từ tầng lớp quý tộc Anh và Mỹ ẢNH: @S.TYLIN

Nhìn phong cách của các fashionista ưa chuộng phong cách này, chúng ta có thể "hiểu" rằng cần có một chiếc áo len tối giản trong tủ quần áo mùa đông nếu thích Old Money. Bạn có thể chọn một kiểu dáng có mẫu mã sang trọng với điểm nhấn là các nút vàng hoặc ngọc trai. Chiếc áo này rất hợp với quần dài, quần jeans và váy dù ngắn, midi hay dài.

Những chiếc áo cơ bản để "đóng thùng"

Hình ảnh mùa thu tinh túy với áo dệt kim cổ cao tone màu trắng sữa được "đóng thùng" trong chiếc quần jeans cùng màu thanh lịch ẢNH: @HELOISE.GUILLET





Để áp dụng phong cách Old Money, bạn sẽ cần một vài chiếc áo sơ mi cơ bản với các tông màu trung tính ẢNH: @ESTHERAGUIRRE (trái) VÀ @ELLIZABETHH

Phong cách Old Money - chính xác là gì? Để hiểu rõ hơn về xu hướng này, hãy nghĩ đến trang phục của những người thừa kế giàu có, những gia đình thành đạt, thành viên các câu lạc bộ tư nhân, sinh viên tại các trường đại học danh tiếng.

Trang phục đơn sắc sang trọng và thanh lịch

Từ chiếc áo len cashmere tinh tế trên vai cho đến những chiếc áo sơ mi polo, những chiếc áo sơ mi oxford hoàn hảo cho đến áo blazer và giày lười, cũng như quần cạp cao, tất cả những món đồ này đều là những món đồ nhất định phải có ẢNH: @ESTHERAGUIRRE

Bạn sẽ thấy nhiều ý tưởng trang phục ở đây, nhưng điều đặc biệt chính là trang phục đơn sắc. Nó cực kỳ sang trọng và thanh lịch ngoài việc tạo ra một hình bóng thon dài tuyệt đẹp. Đó là một cách an toàn và dễ dàng để tạo ra một cái nhìn gọn gàng, tối giản và rất linh hoạt. Hãy tập trung vào các sắc thái trung tính như màu be, trắng, trắng nhạt, cát, đen.

Lựa chọn áo sơ mi cotton oversized

Chọn những chiếc áo sơ mi hơi quá khổ với những đường cắt tự nhiên, được ủi hoàn hảo hoặc những mẫu sang trọng và uyển chuyển hơn tùy theo kiểu dáng mong muốn ẢNH: @HELOISE.GUILLET



Hoàn toàn trái ngược với phong cách hào nhoáng được định nghĩa bằng những món đồ lấp lánh, giống như những bộ trang phục rực rỡ hơn bao giờ hết của chị em nhà Kardashian. Phong cách “tiền cũ - old money” với áo blazer, áo cổ lọ, sơ mi trung tính ...và giày da đanh... Xu hướng này xuất phát trực tiếp từ tủ quần áo của những người thừa kế giàu có

Lựa chọn phụ kiện với kính mắt

Vào mùa đông, đừng quên mang theo một đôi găng tay da xinh xắn. Khăn quàng cổ, mũ và kính sang trọng là những món đồ không thể bỏ qua.Lựa chọn kính mát đẹp ẢNH: @LIVIA_AUER

Thời trang Old Money luôn thể hiện một tầm nhìn nhất định về sự thành công kín đáo và sự tinh tế bẩm sinh. Không xa hoa, người mặc ưa chuộng chất lượng và sự bền bỉ, xu hướng này “thể hiện sự quay trở lại nguồn gốc của vẻ thanh lịch vượt thời gian”.