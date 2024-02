Khám phá cố đô Turku: Thành phố cổ kính và lâu đời tại Phần Lan

Nhà thờ Turku: Biểu tượng tâm linh và kiến trúc

Nhà thờ Turku, được xây dựng từ thế kỷ 13, không chỉ là một biểu tượng tâm linh mà còn là một kiệt tác kiến trúc. Với lối kiến trúc Gothic độc đáo và những bức tranh tường lịch sử, nhà thờ này thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Đừng quên chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật và di sản văn hóa được lưu giữ bên trong nhà thờ.

Pixabay

Lâu đài Turku: Chứng nhân lịch sử

Lâu đài Turku, một pháo đài kiên cố từ thời trung cổ, là biểu tượng của sự hùng vĩ và quyền lực. Đứng sừng sững bên bờ sông Aura, lâu đài kể lại những câu chuyện lịch sử qua từng bức tường đá cổ. Ngày nay, lâu đài mở cửa đón khách, cho phép du khách khám phá những hiện vật, phòng ốc và câu chuyện ẩn sau những bức tường. Mỗi góc lâu đài là một trang sách lịch sử đang chờ được lật mở.

Envato

Quảng trường Old Great: Trái tim của Turku

Quảng trường Old Great (The Old Great Square), trái tim thời trung cổ của Turku, là điểm giao thoa lịch sử và văn hóa. Nằm cạnh nhà thờ Turku, quảng trường từng là trung tâm hành chính và thương mại sôi động, chứng kiến sự phát triển của thành phố từ thế kỷ 13. Mặc dù đại hỏa hoạn Turku đã thay đổi diện mạo của nó, không gian này vẫn lưu giữ những dấu ấn lịch sử và tiếp tục là nơi tụ họp quan trọng, đầy sinh khí và truyền thống.

Freepik

Bảo tàng Aboa Vetus & Ars Nova: Cửa sổ vào quá khứ và hiện tại

Bảo tàng Aboa Vetus & Ars Nova là sự kết hợp độc đáo giữa lịch sử và nghệ thuật hiện đại, phản ánh quá khứ và hiện tại của Turku. Aboa Vetus mở cánh cửa vào thế giới cổ đại với các khai quật khảo cổ, trong khi Ars Nova giới thiệu nghệ thuật đương đại trong không gian trưng bày đầy cảm hứng. Bảo tàng không chỉ là một ngôi nhà của di sản mà còn là nơi tiếp nối và đối thoại giữa quá khứ và tương lai.

Pixabay

Công viên nước Jukupark: Niềm vui mùa hè

Công viên nước Jukupark là một địa điểm vui chơi vào mùa hè náo nhiệt, mang đến không khí sôi động và mát mẻ cho mọi lứa tuổi. Với đa dạng trò chơi nước, từ đường trượt cảm giác mạnh đến khu vực dành cho trẻ em, Jukupark là điểm đến lý tưởng để thoát khỏi cái nóng mùa hè. Công viên cung cấp cơ hội tuyệt vời để gia đình và bạn bè tận hưởng niềm vui, sự thư giãn và gắn kết, ngay giữa lòng Turku.

Pixabay

Turku, với những di sản lịch sử, kiến trúc độc đáo và nét văn hóa phong phú, chắc chắn sẽ là điểm đến không thể quên trong hành trình khám phá Phần Lan của bạn. Hãy để mỗi ngóc ngách của Turku kể cho bạn nghe những câu chuyện về quá khứ, và để mỗi khoảnh khắc bạn trải nghiệm tại đây trở thành kỷ niệm đáng nhớ.





Công ty du lịch Tugo tặng bạn đọc code "DULICHGENZ" trị giá đến 1.000.000 đồng khi đăng ký tour.

Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên