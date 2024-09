Khám phá buffet chay, trào lưu ẩm thực ở TP.HCM

Ai nói chỉ có BBQ và lẩu Hàn Quốc mới có thể phục vụ tiệc buffet? dù bạn là người ăn chay hay chỉ đơn giản là người yêu thích hương vị của các sản phẩm hữu cơ thì buffet chay rất đáng để thử. Mặc dù có hàng chục địa điểm cung cấp bữa ăn thuần chay ở thành phố sôi động này nhưng 3 nhà hàng sau đây có thể vẫn là lựa chọn tốt nhất với những tín đồ ẩm thực chay.



Buffet chay "Gửi trao duyên lành" tại Café Central An Đông

Trong không gian sang trọng và thanh lịch cùng những dịch vụ đẳng cấp của khách sạn 5 sao, những bữa tiệc chay thịnh soạn được chuẩn bị chu đáo và đầy sáng tạo để thực khách có thể thưởng cùng bạn bè, người thân hay tiếp đón đối tác yêu phong cách ẩm thực chay thanh lành cũng rất thích hợp, với thực đơn chay hơn 80 món ngon Á Âu đặc sắc được bài trí vô cùng đẹp mắt.

Những món khai vị nhẹ nhàng, ấm bụng như súp bí đỏ, súp tương đậu nành Nhật hay các món thanh mát như salad trái cây, gỏi ngó sen với củ sen, gỏi xoài với nấm kim châm.. ẢNH: FB CAFECENTRALANDONG

Còn có các món nóng được đầu bếp chế biến tại quầy như bánh xèo với 6 loại nấm, bún riêu chay cùng 2 loại lẩu gồm lẩu nấm đông trùng hạ thảo bổ dưỡng và lẩu Thái chua cay đậm đà ẢNH: FB CAFECENTRALANDONG

Quầy các món sushi chay cũng rất phong phú với sushi măng tây, sushi tàu hủ, cơm cuộn với rau củ, cơm cuộn với trái bơ trong khi quầy chiên và nướng mang đến cho thực khách nhiều lựa chọn từ bí đỏ, khoai tây, khoai lang, bắp trái, bông cải xanh, bông cải trắng đến trái sa-kê, chả giò và tàu hủ ky cuộn. Nhà hàng cũng phục vụ mì spaghetti và nui với lựa chọn sốt cà chua, sốt kem hay kem húng tây hay pizza được nướng trực tiếp tại lò với 6 loại phô mai cùng các loại nấm.

Nhà hàng Café Central An Đông của khách sạn Windsor Plaza mở cửa phục vụ định kỳ vào mỗi tối ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng với giá chỉ 330.000 ++ VNĐ mỗi khách ẢNH: FB CAFECENTRALANDONG

Buffet chay còn có quầy các món nóng thanh đạm cho khách thỏa thích lựa chọn như cháo nấm chay, cà ri rau củ, cơm chiên rau củ với nấm Truffle đen. Đặc biệt món đậu hũ ki nhồi rau củ hấp hay còn được gọi là "Túi phước như ý" thay lời chúc may mắn và an lành đến thực khách. Cuối cùng, những món tráng miệng ngọt ngào sẽ làm trọn vẹn cho bữa tiệc chay với các loại chè, bánh ngọt, trái cây, cùng 10 vị kem hấp dẫn do chính đầu bếp khách sạn chế biến và các loại thức uống thanh mát như nước sâm, nước lá vối, nước lá dứa, nước chanh sả…



Buffet chay Garden Thảo Điền

Với lối bài trí nhẹ nhàng, xanh mát cùng gian nhà ấm cúng, nơi đây như đưa thực khách tìm về với những an yên, tự tại trong những câu chuyện đời thường bình dị, thân thương ẢNH: FB CHAYGARDEN

Mỗi một góc nhỏ tại vườn Chay mang lại cảm giác riêng tư để đắm mình vào tĩnh lặng, và có cả một không gian rộng rãi, thoáng mát cho những cuộc hội họp thân tình và cả những buổi tiệc chay nhẹ nhàng.

Một bản giao hưởng hương vị chờ đón các tín đồ đồ ăn chay với những lựa chọn tươi ngon và bổ dưỡng trong bữa buffet chay trưa và tối tại Chay Garden Thảo Điền trong khung cảnh tĩnh tại ẢNH: FB CHAYGARDEN

Dù thực khách không phải là những người ăn chay nhưng nếu thích đồ ăn lành mạnh ít thịt, chắc chắn sẽ ưng ý với buffet này vì tổng thể đa dạng và tươi ngon. Một số món ngon nổi bật "khoái khẩu" như bánh xèo, là món chỉ được làm khi khách đặt tại chỗ nên bánh mỏng, xốp, nóng ăn rất ghiền, hay các món bánh đặc trưng như bánh nậm, bánh bò.... Với đa dạng chủ đề ẩm thực, các món ăn trong bữa tiệc buffet chay thỏa mãn đa giác quan của mỗi thực khách. Nếu bạn là một tín đồ say mê ẩm thực từ rau củ quả xanh mát, nhất định không thể bỏ lỡ những món ăn tại đây. Buffet trưa của Chay Garden có rất nhiều lựa chọn, không khác nhiều so với một buffet thông thường. Buffet tại đây có giá khá tốt: 250.000 VNĐ k++ vào buổi trưa (từ 11h-2h chiều) và 310 VNĐ vào buổi tối (6-9h tối). Buffet tối sẽ có thêm một số món đặc sắc như lẩu.

Ẩm thực truyền thống với buffet chay Cỏ Nội

Không gian của nhà hàng hàng kết hợp mảng xanh giúp cho tâm hồn thực khách nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng tích cực ẢNH: @FBCONOI

Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, nhà hàng buffet chay Cỏ Nội nằm trong khuôn viên của khách sạn Bông Sen rất thuận tiện cho việc đi lại. Các món ở đây phong phú với hơn 40 món chay mang hương vị đặc sắc được sử dụng rau củ sạch, nguyên liệu từ thiên nhiên, thanh khiết. Món ăn chay của nhà hàng thích hợp nhất cho người ăn chay hoặc ăn kiêng, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cả thể chất lẫn tinh thần của con người. Các món gỏi cuốn, bánh đúc, bánh bèo chay … không chỉ mang hương vị thanh thoát mà còn được bài trí thu hút ánh nhìn. Món ăn đặc biệt được nhiều người khen là bánh bèo được cho là bắt nguồn từ hình dáng của chiếc bánh, nhỏ xinh, tròn trịa tựa như những chiếc lá bèo trên mặt nước.

Món ăn đặc biệt được nhiều người khen là bánh bèo được cho là bắt nguồn từ hình dáng của chiếc bánh, nhỏ xinh, tròn trịa tựa như những chiếc lá bèo trên mặt nước ẢNH: @FBCONOI

Vỏ bánh mềm mại, dai dai, quyện cùng nhân bánh đậm đà, chan hòa trong nước chấm chua ngọt, tất cả tạo nên hương vị ấn tượng. Sự kết hợp, bày biện dung dị cũng đủ làm thỏa mãn tâm hồn thực khách bởi nét quyến rũ của thiên nhiên hài hòa trong mỗi món ngon. Giá ở đây khá mềm với buổi trưa: 219.000 VNĐ - 239.000 VNĐ/ khách, buổi tối: 259.000VNĐ/ khách